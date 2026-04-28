लू की चेतावनी: दोपहर में घर से न निकलें, लापरवाही भारी पड़ सकती है

लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण हीट वेव का खतरा, डॉक्टरों ने लोगों से दोपहर में घर से न निकलने की अपील की। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है। प्रदेश भर में हीट वेव (लू) का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उच्च स्तर पर अलर्ट जारी किया है और सभी अस्पतालों को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक (लू लगना) और डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) के मामलों में तेजी से वृद्धि होने की आशंका है। राजधानी देहरादून के चिकित्सकों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी जारी की है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से हर हाल में बचना चाहिए। यदि किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़े, तो सिर को अवश्य ढकना चाहिए। छाता, टोपी या हल्के रंग के कपड़ों का उपयोग करके सीधे धूप से खुद को बचाने का प्रयास करना चाहिए। गर्मी के इस मौसम में शरीर में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, लस्सी, नारियल पानी आदि का सेवन करें। इसके साथ ही, अपने खानपान में भी बदलाव करना आवश्यक है। भारी और मसालेदार भोजन से परहेज करें और हल्के, आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। डॉ.

एस. के.

झा का कहना है कि हल्के रंग के ढीले-ढाले कपड़े पहनने चाहिए, ताकि शरीर को ठंडक मिल सके और पसीना आसानी से सूख सके। धूम्रपान करने वालों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन का खतरा और भी बढ़ जाता है। शराब का सेवन भी शरीर को निर्जलित कर सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को तेज गर्मी के दौरान चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी, मतली, उल्टी, या त्वचा में जलन जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं, और तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। सड़क किनारे जूस या अन्य पेय पदार्थ पीते समय भी सावधानी बरतना जरूरी है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अक्सर सड़क किनारे मिलने वाले जूस का सेवन करते हैं, लेकिन इसमें संक्रमण का खतरा बना रहता है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि गंदे पानी या अस्वच्छ बर्फ से बने जूस का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हमेशा साफ-सफाई का ध्यान रखें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही पेय पदार्थ खरीदें। देहरादून में हीट वेव का असर लगातार बना हुआ है, और कई अन्य शहरों में भी आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में भी अगले कुछ दिनों में मौसम खराब रहने की संभावना है, जिससे तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। राजगढ़ में तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। जोधपुर के हॉस्पिटल में मरीजों को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल मिलाकर, गर्मी के इस दौर में सावधानी बरतना और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और उनकी मदद करें





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