ललित मोदी की जिंदगी पर आधारित फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है

ललित मोदी की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है, जिसमें उनका किरदार रणवीर सिंह निभाएंगे. ललित मोदी ने खुद खुलासा किया है कि उनकी लाइफ पर आधारित एक फिल्म की तैयारी चल रही है और इसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है.

ललित मोदी की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है, जिसमें उनका किरदार रणवीर सिंह निभाएंगे. ललित मोदी ने खुद खुलासा किया है कि उनकी लाइफ पर आधारित एक फिल्म की तैयारी चल रही है और इसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है.

दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में उनका मुख्य किरदार निभाने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रणवीर सिंह ने काफी दिलचस्पी दिखाई है. रणवीर सिंह खुद उनसे मिलने लंदन गए थे और उन्होंने ललित मोदी का किरदार पर्दे पर जीने की इच्छा जाहिर की थी. हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि फिल्म में लीड रोल कौन करेगा, लेकिन ललित मोदी की पहली पसंद रणवीर सिंह ही हैं.

ने बताया कि फिल्म को लेकर काम काफी आगे बढ़ चुका है. फिलहाल इसकी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने सैकड़ों इंटरव्यू दिए हैं ताकि कहानी में हर एक बारीकी को सही ढंग से दिखाया जा सके. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कमान सोनी (Sony) की पूर्व हेड स्नेहा रजनी के हाथों में है, जो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कहानी को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं





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