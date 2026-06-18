लखनऊ पश्चिम विधानसभा 2027 चुनाव: सपा में टिकट के लिए भारी दौड़-द甘草, कई दिग्गज कदम उ回首ारे

लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए असाधारण दौड़-द甘草 दिखाई दे रही है। मौजूदा विधायक अरमान, पूर्व विधायक रेहान, मनीष यादव, यामीन खान और मोहम्मद एबाद जैसे कई दिग्गज नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं। बदली हुई जनसांख्यिकीय ढांचा और राजनीतिक माहौल ने इस सीट को पार्टी के लिए और महत्वपूर्ण बना दिया है। भाजपा अभी तक स्पष्ट दावेदार नहीं बताई, जबकि सपा के नेता पहले से ही कार्यक्रम और संपर्क अभियान चला रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बदलती डेमोग्राफी सपा के पक्ष में काम कर रही है।

लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए भारी हलचल दिखाई दे रही है। यह सीट लंबे समय से भाजपा और सपा के बीच तीखी टक्कर का मैदान रही है। 2012 में रेहान की जीत, 2017 में भाजपा की वापसी और 2022 में अरमान की जीत जैसे परिणामों के बाद अब पार्टी के अन्दरूनी दावेदारों की सख्त मैदानदारी चल रही है। अकबरनगर और पास के क्षेत्रों की बदलती डेमोग्राफी और राजनीति क माहौल ने सीट को और चर्चित बनाया है। मुख्य दावेदारों में वर्तमान विधायक अरमान , पूर्व विधायक रेहान , युवा नेता मनीष यादव और कार्यकर्ता यामीन खान और मोहम्मद एबाद के नाम प्रमुख हैं। सभी अपनी ताकत दिखाने और जनसमक्ख्यिकी के अनुकूल उपयोग करने में जुड़े हैं। भाजपा अभी तक स्पष्ट उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है, जबकि सपा के नेता पहले से ही कार्यक्रम, संपर्क अभियान और जनसमस्याओं को उठाकर मैदान में उतरे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बदलती जनसांख्यिकी और नए नेटवर्क के कारण सपा को इस सीट पर बढ़तरी संभावनाएं दिख रही हैं, जिससे दावेदारों में जोश और प्रतिस्पर्धा तेज़ हुई है.

लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए भारी हलचल दिखाई दे रही है। यह सीट लंबे समय से भाजपा और सपा के बीच तीखी टक्कर का मैदान रही है। 2012 में रेहान की जीत, 2017 में भाजपा की वापसी और 2022 में अरमान की जीत जैसे परिणामों के बाद अब पार्टी के अन्दरूनी दावेदारों की सख्त मैदानदारी चल रही है। अकबरनगर और पास के क्षेत्रों की बदलती डेमोग्राफी और राजनीतिक माहौल ने सीट को और चर्चित बनाया है। मुख्य दावेदारों में वर्तमान विधायक अरमान, पूर्व विधायक रेहान, युवा नेता मनीष यादव और कार्यकर्ता यामीन खान और मोहम्मद एबाद के नाम प्रमुख हैं। सभी अपनी ताकत दिखाने और जनसमक्ख्यिकी के अनुकूल उपयोग करने में जुड़े हैं। भाजपा अभी तक स्पष्ट उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है, जबकि सपा के नेता पहले से ही कार्यक्रम, संपर्क अभियान और जनसमस्याओं को उठाकर मैदान में उतरे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बदलती जनसांख्यिकी और नए नेटवर्क के कारण सपा को इस सीट पर बढ़तरी संभावनाएं दिख रही हैं, जिससे दावेदारों में जोश और प्रतिस्पर्धा तेज़ हुई है





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