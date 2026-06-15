ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की 561 पदों पर बहाली रुकी

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन नवसृजित 360 अतिथि शिक्षक पदों पर बहाली प्रक्रिया लोकभवन के आदेश पर रोक दी गई है, जिससे पूर्व से विज्ञापित 201 पदों की प्रक्रिया भी थम गई है। गजट अधिसूचना जारी न किए जाने की तकनीकी खामी के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों में निराशा है।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन अतिथि शिक्षक ों की 561 पदों पर बहाली प्रक्रिया लोकभवन के आदेश पर रुक गई है। नवसृजित 360 पदों के लिए गजट अधिसूचना जारी न किए जाने के कारण यह रोक लगाई गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नवनिर्मित डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 360 अतिरिक्त पद सृजित किए थे, लेकिन लोकभवन ने इन पदों की बहाली प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इस फैसले के बाद अब उन 201 पदों पर भी बहाली की प्रक्रिया थम गई है, जिनका विज्ञापन पहले जारी किया गया था। इस प्रकार कुल 561 रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया रुक गई है। शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य में नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना की थी। इन कॉलेजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 360 नवसृजित पदों को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, पूर्व से निर्धारित सीटों में इन नए पदों को जोड़ते हुए कुल 561 रिक्तियों पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन जारी होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने इन पदों के लिए आवेदन किया था और वे परीक्षा तथा चयन प्रक्रिया की तैयारी में जुटे थे। अंतिम तिथि तक सूबे सहित बाहर प्रदेशों के लगभग 13 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। 24 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के अंगीभूत कॉलेजों में 14 विषयों में कुल 201 सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद पांच मई को विश्वविद्यालय के अधीन नव स्थापित 30 डिग्री कॉलेजों में छह विषयों में 360 सीटें जोड़ी गईं, जिससे कुल रिक्तियों की संख्या 561 हो गई। दूसरी अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थियों को 30 मई तक आवेदन का मौका दिया गया और पांच जून तक संबंधित कार्यालय में कागजात जमा करने का अवसर प्रदान किया गया था। इस पूरे मामले में शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिक्षा विद प्रो.

चंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने इस बहाली में एक बड़ी प्रशासनिक और तकनीकी चूक की है। नियमानुसार, किसी भी नवसृजित पद पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार को आधिकारिक गजट (राजपत्र) प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। कायदे से बिहार सरकार को अतिथि शिक्षक बहाली के लिए डिग्री कॉलेजों में इन पदों का गजट पूर्व में ही प्रकाशित करना चाहिए था। लेकिन विभाग ने इस कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए बिना गजट जारी किए ही सीधे अधिसूचना जारी कर दी। इसी तकनीकी और संवैधानिक खामी को आधार बनाकर लोकभवन ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। लोकभवन के इस आदेश के बाद आवेदन कर चुके हजारों अभ्यर्थियों में हताशा और आक्रोश का माहौल है। 561 सीटों के भरोसे फॉर्म भरने वाले छात्रों के सामने अब केवल पुरानी सीटें (201) ही बची हैं। यदि 360 पदों को पूरी तरह निरस्त किया जाता है, तो कट-ऑफ बहुत ऊपर जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया में भी लंबा विलंब होना तय है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम सालों से वैकेंसी का इंतजार करते हैं। सरकार की एक प्रशासनिक लापरवाही और लोकभवन के साथ तालमेल की कमी का खामियाजा हमें अपने भविष्य की कीमत चुकाकर भुगतना पड़ रहा है





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