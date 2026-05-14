लाल किला कार बम विस्फोट मामला: NIA ने दाखिल की 7500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट, आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए भीषण कार बम धमाके के मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इस साजिश का उद्देश्य ऑपरेशन हेवनली हिंद के तहत भारत सरकार को अस्थिर करना था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली के ऐतिहासिक और संवेदनशील लाल किला इलाके में हुए अत्यंत विनाशकारी कार बम विस्फोट मामले में एक बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जांच एजेंसी ने इस हाई-प्रोफाइल और गंभीर मामले में कुल 10 आरोपियों के खिलाफ एक विस्तृत और व्यापक चार्जशीट दाखिल की है, जिसकी लंबाई लगभग 7500 पन्नों तक है। यह भीषण धमाका 10 नवंबर 2025 को हुआ था, जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था और आम नागरिकों को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में इस्तेमाल किए गए वाहन-आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी वीबीड (VBIED) ने न केवल 11 निर्दोष लोगों की जान ले ली, बल्कि कई अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की कई इमारतों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुँचा था, जिससे उस पूरे इलाके में तबाही का मंजर फैल गया था। यह विस्तृत चार्जशीट दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में स्थित एनआईए की विशेष अदालत में जमा की गई है, जो इस मामले की गंभीरता और इसमें शामिल आतंकी साजिशों की गहराई को दर्शाती है। इस मामले की गहन जांच के बाद एनआईए ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि इस खौफनाक साजिश के पीछे कुख्यात आतंकी संगठन अनसर गज़वात-उल-हिंद (AGuH) का हाथ था। जांच एजेंसी के अनुसार, यह संगठन अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) का एक सक्रिय मॉड्यूल माना जाता है, जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। इस पूरी साजिश का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसका नाम है, जिसे आरोपियों ने ऑपरेशन हेवनली हिंद कहा था। इस ऑपरेशन का मुख्य और खतरनाक उद्देश्य भारत सरकार को अस्थिर करना, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करना और जबरन शरिया कानून लागू करना था। इस आतंकी नेटवर्क का विस्तार केवल एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर जैसे विभिन्न राज्यों में फैला हुआ था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। इन शिक्षित व्यक्तियों ने कट्टरपंथी विचारधारा के प्रभाव में आकर देश के खिलाफ इस भीषण साजिश को रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने ज्ञान का उपयोग विनाशकारी कार्यों के लिए किया। तकनीकी विश्लेषण और फॉरेंसिक जांच के आधार पर एनआईए की चार्जशीट बताती है कि आरोपियों ने इस हमले के लिए टीएटीपी (TATP) नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और अस्थिर विस्फोटक का उपयोग किया था। इस विस्फोटक को तैयार करने के लिए आरोपियों ने विभिन्न रासायनिक पदार्थों को अवैध रूप से जुटाया और गुप्त ठिकानों पर उनका मिश्रण किया। जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य धमाके से पहले आरोपियों ने कई बार छोटे पैमाने पर आईईडी (IED) बनाने के परीक्षण किए थे ताकि हमले की सटीकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। हथियारों की बात करें तो आरोपियों ने केवल बमों पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एके-47 और क्रिनकोव राइफलों जैसे आधुनिक और घातक हथियारों का भी एक बड़ा जखीरा इकट्ठा किया था। इसके अलावा, सुरक्षा बलों और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन तकनीक और रॉकेट आधारित आईईडी के प्रयोग पर भी गहन शोध और प्रयोग किए जा रहे थे, जो इस हमले की योजना की जटिलता और उसकी खतरनाक प्रकृति को उजागर करता है। इस पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार डॉक्टर उमर उन नबी था, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, अन्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। एनआईए ने अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कुछ आरोपी अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं और फरार हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। यह पूरा मामला यह चेतावनी देता है कि कट्टरपंथ किस तरह समाज के शिक्षित वर्ग को भी गुमराह कर सकता है और उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में धकेल सकता है। अब अदालत के सामने यह चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि वह इस विशाल चार्जशीट के आधार पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हिमाकत न कर सके.