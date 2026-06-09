लॉक अप 2: एकता कपूर का रियलिटी शो 27 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर, प्रोमो विडेो में दिखी दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की सड़कों पर लाल कपड़े वाले लोग

लॉक अप सीजन 2 की आधिकारिक घोषणा हो गई है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने शो के लिए 27 जून 2026 से शनिवार से बुधवार रात 8 बजे स्ट्रीम करने की जानकारी दी। प्रोमो वीडियो में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों की सड़कों पर लोग हाथों में हथकड़ी और लाल कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं।

लॉक अप 2, एकता कपूर के निर्मित प्रसिध्द रियलिटी शो का दूसरा सीजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने जा रहा है। इस शो का पहला सीजन 2022 में चैनल एएल पर चला था और उस समय अभिनेत्री कंगना रनौत ने होस्टिंग की थी। लॉक अप एक ऐसी रियलिटी शो है जहाँ विभिन्न कॉन्टेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया स्टार्स एक साथ मिलकर कार्यक्रमों और चुनौतियों में भाग लेते हैं। पहले सीजन में स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को विजेता चुना गया था। तटस्थ दर्शकों के लिए, यह शो एक मनोरंजक और रोचक अनुभव प्रदान करता है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने मंगलवार को लॉक अप 2 की आधिकारिक घोषणा की, जो एक बड़ी खबर है। घोषणा के साथ ही एक विशेष प्रोमो वीडियो भी जारी किया गया जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों की सड़कों पर लोग हाथों में हथकड़ी, लाल कपड़े और लाल मास्क पहने घूमते दिखाई दे रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स भी दिख रहे थे जो बॉकी टॉकी और लॉक प्रिटेंट जैकेट पहने हुए थे। यह प्रोमो शो के डार्क और मolicy बनाने वाले टोन को दर्शाता है। लॉक अप सीजन 2 की रिलीज डेट भी घोषित हो गई है। शो 27 जून 2026 से शनिवार से लेकर बुधवार का रात 8 बजे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता रहेगा। इसका मतलब है कि हर हफ्ते तीन दिनों में नए एपिसोड दिखाई दिए जाएंगे। ऐसे में फैंस इस रियलिटी शो का बेसबती से इंतजार कर रहे हैं। पिछले सीजन की कहानी याद रखें तो कंगना रनौत के होस्ट होने के बावजूद शो ने अपनी ओर खींच लिया, और मुनव्वर फारूकी का जीतना सबसे बड़ा आकर्षण था। अब दूसरे सीजन में होस्ट और प्रभावी प्रतियोगियों के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन शो के बारे में उत्साह पहले से ही काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है.

लॉक अप 2, एकता कपूर के निर्मित प्रसिध्द रियलिटी शो का दूसरा सीजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने जा रहा है। इस शो का पहला सीजन 2022 में चैनल एएल पर चला था और उस समय अभिनेत्री कंगना रनौत ने होस्टिंग की थी। लॉक अप एक ऐसी रियलिटी शो है जहाँ विभिन्न कॉन्टेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया स्टार्स एक साथ मिलकर कार्यक्रमों और चुनौतियों में भाग लेते हैं। पहले सीजन में स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को विजेता चुना गया था। तटस्थ दर्शकों के लिए, यह शो एक मनोरंजक और रोचक अनुभव प्रदान करता है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने मंगलवार को लॉक अप 2 की आधिकारिक घोषणा की, जो एक बड़ी खबर है। घोषणा के साथ ही एक विशेष प्रोमो वीडियो भी जारी किया गया जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों की सड़कों पर लोग हाथों में हथकड़ी, लाल कपड़े और लाल मास्क पहने घूमते दिखाई दे रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स भी दिख रहे थे जो बॉकी टॉकी और लॉक प्रिटेंट जैकेट पहने हुए थे। यह प्रोमो शो के डार्क और मolicy बनाने वाले टोन को दर्शाता है। लॉक अप सीजन 2 की रिलीज डेट भी घोषित हो गई है। शो 27 जून 2026 से शनिवार से लेकर बुधवार का रात 8 बजे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता रहेगा। इसका मतलब है कि हर हफ्ते तीन दिनों में नए एपिसोड दिखाई दिए जाएंगे। ऐसे में फैंस इस रियलिटी शो का बेसबती से इंतजार कर रहे हैं। पिछले सीजन की कहानी याद रखें तो कंगना रनौत के होस्ट होने के बावजूद शो ने अपनी ओर खींच लिया, और मुनव्वर फारूकी का जीतना सबसे बड़ा आकर्षण था। अब दूसरे सीजन में होस्ट और प्रभावी प्रतियोगियों के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन शो के बारे में उत्साह पहले से ही काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है





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