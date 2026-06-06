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लखीमपुर खीरी: सीक्रेट चर्च में रिपोर्टर का धर्मांतरण, मंदिर प्रसाद से दूर ईसाई धर्म में

राजनीति/धर्म News

लखीमपुर खीरी: सीक्रेट चर्च में रिपोर्टर का धर्मांतरण, मंदिर प्रसाद से दूर ईसाई धर्म में
धर्मांतरणसीक्रेट चर्चलखीमपुर खीरी
📆06-06-2026 00:27:00
📰Dainik Bhaskar
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उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले के दलराजपुर गांव में पास्टर विजय के घर के पीछे चलता एक सीक्रेट चर्च में रिपोर्टर का धर्मांतरण हो गया। पास्टर विजय ने मूर्ति पूजा के फायदे की बात नहीं करते हुए यीशु के रक्त के जुगाद का जिक्र किया। नेपाल से आए पास्टर जीवन ने धर्म बदलने को जीवन बदलने के रूप में प्रस्तुत किया। रिपोर्टर का पूरा धर्मांतरण प्रक्रिया विवरण में शामिल है, जिसमें प्रार्थना, नाम होने की बात और पत्नी को भी धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करने की बात शामिल है। एक सप्ताह बाद पूर्ण धर्मांतरण समारोह हुआ जिसमें दूसरे रिपोर्टर्स भी शामिल किए गये।

पास्टर विजय के घर के पीछे के हिस्से में सीक्रेट चर्च में हर रविवार धर्मांतरण किया जाता है। पास्टर विजय ने रिपोर्टर से कहा कि मूर्ति पूजा से क्या फायदा हुआ, अब यह सब नहीं करना है। यीशु का पवित्र लहू लेने पर शरीर में चंगाई आएगी। रिपोर्टर को ईसाई धर्म ग्रहण करा दिया गया। नेपाल से पास्टर जीवन आए और धर्म बदलने का खेल शुरू हुआ। नेपाली पास्टर जीवन ने धर्म परिवर्तन को जीवन परिवर्तन कहा और नाम और जाति नहीं बदलती बताई। रिपोर्टर ने यीशु को ग्रहण कर लिया और पास्टर विजय ने प्रार्थना शुरू की। पूर्ण प्रार्थना के बाद रिपोर्टर को सलाह दी गई कि पास्टर विजय को सुबह-शाम कॉल करें। रिपोर्टर ने एक सप्ताह तक दो बार कॉल किया। पास्टर विजय ने घर आने और यीशु के होने का याद दिलाया। रिपोर्टर ने पत्नी के बारे में पूछा तो पास्टर ने कहा कि पूरे परिवार को एक लाइन में लाना चाहिए और प्रभु पूरे घराने को बचाएंगे। एक सप्ताह बाद पूर्ण धर्मांतरण के लिए बुलाया गया और दो और रिपोर्टर शामिल किए गये जो एक सिख और एक मुस्लimn थे.

पास्टर विजय के घर के पीछे के हिस्से में सीक्रेट चर्च में हर रविवार धर्मांतरण किया जाता है। पास्टर विजय ने रिपोर्टर से कहा कि मूर्ति पूजा से क्या फायदा हुआ, अब यह सब नहीं करना है। यीशु का पवित्र लहू लेने पर शरीर में चंगाई आएगी। रिपोर्टर को ईसाई धर्म ग्रहण करा दिया गया। नेपाल से पास्टर जीवन आए और धर्म बदलने का खेल शुरू हुआ। नेपाली पास्टर जीवन ने धर्म परिवर्तन को जीवन परिवर्तन कहा और नाम और जाति नहीं बदलती बताई। रिपोर्टर ने यीशु को ग्रहण कर लिया और पास्टर विजय ने प्रार्थना शुरू की। पूर्ण प्रार्थना के बाद रिपोर्टर को सलाह दी गई कि पास्टर विजय को सुबह-शाम कॉल करें। रिपोर्टर ने एक सप्ताह तक दो बार कॉल किया। पास्टर विजय ने घर आने और यीशु के होने का याद दिलाया। रिपोर्टर ने पत्नी के बारे में पूछा तो पास्टर ने कहा कि पूरे परिवार को एक लाइन में लाना चाहिए और प्रभु पूरे घराने को बचाएंगे। एक सप्ताह बाद पूर्ण धर्मांतरण के लिए बुलाया गया और दो और रिपोर्टर शामिल किए गये जो एक सिख और एक मुस्लimn थे

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