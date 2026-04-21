लाइव कॉन्सर्ट के दौरान पानी डालकर ट्रोल हुईं जैस्मीन सैंडलस: जानिए क्या है पूरा मामला

अहमदाबाद में एक लाइव शो के दौरान पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलस का अपने ऊपर पानी डालने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस हरकत के चलते जहां फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वहीं उनके हालिया निजी खुलासों ने भी नई चर्चा छेड़ दी है।

प्रसिद्ध पंजाबी गायिका जैस्मीन सैंडलस इन दिनों अपने करियर के एक शानदार दौर से गुजर रही हैं और धुरंधर फ्रेंचाइजी फिल्म के गानों के साथ लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। हालांकि, उनकी लोकप्रियता के साथ-साथ हाल ही में उनका एक लाइव कॉन्सर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर विवाद का केंद्र बन गया है। अहमदाबाद में आयोजित इस लाइव शो के दौरान जैस्मीन ने अपने प्रशंसकों के सामने कई सुपरहिट गानों पर प्रस्तुति दी और दर्शकों के साथ गुजराती भाषा में जुड़ाव भी स्थापित किया। प्रदर्शन के दौरान, जब उनका लोकप्रिय गाना शरारत

बजा, तो गायिका की ऊर्जा का स्तर काफी बढ़ गया और उत्साह में आकर उन्होंने पानी की बोतल अपने ऊपर डाल ली और फिर उसी अवस्था में हुक स्टेप्स पर डांस करने लगीं। यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच बहस छिड़ गई। इस वायरल वीडियो पर नेटिजन्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहाँ उनके कुछ प्रशंसक उन्हें स्टेज पर एक ऊर्जावान और निडर कलाकार मानते हुए उनके अंदाज की सराहना कर रहे हैं, वहीं एक बड़ा वर्ग इस हरकत को लेकर काफी नाराज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने सिंगर को जमकर ट्रोल किया है। कमेंट सेक्शन में लोग उनसे यह पूछते हुए नजर आए कि क्या वे नशे की हालत में थीं। कुछ यूजर्स ने उनकी गायकी और मंच पर उनके व्यवहार पर कड़े सवाल उठाए, जिनमें से कुछ ने उनके पहनावे और स्टेज पर प्रस्तुति के तरीके पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कीं। एक आलोचक ने तो इसे युवाओं के लिए गलत उदाहरण करार देते हुए उनके प्रदर्शन को संगीत की श्रेणी से बाहर बताया है। इस मामले पर अभी तक जैस्मीन सैंडलस की ओर से कोई आधिकारिक सफाई या प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब जैस्मीन का एक इंटरव्यू भी काफी सुर्खियों में है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के साथ बातचीत के दौरान, गायिका ने अपनी निजी जिंदगी के कुछ कठिन पन्नों को साझा किया था। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया था कि 23 साल की उम्र में उन्होंने शराब की लत का सामना किया था और जीवन की चुनौतियों के चलते वे अत्यधिक मद्यपान करने लगी थीं। उस दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था कि वे खुद को संभालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करती थीं। जालंधर की रहने वाली जैस्मीन ने 2007 में अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी और 2008 के गीत मुस्कान से वे लाइमलाइट में आई थीं। सलमान खान की किक फिल्म के गाने यार ना मिले से उन्हें बॉलीवुड में बड़ी पहचान मिली। अपनी मेहनत और अनूठी शैली के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में उनकी हर हरकत पर प्रशंसकों और आलोचकों की बारीक नजर रहती है





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