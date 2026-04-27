लू की आशंका: स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया अलर्ट, बरतें सावधानी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में लू की आशंका को देखते हुए सभी राज्यों को सतर्क रहने और मेडिकल सिस्टम तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। IMD ने अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में भीषण गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च स्तर की सतर्कता बरतने और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से तैयार रखने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में एक पत्र लिखा है, जिसमें लू से निपटने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। यह कदम भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) की चेतावनी के बाद उठाया गया है, जिसके अनुसार अप्रैल से जून 2026 तक देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि अप्रैल से जून के महीनों में पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों में, साथ ही दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सामान्य से अधिक लू चलने की आशंका है। इसके अतिरिक्त, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी गर्मी का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। IMD ने पहले भी मार्च महीने में गर्म हवाओं को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, और अब मंत्रालय ने संभावित स्थिति को देखते हुए राज्यों को फिर से सतर्क रहने के लिए कहा है। मंत्रालय का जोर इस बात पर है कि राज्यों को लू से बचाव और उपचार के लिए आवश्यक सभी तैयारियां सुनिश्चित करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लू के मरीजों के इलाज के लिए विशेष इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए और उन्हें पूरी तरह से चालू रखा जाना चाहिए। एम्बुलेंस सेवाओं को भी तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। लू की चेतावनी को समय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी संचार प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, ताकि लोग गर्मी से होने वाले खतरों से बच सकें। इसके अलावा, लू के मामलों की जानकारी को मंत्रालय के इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (IHIP) पोर्टल पर तुरंत (रियल-टाइम) अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति की निगरानी की जा सके और उचित कदम उठाए जा सकें। दिल्ली में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, जहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.
2 डिग्री अधिक है। IMD के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पालम में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 23.6 डिग्री सेल्सियस, रिज में 25.8 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आयानगर में रात के तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर हैं और आवश्यक कदम उठा रहे हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और गर्मी से बचने के लिए अन्य उपाय करें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कमजोर वर्गों, जैसे कि बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि वे गर्मी से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को यह भी सलाह दी है कि वे गर्मी से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाएं और लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान करें
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