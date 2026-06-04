लाइसेंस 6 कमरे का, धंधा 25 का! दिल्ली की B&B पॉलिसी का हौज रानी अग्निकांड से पर्दाफाश

दिल्ली के हौज रानी में फ्लोरिश स्टे में आग लगने के बाद खुलासा हुआ कि बी एंड बी पॉलिसी के तहत लाइसेंस की शर्तें पूरी तरह तोड़ी गईं। मालिक ने 6 कमरों के लाइसेंस पर 25 कमरे चलाए, रिहायशी दरों पर बिजली-पानी लिया, और पुलिस अनुमति हटने के बाद निगरानी कमजोर हुई। यह घटना एमसीडी, बीएसईएस और डीजेबी की विफलता को भी दर्शाती है।

दिल्ली के हौज रानी इलाके में फ्लोरिश स्टे नामक एक बी एंड बी में आग लगने के बाद सामने आया है कि यह प्रतिष्ठान बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत मिले लाइसेंस की शर्तों का पूरी तरह उल्लंघन कर रहा था। लाइसेंस केवल छह कमरों के लिए था, लेकिन वहां पच्चीस कमरे किराए पर दिए जा रहे थे। मालिक लवकेश बजाज को लाइसेंस की शर्तों के अनुसार उसी परिसर में रहना आवश्यक था, लेकिन वह वहां नहीं रहते थे। इस वजह से यह बी एंड बी एक पूर्ण व्यावसायिक होटल के रूप में चल रहा था, जबकि बिजली और पानी की खपत घरेलू दरों पर की जा रही थी। मामले ने एमसीडी, डीजेबी, बीएसईएस और दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बी एंड बी पॉलिसी 2007 में लागू की गई थी, जब दिल्ली में पर्यटकों के लिए होटलों की कमी थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अम्बिका सोनी के सुझाव पर लोग अपने घरों के अतिरिक्त कमरे पर्यटकों को किराए पर दे सकते थे। नियमों के अनुसार, मालिक को अपने परिवार के साथ उसी घर में रहना आवश्यक है, और किराए पर दिए जाने वाले कमरे कुल कमरों के दो-तिहाई से अधिक नहीं हो सकते। साथ ही, मेहमानों की सूची हर पंद्रह दिन में स्थानीय अधिकारियों और पुलिस को देनी होती थी। फ्लोरिश स्टे के मामले में ये सभी नियम तोड़े गए। बिजली की खपत घरेलू मीटर से व्यावसायिक स्तर पर हो रही थी, जो बीएसईएस को संदेह होना चाहिए था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार डीजेबी को भी पानी की असामान्य खपत पर ध्यान देना चाहिए था। जून 2025 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सरकार ने गृह मंत्रालय के एक आदेश के माध्यम से होटल, गेस्टहाउस और बी एंड बी के लिए पुलिस से अनुमति लेने की शर्त हटा दी। इससे पहले दिल्ली पुलिस इन प्रतिष्ठानों की भौतिक जांच करती थी और मालिक की पृष्ठभूमि की पड़ताल करती थी। पुलिस की इस भूमिका के हटने से अब ऐसे उल्लंघनों पर नजर रखना और मुश्किल हो गया है। यह पॉलिसी कांग्रेस सरकार में बनी, आप सरकार में मामूली संशोधन हुआ और बीजेपी सरकार में पुलिस की अनुमति हटा दी गई। तीनों सरकारों की नीतियों के बावजूद, फ्लोरिश स्टे जैसी जगहें बी एंड बी की आड़ में पूरे होटल के रूप में चलती रहीं। यह घटना रिहायशी इलाकों में सुरक्षा के लिए खतरे को उजागर करती है और नियमों के सख्ती से पालन की आवश्यकता को रेखांकित करती है.

दिल्ली के हौज रानी इलाके में फ्लोरिश स्टे नामक एक बी एंड बी में आग लगने के बाद सामने आया है कि यह प्रतिष्ठान बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत मिले लाइसेंस की शर्तों का पूरी तरह उल्लंघन कर रहा था। लाइसेंस केवल छह कमरों के लिए था, लेकिन वहां पच्चीस कमरे किराए पर दिए जा रहे थे। मालिक लवकेश बजाज को लाइसेंस की शर्तों के अनुसार उसी परिसर में रहना आवश्यक था, लेकिन वह वहां नहीं रहते थे। इस वजह से यह बी एंड बी एक पूर्ण व्यावसायिक होटल के रूप में चल रहा था, जबकि बिजली और पानी की खपत घरेलू दरों पर की जा रही थी। मामले ने एमसीडी, डीजेबी, बीएसईएस और दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बी एंड बी पॉलिसी 2007 में लागू की गई थी, जब दिल्ली में पर्यटकों के लिए होटलों की कमी थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अम्बिका सोनी के सुझाव पर लोग अपने घरों के अतिरिक्त कमरे पर्यटकों को किराए पर दे सकते थे। नियमों के अनुसार, मालिक को अपने परिवार के साथ उसी घर में रहना आवश्यक है, और किराए पर दिए जाने वाले कमरे कुल कमरों के दो-तिहाई से अधिक नहीं हो सकते। साथ ही, मेहमानों की सूची हर पंद्रह दिन में स्थानीय अधिकारियों और पुलिस को देनी होती थी। फ्लोरिश स्टे के मामले में ये सभी नियम तोड़े गए। बिजली की खपत घरेलू मीटर से व्यावसायिक स्तर पर हो रही थी, जो बीएसईएस को संदेह होना चाहिए था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार डीजेबी को भी पानी की असामान्य खपत पर ध्यान देना चाहिए था। जून 2025 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सरकार ने गृह मंत्रालय के एक आदेश के माध्यम से होटल, गेस्टहाउस और बी एंड बी के लिए पुलिस से अनुमति लेने की शर्त हटा दी। इससे पहले दिल्ली पुलिस इन प्रतिष्ठानों की भौतिक जांच करती थी और मालिक की पृष्ठभूमि की पड़ताल करती थी। पुलिस की इस भूमिका के हटने से अब ऐसे उल्लंघनों पर नजर रखना और मुश्किल हो गया है। यह पॉलिसी कांग्रेस सरकार में बनी, आप सरकार में मामूली संशोधन हुआ और बीजेपी सरकार में पुलिस की अनुमति हटा दी गई। तीनों सरकारों की नीतियों के बावजूद, फ्लोरिश स्टे जैसी जगहें बी एंड बी की आड़ में पूरे होटल के रूप में चलती रहीं। यह घटना रिहायशी इलाकों में सुरक्षा के लिए खतरे को उजागर करती है और नियमों के सख्ती से पालन की आवश्यकता को रेखांकित करती है





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दिल्ली B&B पॉलिसी हौज रानी अग्निकांड निगरानी में विफलता होटल संचालन

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