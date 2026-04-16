लव जिहाद का जाल बच्चियों तक पहुंचा: बुर्का पहन घर लौटी किशोरी, जबरन निकाह और दुष्कर्म का खुलासा

मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक किशोरी को बुर्का पहनकर घर लौटने पर उसके जबरन मतांतरण, निकाह और दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तीन युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। लव जिहाद का भयावह जाल अब मासूम बच्चियों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के पिपरई से सामने आए एक सनसनीखेज मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक किशोरी ने बुर्का पहनकर जब अपने घर में कदम रखा तो वहां हड़कंप मच गया। मां के पूछने पर जो खुलासा हुआ, वह रूह कंपा देने वाला था। पता चला कि इस निर्दोष लड़की को बहला-फुसलाकर उसका मतांतरण कराया गया और भोपाल के एक मुस्लिम युवक ने उससे निकाह कर लिया। बेटी की आपबीती सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तत्काल पिपरई थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मां की शिकायत के आधार पर भोपाल के तीन युवकों के विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़िता के मामा भोपाल में रहते हैं। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली दो किशोरियां पीड़िता की सहेलियां थीं। उन्हीं दोनों सहेलियों के माध्यम से, करीब चार महीने पहले, यह किशोरी अल्तमश खान नाम के एक मुस्लिम युवक के संपर्क में आई।

पांच अप्रैल को अल्तमश खान ने उस भोली-भाली किशोरी को अपनी बातों में फंसाया, बहलाया-फुसलाया और अपने साथ ले गया। वहां उसने उसका मतांतरण करवाया और जबरन निकाह कर लिया। इतना ही नहीं, अगले दस दिनों तक वह उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा, उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस पूरे मामले में एक और चौंकने वाला खुलासा हुआ है, जिसने इस घटना की भयावहता को और भी बढ़ा दिया है। जिन दो सहेलियों के माध्यम से किशोरी उस दरिंदे अल्तमश खान के संपर्क में आई थी, वे दोनों भी वर्ष 2025 में मतांतरित हो चुकी थीं। इतना ही नहीं, इनमें से एक सहेली का निकाह भोपाल के जिंसी निवासी आहत शेख नामक युवक से हुआ है, जबकि दूसरी सहेली का निकाह गल्ला मंडी निवासी अरहान अली नामक युवक से हुआ है।

यह भयावह घटनाक्रम लव जिहाद के ऐसे सुनियोजित जाल की ओर इशारा करता है, जिसमें अब मासूम बच्चियों को भी फंसाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए अल्तमश खान के अलावा, उन दोनों अन्य युवकों, आहत शेख और अरहान अली को भी आरोपी बनाया है। उप संभागीय पुलिस अधिकारी विवेक शर्मा ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है और उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि किस तरह से युवा पीढ़ी को ऐसे खतरनाक जाल से बचाने के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है





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