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली के ऐतिहासिक और संवेदनशील लाल किला इलाके में हुए अत्यंत विनाशकारी कार बम विस्फोट मामले में एक बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जांच एजेंसी ने इस हाई-प्रोफाइल और गंभीर मामले में कुल 10 आरोपियों के खिलाफ एक विस्तृत और व्यापक चार्जशीट दाखिल की है, जिसकी लंबाई लगभग 7500 पन्नों तक है। यह भीषण धमाका 10 नवंबर 2025 को हुआ था, जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था और आम नागरिकों को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में इस्तेमाल किए गए वाहन-आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी वीबीड (VBIED) ने न केवल 11 निर्दोष लोगों की जान ले ली, बल्कि कई अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की कई इमारतों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुँचा था, जिससे उस पूरे इलाके में तबाही का मंजर फैल गया था। यह विस्तृत चार्जशीट दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में स्थित एनआईए की विशेष अदालत में जमा की गई है, जो इस मामले की गंभीरता और इसमें शामिल आतंकी साजिशों की गहराई को दर्शाती है। इस मामले की गहन जांच के बाद एनआईए ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि इस खौफनाक साजिश के पीछे कुख्यात आतंकी संगठन अनसर गज़वात-उल-हिंद (AGuH) का हाथ था। जांच एजेंसी के अनुसार, यह संगठन अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) का एक सक्रिय मॉड्यूल माना जाता है, जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। इस पूरी साजिश का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसका नाम है, जिसे आरोपियों ने ऑपरेशन हेवनली हिंद कहा था। इस ऑपरेशन का मुख्य और खतरनाक उद्देश्य भारत सरकार को अस्थिर करना, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करना और जबरन शरिया कानून लागू करना था। इस आतंकी नेटवर्क का विस्तार केवल एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर जैसे विभिन्न राज्यों में फैला हुआ था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। इन शिक्षित व्यक्तियों ने कट्टरपंथी विचारधारा के प्रभाव में आकर देश के खिलाफ इस भीषण साजिश को रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने ज्ञान का उपयोग विनाशकारी कार्यों के लिए किया। तकनीकी विश्लेषण और फॉरेंसिक जांच के आधार पर एनआईए की चार्जशीट बताती है कि आरोपियों ने इस हमले के लिए टीएटीपी (TATP) नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और अस्थिर विस्फोटक का उपयोग किया था। इस विस्फोटक को तैयार करने के लिए आरोपियों ने विभिन्न रासायनिक पदार्थों को अवैध रूप से जुटाया और गुप्त ठिकानों पर उनका मिश्रण किया। जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य धमाके से पहले आरोपियों ने कई बार छोटे पैमाने पर आईईडी (IED) बनाने के परीक्षण किए थे ताकि हमले की सटीकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। हथियारों की बात करें तो आरोपियों ने केवल बमों पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एके-47 और क्रिनकोव राइफलों जैसे आधुनिक और घातक हथियारों का भी एक बड़ा जखीरा इकट्ठा किया था। इसके अलावा, सुरक्षा बलों और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन तकनीक और रॉकेट आधारित आईईडी के प्रयोग पर भी गहन शोध और प्रयोग किए जा रहे थे, जो इस हमले की योजना की जटिलता और उसकी खतरनाक प्रकृति को उजागर करता है। इस पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार डॉक्टर उमर उन नबी था, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, अन्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। एनआईए ने अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कुछ आरोपी अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं और फरार हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। यह पूरा मामला यह चेतावनी देता है कि कट्टरपंथ किस तरह समाज के शिक्षित वर्ग को भी गुमराह कर सकता है और उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में धकेल सकता है। अब अदालत के सामने यह चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि वह इस विशाल चार्जशीट के आधार पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हिमाकत न कर सके





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NIA लाल किला धमाका आतंकवाद अनसर गज़वात-उल-हिंद दिल्ली पुलिस

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