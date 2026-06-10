लता मंगेशकर से आवाज मिलने की इतनी बड़ी सजा! सुमन कल्याणपुर की जिंदगी का सबसे शॉकिंग मोमेंट

लता मंगेशकर की मांग हिंदी सिनेमा में 50 और 60 के दशक को इसका गोल्डन पीरियड बनाती थी। उनकी आवाज की मिठास और नजाकत को दूसरी सिंगर्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सुमन कल्याणपुर उनका सेकेंड ऑप्शन थीं, लेकिन उनकी आवाज भी लता जी से बहुत मिलती जुलती थी।

हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड में लता मंगेशकर की मांग बहुत ज्यादा थी। उनकी आवाज की मिठास और नजाकत को दूसरी सिंगर्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सुमन कल्याणपुर उनका सेकेंड ऑप्शन थीं, लेकिन उनकी आवाज भी लता जी से बहुत मिलती जुलती थी। धीरे-धीरे सुमन कल्याणपुर को लता जी की सस्ती कॉपी कहा जाने लगा। उनके निर्माताओं ने भी उन्हें लता जी के साथ काम करने से रोक दिया ताकि उनके गानों के क्रेडिट्स लता जी के नाम पर हों। सुमन कल्याणपुर के सुपरहिट गानों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, तुमने पुकारा और हम चले आए, रहे ना रहे हम महका करेंगे आदि शामिल हैं। लेकिन इन गानों के लिए उनका नाम और फोटो रिकॉर्ड से हटा दिया गया ताकि यह कंफ्यूजन बना रहे कि ये गानें लता जी ने ही गाए हैं। सुमन कल्याणपुर की लाइफ का सबसे शॉकिंग मोमेंट वो था जब उन्हें ऐ मेरे वतन के लोगों नेहरू जी के सामने गाना था, लेकिन उन्हें इसे गाने से मना कर दिया गया और लता मंगेशकर ने इसे गाया.

हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड में लता मंगेशकर की मांग बहुत ज्यादा थी। उनकी आवाज की मिठास और नजाकत को दूसरी सिंगर्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सुमन कल्याणपुर उनका सेकेंड ऑप्शन थीं, लेकिन उनकी आवाज भी लता जी से बहुत मिलती जुलती थी। धीरे-धीरे सुमन कल्याणपुर को लता जी की सस्ती कॉपी कहा जाने लगा। उनके निर्माताओं ने भी उन्हें लता जी के साथ काम करने से रोक दिया ताकि उनके गानों के क्रेडिट्स लता जी के नाम पर हों। सुमन कल्याणपुर के सुपरहिट गानों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, तुमने पुकारा और हम चले आए, रहे ना रहे हम महका करेंगे आदि शामिल हैं। लेकिन इन गानों के लिए उनका नाम और फोटो रिकॉर्ड से हटा दिया गया ताकि यह कंफ्यूजन बना रहे कि ये गानें लता जी ने ही गाए हैं। सुमन कल्याणपुर की लाइफ का सबसे शॉकिंग मोमेंट वो था जब उन्हें ऐ मेरे वतन के लोगों नेहरू जी के सामने गाना था, लेकिन उन्हें इसे गाने से मना कर दिया गया और लता मंगेशकर ने इसे गाया





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