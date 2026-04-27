लेबनान में सुरक्षा स्थिति पर नेतन्याहू की समीक्षा, हिजबुल्लाह के खतरों पर चर्चा

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ कमांडरों के साथ बैठक में लेबनान में सुरक्षा स्थिति, सैन्य अभियानों और हिजबुल्लाह के खतरों पर चर्चा की। उन्होंने सेना की कार्रवाई की सराहना की और हिजबुल्लाह से निपटने के लिए सैन्य और तकनीकी प्रयासों को जारी रखने पर जोर दिया।
नई दिल्ली, 27 अप्रैल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल ी रक्षा बलों ( आईडीएफ ) के वरिष्ठ कमांडरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें लेबनान में व्याप्त सुरक्षा स्थिति, वर्तमान में चल रहे सैन्य अभियान ों और हिजबुल्लाह द्वारा उत्पन्न खतरों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आईडीएफ की ओर से किए जा रहे प्रयासों और सैन्य कार्रवाई की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि लेबनान में इजरायल ने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं, जिससे देश की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि लेबनान में इजरायल की सेना ने एक ऐसे रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है, जो पूरे देश के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ था। इसके अतिरिक्त, उत्तरी इजरायल में घुसपैठ को रोकने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जो न केवल भूमिगत घुसपैठ को रोकता है बल्कि एंटी-टैंक मिसाइल हमलों को भी विफल करता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह सुरक्षा क्षेत्र इजरायल को लेबनान में परिस्थितियों को बदलने की क्षमता प्रदान करता है और सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इजरायल को तत्काल और उभरते खतरों से निपटने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, जो अमेरिका और लेबनान ी सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुरूप है। हालांकि, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह स्वीकार किया कि यह कार्य आसान नहीं है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने हिजबुल्लाह से जुड़े दो प्रमुख खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया: 122 मिमी रॉकेटों का खतरा और ड्रोन तथा मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) का खतरा। इन खतरों से निपटने के लिए सैन्य और तकनीकी दोनों स्तरों पर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसके लिए रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ पूरी तरह से अवगत हैं। इजरायल इन समस्याओं को हल करने के लिए एक बड़ा तकनीकी प्रयास कर रहा है। यदि सैन्य और तकनीकी दृष्टिकोण से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है, तो हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा, क्योंकि यही उनका मुख्य हथियार है। वर्तमान में, हिजबुल्लाह के पास युद्ध की शुरुआत के समय की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत मिसाइलें ही बची हैं, जो अभी भी उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उत्तरी इलाकों के लोगों की हिम्मत और दृढ़ता की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि इन दो समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा, जिससे कूटनीति क समाधान भी संभव हो सकेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहले भी आईडीएफ सैनिकों की बहादुरी और समर्पण की सराहना की है। उन्होंने सैनिकों की व्यक्तिगत कहानियों को सुना और उनकी प्रतिबद्धता, त्याग और चुने गए रास्ते से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इजरायल मध्य पूर्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां ईसाई समुदाय न केवल सुरक्षित है, बल्कि फल-फूल रहा है, बढ़ रहा है और सफल हो रहा है। उन्होंने ईसाई समुदाय को सलाम किया और देश के लिए उनकी सेवा, साहस और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच, विदेश मंत्री गिडियन सार को ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ने की घटना के लिए माफी मांगनी पड़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि उन्हें विश्वास है कि इस घृणित कृत्य को करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उन सभी ईसाई लोगों से माफी मांगी जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। आईडीएफ ने भी इस मामले में जांच के बाद कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना इजरायल में धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान के महत्व को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
नई दिल्ली, 27 अप्रैल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) के वरिष्ठ कमांडरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें लेबनान में व्याप्त सुरक्षा स्थिति, वर्तमान में चल रहे सैन्य अभियानों और हिजबुल्लाह द्वारा उत्पन्न खतरों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आईडीएफ की ओर से किए जा रहे प्रयासों और सैन्य कार्रवाई की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि लेबनान में इजरायल ने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं, जिससे देश की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि लेबनान में इजरायल की सेना ने एक ऐसे रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है, जो पूरे देश के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ था। इसके अतिरिक्त, उत्तरी इजरायल में घुसपैठ को रोकने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जो न केवल भूमिगत घुसपैठ को रोकता है बल्कि एंटी-टैंक मिसाइल हमलों को भी विफल करता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह सुरक्षा क्षेत्र इजरायल को लेबनान में परिस्थितियों को बदलने की क्षमता प्रदान करता है और सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इजरायल को तत्काल और उभरते खतरों से निपटने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, जो अमेरिका और लेबनानी सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुरूप है। हालांकि, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह स्वीकार किया कि यह कार्य आसान नहीं है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने हिजबुल्लाह से जुड़े दो प्रमुख खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया: 122 मिमी रॉकेटों का खतरा और ड्रोन तथा मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) का खतरा। इन खतरों से निपटने के लिए सैन्य और तकनीकी दोनों स्तरों पर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसके लिए रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ पूरी तरह से अवगत हैं। इजरायल इन समस्याओं को हल करने के लिए एक बड़ा तकनीकी प्रयास कर रहा है। यदि सैन्य और तकनीकी दृष्टिकोण से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है, तो हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा, क्योंकि यही उनका मुख्य हथियार है। वर्तमान में, हिजबुल्लाह के पास युद्ध की शुरुआत के समय की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत मिसाइलें ही बची हैं, जो अभी भी उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उत्तरी इलाकों के लोगों की हिम्मत और दृढ़ता की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि इन दो समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा, जिससे कूटनीतिक समाधान भी संभव हो सकेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहले भी आईडीएफ सैनिकों की बहादुरी और समर्पण की सराहना की है। उन्होंने सैनिकों की व्यक्तिगत कहानियों को सुना और उनकी प्रतिबद्धता, त्याग और चुने गए रास्ते से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इजरायल मध्य पूर्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां ईसाई समुदाय न केवल सुरक्षित है, बल्कि फल-फूल रहा है, बढ़ रहा है और सफल हो रहा है। उन्होंने ईसाई समुदाय को सलाम किया और देश के लिए उनकी सेवा, साहस और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच, विदेश मंत्री गिडियन सार को ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ने की घटना के लिए माफी मांगनी पड़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि उन्हें विश्वास है कि इस घृणित कृत्य को करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उन सभी ईसाई लोगों से माफी मांगी जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। आईडीएफ ने भी इस मामले में जांच के बाद कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना इजरायल में धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान के महत्व को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है
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