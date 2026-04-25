लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी भारत में लॉन्च, कीमत 1.60 करोड़ रुपये

लैंड रोवर ने भारत में असेंबल हुई रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है। यह पहली बार है जब रेंज रोवर स्पोर्ट का ऑटोबायोग्राफी ट्रिम स्थानीय स्तर पर निर्मित होकर भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा।

लैंड रोवर ने भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी के भारत में असेंबल होने वाले संस्करण को लॉन्च कर दिया है। यह पहली बार है जब रेंज रोवर स्पोर्ट का ऑटोबायोग्राफी ट्रिम स्थानीय स्तर पर निर्मित होकर भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। इस लॉन्च के साथ, कंपनी ने भारतीय एसयूवी बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी , अपनी शानदार डिजाइन, उन्नत तकनीक और शक्तिशाली इंजन के साथ, भारतीय उपभोक्ताओं को एक प्रीमियम ड्राइविंग अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है। बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उत्साही ग्राहक अब इस शानदार एसयूवी को बुक कर सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ट्रिम में स्टैंडर्ड वेरिएंट की तुलना में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड शामिल हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। सबसे प्रमुख बदलावों में से एक है 22 इंच के फ्रोज्ड एलॉय व्हील्स का उपयोग, जो स्टेन ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। ये व्हील्स न केवल कार की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि बेहतर हैंडलिंग और स्थिरता भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस वेरिएंट में रेड ब्रेक कैलिपर्स और ऑटोबायोग्राफी बैजिंग भी शामिल है, जो इसकी विशिष्ट पहचान को दर्शाते हैं। एसयूवी में फ्लश डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं, जो इसे एक आधुनिक और आकर्षक लुक देते हैं। इंटीरियर में भी कई अपग्रेड किए गए हैं, जिनमें लेदर अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और फ्रंट सेंटर कंसोल रेफ्रिजरेटर शामिल हैं। फ्रंट सीट को 22 तरीकों से एडजस्ट किया जा सकता है, जो ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए अधिकतम आराम सुनिश्चित करता है। गेस्चर कंट्रोल टेलगेट और पावर फोल्डिंग मिरर्स, जो मेमोरी फंक्शन के साथ आते हैं, इस एसयूवी को और भी सुविधाजनक बनाते हैं। कार कई आकर्षक कलर विकल्पों में उपलब्ध होगी, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार रंग चुन सकते हैं। रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी की कीमत 1.

60 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) निर्धारित की गई है। कंपनी का कहना है कि लोकल प्रोडक्शन के कारण ऑटोबायोग्राफी ट्रिम की कीमत मेनस्ट्रीम डायनामिक एचएसई वेरिएंट के करीब आ गई है, जिससे यह अधिक ग्राहकों के लिए सुलभ हो गया है। इंजन विकल्पों की बात करें तो, अब इस कार को भारत में असेंबल किए जाने के कारण, ग्राहकों को कई पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें 3.0 लीटर का पेट्रोल और डीजल वर्जन शामिल है, साथ ही 4.4 लीटर का वी8 इंजन भी उपलब्ध होगा। 3.0 लीटर वाले इंजन में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। डी350 डीजल इंजन 351 एचपी की पावर और 700 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है, और यह केवल 5.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है, जबकि इसकी अधिकतम गति 234 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं, पी400 पेट्रोल इंजन 400 एचपी की पावर और 550 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है, और यह 5.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जिसकी अधिकतम गति 242 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4.4 लीटर वाला वी8 इंजन इंपोर्टेड वर्जन में उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर, रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी एक शानदार एसयूवी है जो अपनी शानदार विशेषताओं, शक्तिशाली इंजन और आरामदायक इंटीरियर के साथ भारतीय बाजार में एक मजबूत दावेदार साबित होगी





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