लिवर को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये प्राकृतिक उपाय, विश्व लिवर दिवस पर जानें महत्व

विश्व लिवर दिवस के अवसर पर, हम लिवर के महत्व और उसे स्वस्थ रखने के लिए कुछ कारगर प्राकृतिक उपायों पर प्रकाश डाल रहे हैं। अनियमित जीवनशैली और खान-पान से प्रभावित होने वाले लिवर को सुरक्षित रखने के लिए हरी सब्जियों, लहसुन, नींबू और हल्दी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन अत्यंत लाभकारी है।

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, अनियमित दिनचर्या और बाहर के खान-पान का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। इन सभी का सबसे अधिक प्रभाव हमारे शरीर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग, लिवर पर पड़ता है। लिवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो रक्त को शुद्ध करने, भोजन को पचाने और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब हम इसकी पर्याप्त देखभाल नहीं करते, तो यह धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लिवर के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने और समय रहते अपनी आदतों में सुधार लाने तथा गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है।

चिकित्सा अनुसंधान बताते हैं कि लिवर को स्वस्थ रखने के लिए दवाओं से अधिक हमारी दैनिक आहार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो लिवर की सफाई करने, उसे मजबूत बनाने और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक होते हैं। यदि इन्हें सही तरीके से दैनिक जीवन में शामिल किया जाए, तो लिवर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग और ब्रोकली को लिवर के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इन सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके सेवन से शरीर में जमा हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। इनमें मौजूद क्लोरोफिल रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, जिससे लिवर पर काम का दबाव कम होता है और वह अपनी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी ढंग से संपादित कर पाता है।

लहसुन भी लिवर के स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली प्राकृतिक उपाय है। इसमें मौजूद सल्फर तत्व लिवर के एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं, जिससे शरीर के भीतर मौजूद विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त, लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो लिवर को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाने में सहायक होते हैं। नींबू का सेवन भी लिवर के लिए बहुत लाभदायक माना गया है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुरता होती है, जो लिवर को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नींबू शरीर में वसा (फैट) के पाचन की प्रक्रिया को तेज करता है। इससे लिवर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद मिलती है और फैटी लिवर जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। सुबह गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है।

हल्दी को पारंपरिक आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसमें करक्यूमिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जो शरीर में सूजन को कम करता है और लिवर की कोशिकाओं की मरम्मत की प्रक्रिया में सहायता करता है। जब लिवर में सूजन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हल्दी उस सूजन को ठीक करने की प्रक्रिया को तेज करती है। साथ ही, यह शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में भी मदद करती है, जो लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रीन टी को भी लिवर स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें कैटेचिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो लिवर में जमा वसा को कम करने में सहायता करते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि नियमित रूप से ग्रीन टी के सेवन से मेटाबॉलिज्म (चयापचय) बेहतर होता है और लिवर में वसा जमा होने की संभावना कम हो जाती है, जिससे फैटी लिवर का खतरा घटता है।

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