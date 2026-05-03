लिपुलेख दर्रे पर नेपाल की आपत्ति: कैलास मानसरोवर यात्रा पर विवाद

नेपाल ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलास मानसरोवर यात्रा कराने की भारत की योजना पर आपत्ति जताई है, दावा किया है कि यह इलाका उसका है। भारत ने नेपाल के दावों को निराधार बताया है और बातचीत के लिए तैयार है।

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर तनाव बढ़ गया है। नेपाल ने आगामी कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के रास्ते का उपयोग करने की भारत की योजना पर कड़ी आपत्ति जताई है। नेपाल का कहना है कि यह क्षेत्र उसका अभिन्न अंग है और भारत ने इस तीर्थयात्रा मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले नेपाल से कोई परामर्श नहीं लिया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, महाकाली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, 1816 की सुगौली संधि के आधार पर नेपाल का अविभाज्य हिस्सा हैं। नेपाल सरकार ने भारत और चीन दोनों के समक्ष इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख दोहराया है और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि, जैसे सड़क निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार या तीर्थयात्रा, को रोकने का अनुरोध किया है। भारत ने नेपाल की आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा है कि नेपाल के दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हैं। भारत का कहना है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से ही कैलास मानसरोवर यात्रा का पारंपरिक मार्ग रहा है और इस मार्ग का उपयोग दशकों से किया जा रहा है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह सीमा संबंधी लंबित मुद्दों सहित सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत का मानना है कि किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है, खासकर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर। नेपाल इन क्षेत्रों को अपना मानता है, जबकि भारत इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करता है। इस विवाद के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बना रहता है। कैलास मानसरोवर यात्रा एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थयात्रा है, जिसमें हर साल हजारों भारत ीय श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह यात्रा आमतौर पर जून से अगस्त के बीच आयोजित की जाती है। लिपुलेख दर्रा भारत , चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है। इस दर्रे का नियंत्रण तीनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। नेपाल का मानना है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण और कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए इसका उपयोग करना नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन है। नेपाल सरकार ने इस मुद्दे पर चीन को भी अवगत कराया है और चीन से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इस विवाद का समाधान दोनों देशों के बीच आपसी समझ और बातचीत के माध्यम से ही संभव है। भारत और नेपाल के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, और दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमा विवाद उनके संबंधों को प्रभावित न करे। भविष्य में, इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए, भारत और नेपाल को सीमा विवाद ों पर नियमित रूप से संवाद स्थापित करना और एक स्थायी समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। नेपाल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, भारत को भविष्य में किसी भी ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जिससे नेपाल को लगता है कि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है.

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर तनाव बढ़ गया है। नेपाल ने आगामी कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के रास्ते का उपयोग करने की भारत की योजना पर कड़ी आपत्ति जताई है। नेपाल का कहना है कि यह क्षेत्र उसका अभिन्न अंग है और भारत ने इस तीर्थयात्रा मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले नेपाल से कोई परामर्श नहीं लिया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, महाकाली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, 1816 की सुगौली संधि के आधार पर नेपाल का अविभाज्य हिस्सा हैं। नेपाल सरकार ने भारत और चीन दोनों के समक्ष इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख दोहराया है और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि, जैसे सड़क निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार या तीर्थयात्रा, को रोकने का अनुरोध किया है। भारत ने नेपाल की आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा है कि नेपाल के दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हैं। भारत का कहना है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से ही कैलास मानसरोवर यात्रा का पारंपरिक मार्ग रहा है और इस मार्ग का उपयोग दशकों से किया जा रहा है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह सीमा संबंधी लंबित मुद्दों सहित सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत का मानना है कि किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है, खासकर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर। नेपाल इन क्षेत्रों को अपना मानता है, जबकि भारत इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करता है। इस विवाद के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बना रहता है। कैलास मानसरोवर यात्रा एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थयात्रा है, जिसमें हर साल हजारों भारतीय श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह यात्रा आमतौर पर जून से अगस्त के बीच आयोजित की जाती है। लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है। इस दर्रे का नियंत्रण तीनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। नेपाल का मानना है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण और कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए इसका उपयोग करना नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन है। नेपाल सरकार ने इस मुद्दे पर चीन को भी अवगत कराया है और चीन से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इस विवाद का समाधान दोनों देशों के बीच आपसी समझ और बातचीत के माध्यम से ही संभव है। भारत और नेपाल के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, और दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमा विवाद उनके संबंधों को प्रभावित न करे। भविष्य में, इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए, भारत और नेपाल को सीमा विवादों पर नियमित रूप से संवाद स्थापित करना और एक स्थायी समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। नेपाल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, भारत को भविष्य में किसी भी ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जिससे नेपाल को लगता है कि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है





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