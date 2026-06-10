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लाडली बहना योजना 37वीं किस्त की तारीख जल्दी आधिकारिक होगी, महिलाओं के खाते में 1500 रुपये आने की उम्मीद

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लाडली बहना योजना 37वीं किस्त की तारीख जल्दी आधिकारिक होगी, महिलाओं के खाते में 1500 रुपये आने की उम्मीद
लाडली बहना योजना37वीं किस्तमध्य प्रदेश महिलाएं
📆10-06-2026 11:23:00
📰NBT Hindi News
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मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त की तारीख बहुत जल्दी आधिकारिक होने वाली है। 1.25 करोड़ महिलाएं हर महीने 1500 रुपये प्राप्त करती हैं। पिछले 13 मई को किस्त जारी हो चुकी है। अब अगली किस्त के लिए आधिकारिक ऐलान के संकेत मिल रहे हैं।

लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त की तारीख जानने के लिए 1.25 करोड़ महिलाएं उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम के कारण अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगले 1-2 दिनों में ऐलान होने की उम्मीद है। पिछले महीने 13 मई को 1500 रुपये की किस्त जारी की गई थी। योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये का भुगतान किया जाता है, जिससे जनवरी 2024 से मई 2026 तक 47,775 करोड़ रुपये अनुभव किए गए। ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ हैं और नए रजिस्ट्रेशन 2023 से बंद हैं, इसलिए नए लाभार्थियों को इंतजार करना होगा। यदि आपकी ईकेवाईसी नहीं हुई है और पैसा बंद हो गया है तो समग्र पोर्टल पर जाकर ईकेवाईसी करार्घट कर सकते हैं। खाते में पैसे आए हैं या नहीं, इसके लिए योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी डालें.

लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त की तारीख जानने के लिए 1.25 करोड़ महिलाएं उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम के कारण अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगले 1-2 दिनों में ऐलान होने की उम्मीद है। पिछले महीने 13 मई को 1500 रुपये की किस्त जारी की गई थी। योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये का भुगतान किया जाता है, जिससे जनवरी 2024 से मई 2026 तक 47,775 करोड़ रुपये अनुभव किए गए। ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ हैं और नए रजिस्ट्रेशन 2023 से बंद हैं, इसलिए नए लाभार्थियों को इंतजार करना होगा। यदि आपकी ईकेवाईसी नहीं हुई है और पैसा बंद हो गया है तो समग्र पोर्टल पर जाकर ईकेवाईसी करार्घट कर सकते हैं। खाते में पैसे आए हैं या नहीं, इसके लिए योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी डालें

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लाडली बहना योजना 37वीं किस्त मध्य प्रदेश महिलाएं 1500 रुपये ईकेवाईसी योजना पैसा

 

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