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लखीमपुर खीरी जिला कारागार से चीनी नागरिक रिहा, पांच साल की सजा के बाद मिली मुक्ति

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लखीमपुर खीरी जिला कारागार से चीनी नागरिक रिहा, पांच साल की सजा के बाद मिली मुक्ति
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📆09-04-2026 01:20:00
📰Dainik Jagran
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लखीमपुर खीरी जिला कारागार में बंद चीनी नागरिक वांग गोजुंन को बुधवार को रिहा कर दिया गया। वह बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में सजा काट रहा था।

संवाद सूत्र, जागरण, लखीमपुर। लखीमपुर खीरी जिला कारागार में बंद चीनी नागरिक वांग गोजुंन की सजा बुधवार को पूरी हो गई। इस अवसर पर उसे बुधवार की रात को रिहा कर दिया गया। अब वह अपने वतन वापस लौट सकेगा। वांग गोजुंन चीन के मोमिंग गौंग डांग प्रांत का रहने वाला है। 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से पलिया होते हुए गौरीफंटा के रास्ते नेपाल में घुसने की कोशिश करते समय उसे पकड़ा गया था। बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कमांडर नवीन चंद्र दास ने जवानों के साथ मिलकर चीनी नागरिक को रोका और उससे पासपोर्ट और

वीजा दिखाने को कहा। वांग गोजुंन न तो पासपोर्ट दिखा पाया और न ही वीजा। इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट ने उसे गौरीफंटा पुलिस के हवाले कर दिया। एसएसबी कमांडर की शिकायत पर पुलिस ने चीनी नागरिक वांग गोजुंन के खिलाफ बिना पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया और जेल भेज दिया। मामले की जांच के बाद, चीनी नागरिक के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने वादी सहित छह गवाह पेश किए। आरोप साबित होने पर, तत्कालीन सीजेएम ने 20 मार्च 2025 को चीनी नागरिक को बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। चीनी नागरिक ने इस फैसले के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में अपील दायर की। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अपील पर सुनवाई करते हुए एडीजे एफटीसी न्यू भूलेराम ने 17 जनवरी 2026 को चीनी नागरिक की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर सजा को बदलकर तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। यह सजा बुधवार को पूरी होने पर चीनी नागरिक को रिहा कर दिया गया।\चीनी नागरिक वांग गोजुंन की रिहाई ने भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी ध्यान आकर्षित किया है। वांग गोजुंन की गिरफ्तारी और सजा दोनों ही भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों के लिए एक मुद्दा बन गए थे। इस मामले में, दोनों देशों के अधिकारियों ने मामले की बारीकी से निगरानी की और वांग गोजुंन को उसके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया पर चर्चा की। वांग गोजुंन की रिहाई इस बात का प्रतीक है कि दोनों देश अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, भले ही उनके बीच राजनयिक तनाव हो। यह घटना दोनों देशों के बीच मानवीय दृष्टिकोण के महत्व को भी दर्शाती है। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि वांग गोजुंन को उचित कानूनी प्रक्रिया दी जाए और उसकी रिहाई के बाद उसे उसके देश वापस भेजने की व्यवस्था की जाए। यह एक सकारात्मक संकेत है कि दोनों देश जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं।\इस मामले ने भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश और प्रवास से संबंधित कानूनों पर भी प्रकाश डाला है। भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को पासपोर्ट और वीजा सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यदि कोई विदेशी नागरिक इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वांग गोजुंन का मामला इस बात का एक उदाहरण है कि भारत सरकार विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानूनों को कितनी गंभीरता से लागू करती है। यह घटना अन्य देशों के नागरिकों के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें भारत में प्रवेश करते समय सभी आवश्यक नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। इस मामले ने सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित किया है। भारत सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। यह मामला दिखाता है कि सुरक्षा एजेंसियां अवैध गतिविधियों को रोकने और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए कितनी सतर्क हैं। इस घटनाक्रम ने भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने में भी मदद की है, जो विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

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