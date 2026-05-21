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लद्दाख के राजनीतिक भविष्य पर दिल्ली में महामंथन: पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची की मांग पर अड़े संगठन

शहर और राज्य News

लद्दाख के राजनीतिक भविष्य पर दिल्ली में महामंथन: पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची की मांग पर अड़े संगठन
लद्दाखगृह मंत्रालयछठी अनुसूची
📆21-05-2026 20:46:00
📰Amar Ujala
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लद्दाख की लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की गृह मंत्रालय के साथ अहम बैठक, जिसमें पूर्ण राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा पर चर्चा होगी।

लद्दाख के राजनीतिक और प्रशासनिक भविष्य को लेकर नई दिल्ली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यह बैठक गृह मंत्रालय के उच्चाधिकारियों और लद्दाख के दो प्रमुख संगठनों, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधियों के बीच होनी है। लद्दाख के लोग लंबे समय से अपनी विशिष्ट पहचान, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना है। दोनों संगठनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी इन बुनियादी मांगों से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और बैठक का पूरा एजेंडा इन्हीं विषयों के इर्द-गिर्द घूमेगा। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए यह बैठक न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लद्दाख के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के सामने यह तर्क रखा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से दिल्ली के हाथों में चला गया है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाज दब गई है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मानना है कि जब तक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तब तक वहां के लोग अपनी नियति का फैसला स्वयं नहीं कर पाएंगे। छठी अनुसूची की मांग का मुख्य कारण लद्दाख की जनजातीय जनसंख्या की सुरक्षा और वहां की नाजुक पारिस्थितिकी का संरक्षण करना है। प्रतिनिधियों का कहना है कि बाहरी हस्तक्षेप और अनियंत्रित औद्योगिक विकास से लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँच सकती है। इसलिए, संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करना अनिवार्य हो गया है ताकि स्थानीय समुदायों के पास अपनी भूमि और संसाधनों का प्रबंधन करने का कानूनी अधिकार हो। इस चर्चा के दौरान लद्दाख सब ऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (LSAS) के गठन के प्रस्ताव पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कारगिली और अन्य प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि केवल एक अधीनस्थ प्रशासनिक ढांचा तैयार करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसी सेवाओं के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। उन्होंने इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया कि जहां जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहीं लद्दाख के लिए अभी भी केंद्र शासित लद्दाख का प्रशासन लिखा जाता है। यह शब्दावली दर्शाती है कि लद्दाख अभी भी सीधे दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जो स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने मांग की है कि लद्दाख को एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा दिया जाए जो वास्तव में जवाबदेह और स्वतंत्र हो और जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। प्रतिनिधिमंडल की संरचना पर गौर करें तो इसमें लद्दाख के कई प्रभावशाली व्यक्तित्व शामिल हैं। लेह एपेक्स बॉडी की ओर से लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे लकरुक, लद्दाख गोम्पा संघ के अध्यक्ष वेनेरेबल दोरजे स्टानजिन और प्रसिद्ध पर्यावरणविद् व सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जैसे नाम शामिल हैं। सोनम वांगचुक ने पिछले कई समय से लद्दाख के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत की है। वहीं कारगिल की ओर से सज्जाद कारगिली, असगर अली करबलाई और गुलाम रसूल नकवी जैसे नेता अपनी बात रखेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इन दिग्गजों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या कोई मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है। बैठक के कानूनी पहलुओं को मजबूत करने के लिए लेह एपेक्स बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वकील विक्रम हेगड़े को कानूनी सलाहकार के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक जवाब मिलना बाकी है। लद्दाख के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे अब केवल बातों और आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। अतीत में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आया। सज्जाद कारगिली ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि चर्चाओं को ठोस परिणामों में बदला जाए। लद्दाख के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली से लौटने वाले प्रतिनिधिमंडल के पास कोई स्पष्ट रोडमैप और ठोस आश्वासन होगा, जिससे क्षेत्र में शांति और विकास का नया मार्ग प्रशस्त हो सके और लोगों का लोकतंत्र में विश्वास और अधिक मजबूत हो.

लद्दाख के राजनीतिक और प्रशासनिक भविष्य को लेकर नई दिल्ली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यह बैठक गृह मंत्रालय के उच्चाधिकारियों और लद्दाख के दो प्रमुख संगठनों, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधियों के बीच होनी है। लद्दाख के लोग लंबे समय से अपनी विशिष्ट पहचान, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना है। दोनों संगठनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी इन बुनियादी मांगों से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और बैठक का पूरा एजेंडा इन्हीं विषयों के इर्द-गिर्द घूमेगा। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए यह बैठक न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लद्दाख के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के सामने यह तर्क रखा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से दिल्ली के हाथों में चला गया है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाज दब गई है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मानना है कि जब तक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तब तक वहां के लोग अपनी नियति का फैसला स्वयं नहीं कर पाएंगे। छठी अनुसूची की मांग का मुख्य कारण लद्दाख की जनजातीय जनसंख्या की सुरक्षा और वहां की नाजुक पारिस्थितिकी का संरक्षण करना है। प्रतिनिधियों का कहना है कि बाहरी हस्तक्षेप और अनियंत्रित औद्योगिक विकास से लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँच सकती है। इसलिए, संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करना अनिवार्य हो गया है ताकि स्थानीय समुदायों के पास अपनी भूमि और संसाधनों का प्रबंधन करने का कानूनी अधिकार हो। इस चर्चा के दौरान लद्दाख सब ऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (LSAS) के गठन के प्रस्ताव पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कारगिली और अन्य प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि केवल एक अधीनस्थ प्रशासनिक ढांचा तैयार करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसी सेवाओं के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। उन्होंने इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया कि जहां जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहीं लद्दाख के लिए अभी भी केंद्र शासित लद्दाख का प्रशासन लिखा जाता है। यह शब्दावली दर्शाती है कि लद्दाख अभी भी सीधे दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जो स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने मांग की है कि लद्दाख को एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा दिया जाए जो वास्तव में जवाबदेह और स्वतंत्र हो और जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। प्रतिनिधिमंडल की संरचना पर गौर करें तो इसमें लद्दाख के कई प्रभावशाली व्यक्तित्व शामिल हैं। लेह एपेक्स बॉडी की ओर से लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे लकरुक, लद्दाख गोम्पा संघ के अध्यक्ष वेनेरेबल दोरजे स्टानजिन और प्रसिद्ध पर्यावरणविद् व सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जैसे नाम शामिल हैं। सोनम वांगचुक ने पिछले कई समय से लद्दाख के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत की है। वहीं कारगिल की ओर से सज्जाद कारगिली, असगर अली करबलाई और गुलाम रसूल नकवी जैसे नेता अपनी बात रखेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इन दिग्गजों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या कोई मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है। बैठक के कानूनी पहलुओं को मजबूत करने के लिए लेह एपेक्स बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वकील विक्रम हेगड़े को कानूनी सलाहकार के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक जवाब मिलना बाकी है। लद्दाख के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे अब केवल बातों और आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। अतीत में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आया। सज्जाद कारगिली ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि चर्चाओं को ठोस परिणामों में बदला जाए। लद्दाख के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली से लौटने वाले प्रतिनिधिमंडल के पास कोई स्पष्ट रोडमैप और ठोस आश्वासन होगा, जिससे क्षेत्र में शांति और विकास का नया मार्ग प्रशस्त हो सके और लोगों का लोकतंत्र में विश्वास और अधिक मजबूत हो

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लद्दाख गृह मंत्रालय छठी अनुसूची सोनम वांगचुक पूर्ण राज्य का दर्जा

 

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