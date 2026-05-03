लुधियाना में भारी बारिश और तेज हवाओं का हौसला, बिजली व्यवस्था बाधित; राजस्थान और उत्तराखंड में भी मौसम का कहर

लुधियाना में आज सुबह से जारी भारी बारिश और तेज हवाओं ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बिजली व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। साथ ही, राजस्थान और उत्तराखंड में भी मौसम का कहर जारी है, जहां जयपुर में हाईटेंशन लाइन के टूटने से एक युवक की मौत हो गई और रुद्रप्रयाग समेत 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ ही अगले 5 दिन आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
लुधियाना में आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदली है। भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन सुबह से जारी भारी बारिश और तेज हवाओं ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। आसमान में छाई काली घटाओं के साथ-साथ बिजली की जोरदार कड़क है। आज तड़के से ही शहर के विभिन्न हिस्सों जैसे मॉडल टाउन, सिविल लाइन्स, गिल रोड और फिरोजपुर रोड में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ चल रही हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां गिरने की भी सूचना है। वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम का सबसे बड़ा असर बिजली व्यवस्था पर पड़ा है। तेज हवाओं और आसमानी बिजली के चलते शहर के अधिकतर इलाकों में सुबह से ही लाइट बंद है। पीएसपीसीएल के अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा की दृष्टि से और फाल्ट आने की वजह से बिजली सप्लाई रोकनी पड़ी है। बिजली गुल होने से घरों में पानी की किल्लत और दैनिक कार्यों में बाधा आ रही है। बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है, जिससे सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। रविवार की सुबह होने के कारण दफ्तर जाने वालों की संख्या कम है, लेकिन दैनिक मजदूरों और रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए यह बारिश मुसीबत बनकर आई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि बिजली कड़कने के समय पेड़ों या खंभों के नीचे शरण न लें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। जलभराव वाले रास्तों से बचने की कोशिश करें। इस दौरान, कानपुर में अगले 7 दिन गर्मी से राहत की उम्मीद है, जबकि जयपुर में अंधड़-बारिश के कारण हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से एक युवक की मौत हो गई। उदयपुर में एसी-कूलर की डिमांड बढ़ी है और शोरूम्स में भीड़ देखी जा रही है। रुद्रप्रयाग समेत 8 जिलों में बारिश और देहरादून में ओलावृष्टि के साथ ही अगले 5 दिन आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का यलो अलर्ट जारी किया गया है.
लुधियाना में आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदली है। भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन सुबह से जारी भारी बारिश और तेज हवाओं ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। आसमान में छाई काली घटाओं के साथ-साथ बिजली की जोरदार कड़क है। आज तड़के से ही शहर के विभिन्न हिस्सों जैसे मॉडल टाउन, सिविल लाइन्स, गिल रोड और फिरोजपुर रोड में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ चल रही हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां गिरने की भी सूचना है। वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम का सबसे बड़ा असर बिजली व्यवस्था पर पड़ा है। तेज हवाओं और आसमानी बिजली के चलते शहर के अधिकतर इलाकों में सुबह से ही लाइट बंद है। पीएसपीसीएल के अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा की दृष्टि से और फाल्ट आने की वजह से बिजली सप्लाई रोकनी पड़ी है। बिजली गुल होने से घरों में पानी की किल्लत और दैनिक कार्यों में बाधा आ रही है। बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है, जिससे सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। रविवार की सुबह होने के कारण दफ्तर जाने वालों की संख्या कम है, लेकिन दैनिक मजदूरों और रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए यह बारिश मुसीबत बनकर आई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि बिजली कड़कने के समय पेड़ों या खंभों के नीचे शरण न लें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। जलभराव वाले रास्तों से बचने की कोशिश करें। इस दौरान, कानपुर में अगले 7 दिन गर्मी से राहत की उम्मीद है, जबकि जयपुर में अंधड़-बारिश के कारण हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से एक युवक की मौत हो गई। उदयपुर में एसी-कूलर की डिमांड बढ़ी है और शोरूम्स में भीड़ देखी जा रही है। रुद्रप्रयाग समेत 8 जिलों में बारिश और देहरादून में ओलावृष्टि के साथ ही अगले 5 दिन आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का यलो अलर्ट जारी किया गया है
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