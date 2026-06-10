लालकुआं में तस्कर हरिशंकर बोरा गिरफ्तार, रसगुल्ले के डिब्बे में 7.35 ग्राम स्मैक बरामद

लालकुआं पुलिस ने बिंदुखत्ता चौकी के मार्ग पर एक तस्कर को गिरफ्तार कर 7.35 ग्राम स्मैक बरामब कर लिया। आरोपित ने स्मैक को रसगुल्ले के प्लास्टिक डिब्बे में छिपाकर रखा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज और सप्लाइयर के खिलाफ कार्रवाई शुरू।

लालकुआं के बिंदुखत्ता चौकी के पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर नशीली दवा स्मैक बरामब कर लिया। इस मामले में आरोपित हरिशंकर बोरा उर्फ गुड्डू पुत्र शेर सिंह बोरा निवासी गांधीनगर प्रथम , बिंदुखत्ता को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया था। पुलिस टीम ने मंगलवार को सोमवार के दिन बिंदुखत्ता चौकी जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान उसे रोका। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद रसगुल्ले के प्लास्टिक डिब्बे के अंदर से 7.

35 ग्राम स्मैक प्राप्त हुई। स्मैक को एक पारदर्शी पन्नी में रखकर डिब्बे में छिपाया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपित ने स्वीकार किया कि उन्होंने स्मैक को सुंदर नामक व्यक्ति से 25 हजार रुपये में खरीदा था और वह आसपास के युवकों को बेचता था। लालकुआं पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कोतवाली एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही स्मैक उपलब्ध कराने वाले सुंदर नामक व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में स प ल यर पर भी कार्रवाई की जा रही है। यह घटना लालकुआं के बhindुखत्ता क्षेत्र में दिनों में दोबारा दमदमे के मामलों में एक है। पुलिस जारी रहेगी और इस तरह के अन्य क्राइमियल एक्टिविटीज पर नजर रखने का दimitra है





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