लावा बोल्ड एन2 5जी को 3 जून को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्तमान में Amazon पर लाइव है, जिससे ये पुष्टि होती है कि जल्द ही पेश होने वाला ये हैंडसेट देश में इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

लावा बोल्ड एन2 5जी को 3 जून को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्तमान में Amazon पर लाइव है, जिससे ये पुष्टि होती है कि जल्द ही पेश होने वाला ये हैंडसेट देश में इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस फोन को कम से कम एक ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। इसके अ लावा , माइक्रोसॉफ्ट से पता चलता है कि Lava Bold N2 5G क्लीन Android 16 के साथ शिप होगा। डिजाइन की बात करें तो Lava Bold N2 5G को एक फ्लैट रियर पैनल के साथ दिखाया गया है, जिसमें एक स्क्वायर-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल है, जो पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद होगा। इसके अ लावा , ये फोन एक डुअल रियर कैमरा सिस्टम के साथ दिखाई देता है, जिसमें 13-मेगापिक्सल का मेन शूटर और एक LED फ्लैश दिया गया है, जिसके बगल में 5G ब्रांडिंग मौजूद है। फोन के राइट साइड में एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं। Lava Bold N2 5G में एक फ्लैट फ्रेम भी मिलेगा। आपको बता दें कि Lava Bold N2 4G को भारत में 17 फरवरी को 4GB RAM और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 7,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। ये स्मार्टफोन 6.

75-इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ आता है, जो 90Hz तक का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। एक Unisoc SC9863A चिपसेट Lava Bold N2 को पावर देता है। इसमें 5,000mAh की बैटरी मिलती है। कैमरे की बात करें तो Lava Bold N2 4G में डुअल रियर कैमरा यूनिट मिलता है, जिसमें 13-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। साथ ही एक दूसरा कैमरा भी है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 5-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी मिलता है। सेफ्टी के लिए इस हैंडसेट में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है





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