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लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान को इजरायल मान्यता पर तेज़ धमकी दी, ट्रंप की अपील के बाद भड़काऊ बयान

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लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान को इजरायल मान्यता पर तेज़ धमकी दी, ट्रंप की अपील के बाद भड़काऊ बयान
लश्कर-ए-तैयबाडोनल्ड ट्रंपइजरायल
📆28-05-2026 04:13:00
📰Dainik Jagran
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की अब्राहम समझौते पर पाकिस्तान से इजरायल मान्यता देने की अपील के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान सरकार को गंभीर धमकी दी है। संगठन के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने सीधे शीर्ष नेतृत्व और सेना अधिकारियों को मारने की चेतावनी दी और कहा कि इजरायल को मान्यता देने पर पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। यह बयान पाकिस्तान की विदेश नीति पर सीधे प्रभाव और अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक संकट भड़काने वाला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अब्राहम समझौते के तहत पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों से इजरायल को मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने की अपील की है। इस अपील के जवाब में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान सरकार को तेज़ धमकी दी है। लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और सेना के कordon के आधिकारियों को सीधे और सार्वजनík तौर पर मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देती है तो उसे 'तबाह कर दिया जाएगा'। उन्होंने इजरायल के संबंध में पाकिस्तान की दशकों पुरानी विदेश नीति को बदलने के प्रयासों का कड़ा विरोध ਕrzya और कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय महाशक्ति की पाकिस्तान को मजबूर नहीं कर सकती। सैफुल्लाह ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं और सऊदी अरब के साथ रक्षा गठबंधन का हवाला देते हुए दावा किया कि पाकिस्तान इजरायल के प्रभाव का मुकाबला कर सकती है। उनके भड़काऊ भाषण में जिहाद, शहादत और फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़े नार शामिल थे, जिसका उद्देश्य समर्थकों को भड़काना और सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध को एकजुट करना था। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिप्टी चीफ की बयानबाजी पूरी तरह मनगढ़ंत है और यह अमेरिका के दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान ी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की एक सोची-समझी चाल हो सकती है। ट्रंप की इस अपील के पीछे अब्राहम समझौते के माध्यम से मुस्लिम देशों को इजरायल के साथ सामंजस्य स्थापित करना और कूटनीति के माध्यम से कई मुद्दों पर दबाव बनाना शामिल है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अब्राहम समझौते के तहत पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों से इजरायल को मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने की अपील की है। इस अपील के जवाब में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान सरकार को तेज़ धमकी दी है। लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और सेना के कordon के आधिकारियों को सीधे और सार्वजनík तौर पर मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देती है तो उसे 'तबाह कर दिया जाएगा'। उन्होंने इजरायल के संबंध में पाकिस्तान की दशकों पुरानी विदेश नीति को बदलने के प्रयासों का कड़ा विरोध ਕrzya और कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय महाशक्ति की पाकिस्तान को मजबूर नहीं कर सकती। सैफुल्लाह ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं और सऊदी अरब के साथ रक्षा गठबंधन का हवाला देते हुए दावा किया कि पाकिस्तान इजरायल के प्रभाव का मुकाबला कर सकती है। उनके भड़काऊ भाषण में जिहाद, शहादत और फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़े नार शामिल थे, जिसका उद्देश्य समर्थकों को भड़काना और सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध को एकजुट करना था। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिप्टी चीफ की बयानबाजी पूरी तरह मनगढ़ंत है और यह अमेरिका के दबाव से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की एक सोची-समझी चाल हो सकती है। ट्रंप की इस अपील के पीछे अब्राहम समझौते के माध्यम से मुस्लिम देशों को इजरायल के साथ सामंजस्य स्थापित करना और कूटनीति के माध्यम से कई मुद्दों पर दबाव बनाना शामिल है

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लश्कर-ए-तैयबा डोनल्ड ट्रंप इजरायल पाकिस्तान अब्राहम समझौता

 

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