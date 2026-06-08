लगातार बढ़ती एलपीजी सिलिंडर कीमतों से मध्यम व निम्न आय वर्ग पर पड़ता गहरा असर

गुजरात में एलपीजी सिलिंडर की कीमत में लगातार बढ़ोतरी से मध्यम और निम्न आय वर्ग के घरों की रसोई पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है, जिससे बजट संतुलन बिगड़ रहा है और गृहिणियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
वर्तमान में लगातार बढ़ती गैस सिलिंडर कीमतों का असर सीधे मध्यम और निम्न आय वर्ग के घरों की रसोई पर महसूस किया जा रहा है। सरकारी नीति के तहत दो महीने पहले घटाकर 937 रुपये रखे गए एलपीजी सिलिंडर की कीमत में निरंतर वृद्धि हुई; सात मार्च को 60 रुपये बढ़ाकर 997 रुपये कर दी गई, और फिर रविवार को अतिरिक्त 29 रुपये बढ़ोतरी के साथ कीमत 1,026 रुपये तक पहुँच गई। यह वृद्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के दैनिक बजट पर एक बड़ा बोझ बन कर आई है। ग़ज़ियाबाद के विभिन्न हिस्सों में घर‑घर जाकर बात करने पर पता चलता है कि कई परिवार अपने सीमित आय में सब्ज़ी, दाल, तेल जैसी आवश्यक चीज़ों की कीमतों के साथ ही बढ़ती गैस बिल को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए यह अतिरिक्त खर्च उन्नतियों को रोक रहा है, जिनकी योजना उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य बीमा के लिए बनाई थी। गृहिणियों ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के बीच बढ़ती कठिनाई को बखूबी बताया। इंदू शर्मा, जो योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त कर चुकी हैं, कहती हैं कि बार‑बार की कीमत वृद्धि के कारण समय पर सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है और कई बार उन्हें चूल्हे का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह गीता देवी ने बताया कि मौजूदा महंगाई के दौर में दाल, तेल और सब्ज़ियों की कीमतें पहले से ही उच्च स्तर पर हैं, और इसके साथ गैस सिलिंडर की कीमत में वृद्धि ने मध्यम वर्ग ीय परिवारों पर आर्थिक दबाव को और बढ़ा दिया है। गुलाब सिंह ने उल्लेख किया कि सिर्फ मार्च से अब तक सिलेंडर की कीमत में 89 रुपये का अंतर आ गया है, जबकि आमदनी में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता बढ़ रही है। इस प्रकार, सिलेंडर की कीमत में हुई लगातार वृद्धि न केवल घर का बजट बिगाड़ रही है, बल्कि सामाजिक असंतोष और आर्थिक असुरक्षा को भी उत्पन्न कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान केवल कीमत नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सब्सिडी नीतियों के पुनर्मूल्यांकन में है। कुछ विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि सरकारी स्तर पर LPG सब्सिडी को पुनः व्यवस्थित किया जाए, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं, ताकि वे रोज़मर्रा के खर्चों को संतुलित कर सकें। इसके अलावा सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक कुकिंग की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट और आसान ऋण सुविधा प्रदान करना भी एक व्यावहारिक उपाय हो सकता है। यदि सरकार शीघ्रता से इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाती, तो मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की जीविकोपार्जन क्षमता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे सामाजिक तनाव और आर्थिक असमानता में और इज़ाफ़ा हो सकता है.
वर्तमान में लगातार बढ़ती गैस सिलिंडर कीमतों का असर सीधे मध्यम और निम्न आय वर्ग के घरों की रसोई पर महसूस किया जा रहा है। सरकारी नीति के तहत दो महीने पहले घटाकर 937 रुपये रखे गए एलपीजी सिलिंडर की कीमत में निरंतर वृद्धि हुई; सात मार्च को 60 रुपये बढ़ाकर 997 रुपये कर दी गई, और फिर रविवार को अतिरिक्त 29 रुपये बढ़ोतरी के साथ कीमत 1,026 रुपये तक पहुँच गई। यह वृद्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के दैनिक बजट पर एक बड़ा बोझ बन कर आई है। ग़ज़ियाबाद के विभिन्न हिस्सों में घर‑घर जाकर बात करने पर पता चलता है कि कई परिवार अपने सीमित आय में सब्ज़ी, दाल, तेल जैसी आवश्यक चीज़ों की कीमतों के साथ ही बढ़ती गैस बिल को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए यह अतिरिक्त खर्च उन्नतियों को रोक रहा है, जिनकी योजना उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य बीमा के लिए बनाई थी। गृहिणियों ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के बीच बढ़ती कठिनाई को बखूबी बताया। इंदू शर्मा, जो योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त कर चुकी हैं, कहती हैं कि बार‑बार की कीमत वृद्धि के कारण समय पर सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है और कई बार उन्हें चूल्हे का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह गीता देवी ने बताया कि मौजूदा महंगाई के दौर में दाल, तेल और सब्ज़ियों की कीमतें पहले से ही उच्च स्तर पर हैं, और इसके साथ गैस सिलिंडर की कीमत में वृद्धि ने मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव को और बढ़ा दिया है। गुलाब सिंह ने उल्लेख किया कि सिर्फ मार्च से अब तक सिलेंडर की कीमत में 89 रुपये का अंतर आ गया है, जबकि आमदनी में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता बढ़ रही है। इस प्रकार, सिलेंडर की कीमत में हुई लगातार वृद्धि न केवल घर का बजट बिगाड़ रही है, बल्कि सामाजिक असंतोष और आर्थिक असुरक्षा को भी उत्पन्न कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान केवल कीमत नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सब्सिडी नीतियों के पुनर्मूल्यांकन में है। कुछ विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि सरकारी स्तर पर LPG सब्सिडी को पुनः व्यवस्थित किया जाए, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं, ताकि वे रोज़मर्रा के खर्चों को संतुलित कर सकें। इसके अलावा सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक कुकिंग की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट और आसान ऋण सुविधा प्रदान करना भी एक व्यावहारिक उपाय हो सकता है। यदि सरकार शीघ्रता से इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाती, तो मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की जीविकोपार्जन क्षमता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे सामाजिक तनाव और आर्थिक असमानता में और इज़ाफ़ा हो सकता है
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