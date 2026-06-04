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ललित मोदी का बड़ा खुलासा: दाऊद इब्राहिम की धमकियों के बाद क्रिकेट से बनाई दूरी

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ललित मोदी का बड़ा खुलासा: दाऊद इब्राहिम की धमकियों के बाद क्रिकेट से बनाई दूरी
ललित मोदीदाऊद इब्राहिमआईपीएल
📆04-06-2026 21:40:00
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आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने खुलासा किया कि दाऊद इब्राहिम की धमकियों के डर से उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। साथ ही मैच फिक्सिंग और सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर की धमकी का भी आरोप लगाया।

आईपीएल के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने एक साक्षात्कार में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की धमकियों के कारण उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 62 वर्षीय मोदी ने कहा कि 2012 में एक व्यक्ति ने उन्हें सुबह 3.

30 बजे फोन करके दाऊद से मिलने के लिए कहा। वह व्यक्ति लंदन का रहने वाला था और आईपीएल के हर मैच में दिखाई देता था। मोदी ने बताया कि जब वह दाऊद के पेंटहाउस पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति छत पर गया और सैटेलाइट फोन से दाऊद को कॉल किया। दाऊद ने कहा कि अब से तुम्हारा सारा काम खत्म और फोन काट दिया। मोदी ने कहा कि उन्हें दाऊद और उसके गिरोह से लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती थीं। मुंबई में उनके घर के बाहर गोलीबारी हुई, जोहानिसबर्ग में उन पर जानलेवा हमला हुआ, और लंदन में उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया। दाऊद की डी-कंपनी इस बात से नाराज थी कि मोदी ने 2009 का आईपीएल दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट कर दिया था। उस समय भारत में लोकसभा चुनाव थे और सट्टा बाजार में बड़े पैमाने पर दांव लगा था कि आईपीएल रद्द हो जाएगा। लेकिन मोदी इसे दक्षिण अफ्रीका ले गए, जिससे दाऊद को भारी नुकसान हुआ। मोदी ने कहा कि उन्होंने बस क्रिकेट से संन्यास लेने का वचन दिया और उसे निभाया। मोदी ने यह भी खुलासा किया कि आज भी मैच फिक्सिंग होती है, लेकिन तरीका बदल गया है। उन्होंने कहा कि प्रति मैच करीब चार अरब डॉलर का भूमिगत सट्टेबाजी का कारोबार होता है। अब कोई मैच फिक्स नहीं करता, बल्कि ओवर और हर गेंद फिक्स की जाती है। यह सट्टा बाजार बहुत बड़ा है और दाऊद इब्राहिम का इसमें गहरा प्रभाव है। मोदी ने कहा कि दाऊद आज भी क्रिकेट में सट्टेबाजी करता है और इस खेल में उसका दबदबा है। सुनंदा पुष्कर मामले पर मोदी ने बताया कि कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने उन्हें धमकी दी थी। 2010 में कोच्चि टस्कर्स ने 1600 करोड़ रुपए में आईपीएल टीम खरीदी थी, लेकिन मोदी को टीम की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर शक हुआ। कुछ शेयरहोल्डर्स पैसा जमा करा रहे थे, लेकिन सुनंदा को बिना पैसे दिए 25 फीसदी शेयर मिल रहे थे। मोदी ने कहा कि थरूर ने उन्हें फोन करके कहा कि सुनंदा उनकी अच्छी दोस्त हैं, उनके बारे में मत पूछो, नहीं तो सुबह छापा पड़ेगा। इसके बाद बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर, अहमद पटेल, प्रणव मुखर्जी और राजीव शुक्ला जैसे नेताओं के फोन आए। दबाव में आकर मोदी को पेपर पर साइन करने पड़े। कोच्चि टस्कर्स दो साल बाद अनियमितताओं के कारण आईपीएल से बाहर हो गई थी। मोदी के इन खुलासों ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है

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ललित मोदी दाऊद इब्राहिम आईपीएल मैच फिक्सिंग शशि थरूर

 

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