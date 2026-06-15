Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की 561 पदों पर बहाली रुकी

शिक्षा News

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की 561 पदों पर बहाली रुकी
अतिथि शिक्षकबहाली रुकीललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
📆15-06-2026 13:49:00
📰Dainik Jagran
52 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 53%

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन नवसृजित 360 अतिथि शिक्षक पदों पर बहाली प्रक्रिया लोकभवन के आदेश पर रोक दी गई है, जिससे पूर्व से विज्ञापित 201 पदों की प्रक्रिया भी थम गई है। गजट अधिसूचना जारी न किए जाने की तकनीकी खामी के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों में निराशा है।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन अतिथि शिक्षक ों की 561 पदों पर बहाली प्रक्रिया लोकभवन के आदेश पर रुक गई है। नवसृजित 360 पदों के लिए गजट अधिसूचना जारी न किए जाने के कारण यह रोक लगाई गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नवनिर्मित डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 360 अतिरिक्त पद सृजित किए थे, लेकिन लोकभवन ने इन पदों की बहाली प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इस फैसले के बाद अब उन 201 पदों पर भी बहाली की प्रक्रिया थम गई है, जिनका विज्ञापन पहले जारी किया गया था। इस प्रकार कुल 561 रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया रुक गई है। शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य में नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना की थी। इन कॉलेजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 360 नवसृजित पदों को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, पूर्व से निर्धारित सीटों में इन नए पदों को जोड़ते हुए कुल 561 रिक्तियों पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन जारी होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने इन पदों के लिए आवेदन किया था और वे परीक्षा तथा चयन प्रक्रिया की तैयारी में जुटे थे। अंतिम तिथि तक सूबे सहित बाहर प्रदेशों के लगभग 13 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। 24 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के अंगीभूत कॉलेजों में 14 विषयों में कुल 201 सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद पांच मई को विश्वविद्यालय के अधीन नव स्थापित 30 डिग्री कॉलेजों में छह विषयों में 360 सीटें जोड़ी गईं, जिससे कुल रिक्तियों की संख्या 561 हो गई। दूसरी अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थियों को 30 मई तक आवेदन का मौका दिया गया और पांच जून तक संबंधित कार्यालय में कागजात जमा करने का अवसर प्रदान किया गया था। इस पूरे मामले में शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिक्षा विद प्रो.

चंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने इस बहाली में एक बड़ी प्रशासनिक और तकनीकी चूक की है। नियमानुसार, किसी भी नवसृजित पद पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार को आधिकारिक गजट (राजपत्र) प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। कायदे से बिहार सरकार को अतिथि शिक्षक बहाली के लिए डिग्री कॉलेजों में इन पदों का गजट पूर्व में ही प्रकाशित करना चाहिए था। लेकिन विभाग ने इस कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए बिना गजट जारी किए ही सीधे अधिसूचना जारी कर दी। इसी तकनीकी और संवैधानिक खामी को आधार बनाकर लोकभवन ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। लोकभवन के इस आदेश के बाद आवेदन कर चुके हजारों अभ्यर्थियों में हताशा और आक्रोश का माहौल है। 561 सीटों के भरोसे फॉर्म भरने वाले छात्रों के सामने अब केवल पुरानी सीटें (201) ही बची हैं। यदि 360 पदों को पूरी तरह निरस्त किया जाता है, तो कट-ऑफ बहुत ऊपर जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया में भी लंबा विलंब होना तय है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम सालों से वैकेंसी का इंतजार करते हैं। सरकार की एक प्रशासनिक लापरवाही और लोकभवन के साथ तालमेल की कमी का खामियाजा हमें अपने भविष्य की कीमत चुकाकर भुगतना पड़ रहा है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

अतिथि शिक्षक बहाली रुकी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय गजट विवाद बिहार सरकार

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kia EV9: किआ ने भारत में लॉन्च की ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी, फुल चार्ज में चलेगी 561 किमी, जानें कीमत और फीचर्सKia EV9: किआ ने भारत में लॉन्च की ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी, फुल चार्ज में चलेगी 561 किमी, जानें कीमत और फीचर्सKia EV9: किआ ने भारत में लॉन्च की ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी, फुल चार्ज में चलेगी 561 किमी, जानें कीमत और फीचर्स
Read more »

वाशिंगटन सुंदर ने झटके दो विकेट, चाय के समय न्यूजीलैंड 201/5वाशिंगटन सुंदर ने झटके दो विकेट, चाय के समय न्यूजीलैंड 201/5वाशिंगटन सुंदर ने झटके दो विकेट, चाय के समय न्यूजीलैंड 201/5
Read more »

Iran Port Explosion: ഇറാൻ തുറമുഖത്ത് സ്ഫോടനത്തിൽ നാല് മരണം, 500ലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്; ഓയിൽ ടാങ്കർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട്Iran Port Explosion: ഇറാൻ തുറമുഖത്ത് സ്ഫോടനത്തിൽ നാല് മരണം, 500ലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്; ഓയിൽ ടാങ്കർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട്Iran Port Massive Explosion: ഇറാനിലെ പ്രധാന തുറമുഖത്തിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു, 561 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സ്ഫോടന കാരണം വ്യക്തമല്ല.
Read more »

360 गेंद का मैच, एक बल्लेबाज खेल गया था अकेले 201 गेंद, 50 साल से बरकरार है रिकॉर्ड, शतक भी बनाया और जीता म...360 गेंद का मैच, एक बल्लेबाज खेल गया था अकेले 201 गेंद, 50 साल से बरकरार है रिकॉर्ड, शतक भी बनाया और जीता म...लंदन से मैनचेस्टर आते वक्त ट्रेन में एक इंग्लिश फैन से मुलाकात हुई. ऐलेक्स जॉर्ज नाम के इस फैन ने जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी बताया कि साल 1975 में जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेला गया तो वो बर्मिंघम के ऐजबेस्टन मैदान पर थे जब वो रिकॉर्ड बना जो 50 साल के बाद भी आज तक कायम है और उसको कोई भी बल्लेबाज तोड़ नहीं पाया.
Read more »

श्वेत क्रांति से बिहार में आएगी समृद्धि: CM नीतीश बोले 'डेयरी से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर'श्वेत क्रांति से बिहार में आएगी समृद्धि: CM नीतीश बोले 'डेयरी से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में 201.
Read more »

तमाम शिकायतों के बीच प्रदेश में लक्ष्य से अधिक खरीदा गया धान, 62.30 लाख टन की खरीदतमाम शिकायतों के बीच प्रदेश में लक्ष्य से अधिक खरीदा गया धान, 62.30 लाख टन की खरीदPaddy Purchase: खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस सत्र में 10,53,561 किसानों से धान खरीदा गया है।
Read more »



Render Time: 2026-06-15 16:49:01