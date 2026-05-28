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लुधियाना से बरामद हुई बिजनौर की युवती, आरोपित फरार

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लुधियाना से बरामद हुई बिजनौर की युवती, आरोपित फरार
लुधियानाबिजनौरकश्मीर
📆28-05-2026 14:47:00
📰Dainik Jagran
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बिजनौर की एक युवती को उसका प्रेमी निकाह के लिए कश्मीर ले जा रहा था। पुलिस ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हेमकुंड साहिब एक्सप्रेस से युवती को बरामद कर लिया।

बिजनौर की एक युवती को उसका प्रेमी निकाह के लिए कश्मीर ले जा रहा था। पुलिस ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हेमकुंड साहिब एक्सप्रेस से युवती को बरामद कर लिया। किरतपुर के एक मोहल्ला निवासी युवती का मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक कश्मीर में सैलून पर काम करता है। युवक बुधवार को युवती को लेकर निकाह करने को कश्मीर रवाना हो गया। स्वजन ने पुलिस से शिकायत की। हिंदू संगठनों के लोग भी थाने पहुंच गए। पुलिस ने आरोपित युवक के पिता और भाई को हिरासत में ले कर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपित हेमकुंड साहिब एक्सप्रेस ट्रेन से कश्मीर जा रहा है। पुलिस ने आरोपित की लोकेशन पता की तो वह पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर मिली। पुलिस ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पुलिस से संपर्क कर युवती को ट्रेन से बरामद करा लिया। इस दौरान आरोपित फरार हो गया। कश्मीर में सैलून पर काम करने वाले युवक अज़ीम का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार को आरोपित युवक ने युवती को कश्मीर चलने और वहां निकाह करने का झासा दिया और अपने साथ ले गया। प्रकरण की जानकारी होने पर स्वजन थाने पहुंचे और आरोपित युवक के साथ उसके पिता नसीम और भाई तज़िम के विरूद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करते हुए युवती को बरामद करने की गुहार लगाई। उधर, प्रकरण की जानकारी होने पर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश संगठन मंत्री अवधेश शर्मा अपने साथियों के साथ थाने पहुंचे और युवती को बरामद करने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों से सीओ नजीबाबाद अंजनी कुमार चतुर्वेदी से भी युवती को बरामद करने की मांग की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और युवती के फोन पर कॉल कर उससे बात की गई। लेकिन युवती अपनी सही लोकेशन नहीं बता सकी। पुलिस ने आरोपित युवक के पिता और भाई को हिरासत मे ले कर पूछताछ की तो सामने आया कि वे हेमकुंड साहिब एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर कश्मीर जा रहे है। पुलिस ने बाद में युवती के फोन की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर मिली। पुलिस ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पुलिस से संपर्क कर कार्रवाई के लिए कहा। रेलवे पुलिस ने युवती को ट्रेन से बरामद करा लिया। जबकि आरोपित मौके से भाग गया। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित अज़ीम, पिता नसीम और भाई तज़िम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस टीम युवती को लेने लुधियाना के लिए रवाना हो गई है.

बिजनौर की एक युवती को उसका प्रेमी निकाह के लिए कश्मीर ले जा रहा था। पुलिस ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हेमकुंड साहिब एक्सप्रेस से युवती को बरामद कर लिया। किरतपुर के एक मोहल्ला निवासी युवती का मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक कश्मीर में सैलून पर काम करता है। युवक बुधवार को युवती को लेकर निकाह करने को कश्मीर रवाना हो गया। स्वजन ने पुलिस से शिकायत की। हिंदू संगठनों के लोग भी थाने पहुंच गए। पुलिस ने आरोपित युवक के पिता और भाई को हिरासत में ले कर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपित हेमकुंड साहिब एक्सप्रेस ट्रेन से कश्मीर जा रहा है। पुलिस ने आरोपित की लोकेशन पता की तो वह पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर मिली। पुलिस ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पुलिस से संपर्क कर युवती को ट्रेन से बरामद करा लिया। इस दौरान आरोपित फरार हो गया। कश्मीर में सैलून पर काम करने वाले युवक अज़ीम का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार को आरोपित युवक ने युवती को कश्मीर चलने और वहां निकाह करने का झासा दिया और अपने साथ ले गया। प्रकरण की जानकारी होने पर स्वजन थाने पहुंचे और आरोपित युवक के साथ उसके पिता नसीम और भाई तज़िम के विरूद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करते हुए युवती को बरामद करने की गुहार लगाई। उधर, प्रकरण की जानकारी होने पर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश संगठन मंत्री अवधेश शर्मा अपने साथियों के साथ थाने पहुंचे और युवती को बरामद करने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों से सीओ नजीबाबाद अंजनी कुमार चतुर्वेदी से भी युवती को बरामद करने की मांग की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और युवती के फोन पर कॉल कर उससे बात की गई। लेकिन युवती अपनी सही लोकेशन नहीं बता सकी। पुलिस ने आरोपित युवक के पिता और भाई को हिरासत मे ले कर पूछताछ की तो सामने आया कि वे हेमकुंड साहिब एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर कश्मीर जा रहे है। पुलिस ने बाद में युवती के फोन की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर मिली। पुलिस ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पुलिस से संपर्क कर कार्रवाई के लिए कहा। रेलवे पुलिस ने युवती को ट्रेन से बरामद करा लिया। जबकि आरोपित मौके से भाग गया। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित अज़ीम, पिता नसीम और भाई तज़िम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस टीम युवती को लेने लुधियाना के लिए रवाना हो गई है

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