लिपुलेख मार्ग पर भारत-चीन समझौता: नेपाल के लिए चुनौती

भारत और चीन द्वारा लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने के फैसले से नेपाल में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है और बालेन शाह सरकार के लिए यह एक बड़ी परीक्षा है।

काठमांडू/नई दिल्ली: भारत और चीन ने कई वर्षों के बाद लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यह निर्णय नेपाल की बालेन शाह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है। नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है, इसलिए सवाल यह है कि क्या बालेन सरकार भारत और चीन के सामने इस क्षेत्र को लेकर विरोध दर्ज करा पाएगी?

लिपुलेख, नेपाल-भारत-तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित एक रणनीतिक हिमालयी दर्रा है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल ने हाल ही में इस क्षेत्र पर अपना दावा शुरू किया है। लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल के बीच एक भू-राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। लिपुलेख नेपाल के सुदूर उत्तर-पश्चिम में 5,334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह भारतीय नक्शों में भारतीय क्षेत्र और नेपाली नक्शों में नेपाली क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है। दशकों से यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के आसपास बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हुआ है। भारत और चीन के फैसलों के बीच नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत कर रहा है, और यह मुद्दा नेपाल के भीतर राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने और हवा दी। चीन ने भारत के खिलाफ नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत के सीमा सड़क संगठन ने मई 2020 में कैलाश-मानसरोवर यात्रा सड़क के अंतिम 80 किलोमीटर हिस्से को पूरा कर लिया था। यह सड़क उत्तराखंड के घाटियाबगड़ से लिपुलेख दर्रे तक जाती है, जिससे पहले कई दिनों तक पैदल चलने वाली यात्रा अब तीर्थयात्रियों के लिए वाहन से तय करने योग्य हो गई है। नेपाल का कहना है कि यह सड़क उसके संप्रभु क्षेत्र से होकर गुजरती है, जबकि भारत का कहना है कि यह पूरी तरह से भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित है। केपी शर्मा ओली के शासनकाल में नेपाल की संसद ने संविधान में संशोधन करके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल के आधिकारिक नक्शे में शामिल कर लिया था। इसका उद्देश्य ओली की वामपंथी पार्टी का देश में अपना समर्थन बढ़ाना था। हालांकि, भारत उस समय कूटनीतिक रूप से अन्य मुद्दों में व्यस्त था। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले को बढ़ावा देने में चीन की भूमिका रही है, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड में इसका कोई प्रमाण नहीं है। स्पष्ट रूप से, चीन ने नेपाल के क्षेत्रीय दावे का समर्थन नहीं किया है। जब चीन ने 2023 में अपना 'स्टैंडर्ड' नक्शा जारी किया, तो उसने इन विवादित क्षेत्रों को नेपाल के बजाय भारत की सीमाओं के भीतर दिखाया, जिस पर नेपाल ने बीजिंग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। लिपुलेख की भौगोलिक स्थिति इसे महत्वपूर्ण बनाती है। यह दर्रा नेपाल के सुदूर पश्चिम में भारत, नेपाल और चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है। भारत द्वारा बनाई गई सड़क भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्तराखंड में 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' के साथ-साथ एक गलियारे पर भारत की स्थिति को मजबूत करती है, जिसका सैन्य और लॉजिस्टिक महत्व है। भारत-चीन के द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में चीन ने नेपाल को शामिल किए बिना इस गलियारे को बार-बार शामिल किया है। भारत और नेपाल के बीच सुगौली की संधि इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लिपुलेख को लेकर भारत और चीन का एक साथ आना बालेन शाह के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कालापानी को लेकर भारत के खिलाफ नेपाल की एक वैध क्षेत्रीय शिकायत है, जो 1816 की 'सुगौली संधि' की अलग-अलग व्याख्याओं पर आधारित है, खासकर इस बात पर कि काली नदी का उद्गम कहां है, जिससे यह तय होता है कि वह क्षेत्र सीमा के किस तरफ पड़ता है। लेकिन नेपाल की आर्थिक निर्भरता और चीनी पूंजी पर उसकी निर्भरता के कारण इस दावे को जोर देकर उठाने की उसकी क्षमता सीमित हो गई है





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