लेबनान में 10 दिन का युद्ध विराम: नेतन्याहू का शांति पहल पर जोर, हिज़्बुल्लाह की शर्ते

इज़राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमति जताई है, जबकि हिज़्बुल्लाह ने अपनी शर्तें रखी हैं। यह शांति प्रयास अमेरिका की मध्यस्थता में हो रहे हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह के कड़े रुख से यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है।

इज़राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में 10 दिनों के युद्ध विराम पर अपनी सहमति दे दी है, जिसका उद्देश्य शांति प्रयासों को आगे बढ़ाना है। यह महत्वपूर्ण घोषणा तब हुई है जब इज़राइल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में सीधी बातचीत चल रही है, जिसका लक्ष्य एक शांति समझौते को अंतिम रूप देना है। हालांकि, इज़राइल से पिछले छह हफ्तों से संघर्ष कर रहे हिज़्बुल्लाह ने इस बातचीत का विरोध किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि यह लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता करने का अवसर है। दूसरी ओर,

हिज़्बुल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा है कि किसी भी युद्ध विराम को पूरे लेबनान क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए और इज़राइली दुश्मन को किसी भी तरह की आवाजाही की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। संगठन का यह भी कहना है कि उनकी भूमि पर इज़राइली कब्ज़ा लेबनान और उसके लोगों को इसका विरोध करने का अधिकार देता है, और यह मामला आगे की घटनाओं के आधार पर तय होगा। हिज़्बुल्लाह के इस रुख से युद्ध विराम की संभावनाएँ जटिल हो सकती हैं। इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान में एक जमीनी हमला किया है, जहाँ उसकी सेना और हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में भीषण लड़ाई चल रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध विराम के तहत इज़राइल अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा या नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस सप्ताह वाशिंगटन में हुई बातचीत के बाद युद्ध विराम की घोषणा की। यह ध्यान देने योग्य है कि इज़राइल का लेबनान के साथ सीधा युद्ध नहीं चल रहा था, बल्कि वह लेबनान के भीतर ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह से लड़ रहा था। अमेरिका के अनुसार, लेबनान और इज़राइल की आपसी सहमति से तैयार बयान में यह प्रावधान शामिल है कि इज़राइल को किसी भी आगे के हमले से बचाव का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, बयान में कहा गया है कि इज़राइल लेबनान के किसी भी लक्ष्य पर कोई भी आक्रामक सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, जिसमें नागरिक, सैन्य और अन्य सरकारी ठिकाने शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस इज़राइल-लेबनान युद्ध विराम को एक बहुत 'उत्साहजनक' अवसर बताया है। उन्होंने बताया कि उनकी दोनों नेताओं, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इज़राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। ट्रम्प को उम्मीद है कि आउन और नेतन्याहू अगले एक या दो सप्ताह में मिल सकते हैं, और संभवतः अगले चार से पांच दिनों में व्हाइट हाउस में भी एक बैठक हो सकती है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह 'सही समय पर' लेबनान का दौरा करने के लिए तैयार हैं। यह स्थिति राजनीतिक समाचारों, खेल समाचारों और व्यापार समाचारों सहित सभी ताज़ा खबरों और लाइव अपडेट के लिए प्रासंगिक है। हम कुकीज़ जैसे डेटा संग्रह उपकरणों के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको एक बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन प्रस्तुत किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपके ईमेल पते, फोन नंबर और अन्य विवरणों को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं, और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफ़ाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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