लेबनान पर इसराइल के हमले: युद्धविराम को खतरा?

ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के हमले युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन हैं, जिससे शांति समझौता खतरे में पड़ गया है।

क्या इसराइल के लेबनान पर हमले युद्धविराम को ख़तरे में डाल रहे हैं? ईरान ने इसराइल द्वारा लेबनान में किए गए हमलों को युद्धविराम शर्तों का उल्लंघन बताया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के कुछ ही समय बाद, शांति समझौते में दरारें दिखने लगी हैं. ईरान और मध्यस्थ पाकिस्तान का दावा है कि युद्धविराम में लेबनान पर हमले रोकना भी शामिल था, जबकि इसराइल ने इसे ख़ारिज कर दिया है.

इसके बाद, इसराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 182 लोगों के मारे जाने की खबर है. इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इन हमलों को युद्ध की शुरुआत के बाद हिज़्बुल्लाह पर 'सबसे बड़ा प्रहार' बताया है. उन्होंने यह भी कहा है कि 'अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ फिर से लड़ाई शुरू करेगा.' ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान में हमले तुरंत नहीं रोके गए तो वह ऐसा जवाब देगा जो दुश्मनों को 'पछतावा' कराएगा. तेहरान में युद्धविराम की घोषणा के बाद सड़कों पर निकले लोगों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं. शनिवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत में हिस्सा लेंगे. इसराइली मीडिया युद्धविराम पर चिंता जता रही है, जबकि इसराइल की साख कमज़ोर हुई है. ट्रंप की डेडलाइन से पहले अमेरिका और ईरान युद्धविराम पर सहमत हुए थे, और दोनों ने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया. होर्मुज़ स्ट्रेट में शिपिंग को लेकर भी विवाद है, जो फारस की खाड़ी का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और तेल और ईंधन की वैश्विक आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है. ईरान ने कहा है कि अगर कोई जहाज उसकी अनुमति के बिना इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे 'निशाना बनाकर तबाह' किया जाएगा. ईरान ने कहा है कि 10-सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव की तीन शर्तों का पहले ही 'खुले तौर पर उल्लंघन' किया जा चुका है. हालांकि, जेडी वेंस ने स्वीकार किया है कि ऐसे समझौतों में कुछ 'उथल-पुथल' होना स्वाभाविक है. एक बयान में कहा गया है, 'ईरान-अमेरिका युद्धविराम की शर्तें बिल्कुल साफ़ और स्पष्ट हैं. अब अमेरिका को फ़ैसला करना होगा - या तो युद्धविराम, या फिर इसराइल के ज़रिए जंग जारी रखे. दोनों साथ नहीं चल सकते. दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है. अब गेंद अमेरिका के पाले में है, और पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या वह अपने वादों और प्रतिबद्धताओं पर अमल करता है.'\इसराइल ने हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत सहित कई स्थानों पर भीषण हवाई हमले किए, जिनमें 180 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई. बुधवार को इसराइल ने लेबनान में केवल 10 मिनट के भीतर 100 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया. ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि लेबनान 'एक अलग झड़प' है और इसराइल समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहा है. नेतन्याहू और अन्य अधिकारियों ने भी कहा है कि लेबनान युद्धविराम का हिस्सा नहीं है. पिछले छह सप्ताह में लेबनान में जारी जंग में 1,500 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 130 बच्चे शामिल हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं. इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की मंशा थी कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर संयुक्त हमले के लिए राज़ी करके उन्होंने अपनी लंबे समय की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर ली जाए- वो थी ईरानी सत्ता को उखाड़ फेंकना. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. इसराइल के विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि युद्धविराम का फ़ैसला बिना इसराइल की सहमति के लिया गया. विपक्षी नेताओं का कहना है कि नेतन्याहू अपने युद्ध लक्ष्यों में नाकाम रहे, उन्हें बातचीत की मेज़ पर जगह नहीं मिली, और उन्होंने सिर्फ़ एक ऐसे ईरान को जन्म दिया है जो अब पहले से ज्यादा बदले की भावना से भरा है और परमाणु हथियार बनाने के लिए और दृढ़ हो सकता है. इस स्थिति में नेतन्याहू बैकफ़ुट पर हैं और उन ख़बरों को नकार रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने और पीछे हटने के फ़ैसले की जानकारी उन्हें आख़िरी समय पर मिली. नेतन्याहू ने यह भी दोहराया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान के ख़िलाफ जंग फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहेगा. फिलहाल, लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर जारी इसराइली हमले और उनसे हो रही मौत और तबाही, इस नाज़ुक युद्धविराम को ख़तरे में डाल रहे हैं.\युद्धविराम के उल्लंघन को लेकर बढ़ती चिंताएँ हैं, जिससे इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है. युद्धविराम की शर्तों पर स्पष्टता की कमी और इज़राइल और ईरान के बीच परस्पर विरोधी दावों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है. मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस नाज़ुक स्थिति को स्थिर करने और आगे किसी भी टकराव को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. इस बीच, लेबनान में मानवीय संकट गहराता जा रहा है, जिससे विस्थापित लोगों के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है. क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतने और संवाद के माध्यम से विवादों को हल करने की आवश्यकता है. इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का वैश्विक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर. दुनिया इस स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है और उम्मीद कर रही है कि शांति बनाए रखने के लिए सभी पक्ष मिलकर काम करेंगे. इस मामले में अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण है, और दुनिया इस बात पर नज़र रख रही है कि क्या वह युद्धविराम की शर्तों का पालन करेगा और शांति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा





BBC News Hindi / 🏆 18. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

इसराइल लेबनान युद्धविराम ईरान संघर्ष

United States Latest News, United States Headlines