लेबर पार्टी नॉर्वे में फिर से सत्ता में

नॉर्वे के आम चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और सत्ताधारी लेबर पार्टी ने फिर से जीत हासिल की है। हालांकि, यह जीत काफी कड़ी टक्कर के बाद आई है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के प्रमुख, जोनास गार स्टोरे ने जीत का ऐलान किया। लेबर पार्टी ने करों और जनकल्याणकारी नीतियों पर केंद्रित अपने प्रचार के माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में किया, जिससे उसे इस जीत में मदद मिली। नॉर्वे में आम चुनाव में एक कड़ा मुकाबला देखने मिला, जो नॉर्वे में दक्षिणपंथी राजनीति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

मतदाता रुझान ने यह भी इशारा किया है कि आने वाले भविष्य में नॉर्वे में दक्षिणपंथी पार्टियां सत्ता में आ सकती हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे अगले चार सालों के लिए देश का नेतृत्व जारी रखेंगे। लेबर पार्टी की जीत का अंतर केवल 2.5 प्रतिशत था। लेबर पार्टी को 28 प्रतिशत वोट मिले, जबकि सेंटर लेफ्ट पार्टी ने लेबर पार्टी को समर्थन दिया है। १६९ सदस्यीय नॉर्वे की संसद में, लेबर पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल ८८ सीटों पर जीत मिली है। अप्रवासन विरोधी एंटी इमीग्रेशन प्रोग्रेस पार्टी को रिकॉर्ड 24 प्रतिशत मत मिले हैं। कंजर्वेटिव पार्टी को 15 प्रतिशत वोट मिले, जो पार्टी के बीते दो दशकों का सबसे खराब प्रदर्शन है। नॉर्वे में आम चुनावों में अप्रवासन, कर और जनकल्याणकारी नीतियां प्रमुख मुद्दे थे। हालाँकि, रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका की टैरिफ नीतियों के बीच मौजूदा सरकार के ही सत्ता में बने रहना नॉर्वे में हित में जा सकता है।





