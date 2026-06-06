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लॉर्ड्स टेस्ट: इंग्लैंड मजबूत स्थिति में, बारिश ने तीसरे दिन का खेल बिगाड़ा | साइबर स्पोर्ट्स

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लॉर्ड्स टेस्ट: इंग्लैंड मजबूत स्थिति में, बारिश ने तीसरे दिन का खेल बिगाड़ा | साइबर स्पोर्ट्स
लॉर्ड्स टेस्टइंग्लैंद बनाम न्यूजीलैंडतेज गेंदबाजी
📆06-06-2026 19:18:00
📰Dainik Jagran
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इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन बारिश की वजह से केवल 21.3 ओवर का खेल ही हो सका। इंग्लैंद के तेज गेंदबाज ओली रोबिनसन ने शानदार कार्य किया। न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और उन्हें जीत के लिए 199 रनों की आवश्यकता है। इंग्लैंड को केवल 5 विकेट जीत चाहिए। चौथे दिन मौसम साफ रहने पर मैच का नतीजा निकलने की उम्मीद है।

अंग्रेजी और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे लॉर्ड्स टेस्ट मैच के तीसरे दिन का सraum दर्शकों को कभी कम ही मौसम की कठिनाई दे सका। बारिश की त pristine वजह से मैच का नतीजा निकलने में देरी हुई और केवल 21.3 ओवर काखेल ही हो सका। मौसम की अनुकूल स्थिति ने तेज गेंदबाजों को फायदा दिया और पहले दिन 16 और दूसरे दिन 17 विकेट गिरे। तीसरे दिन भी बारिश की वजह से गेंदबाजी की मदद जारी रही और इंग्लैंड की तेज गेंदबाज ओली रोबिनसन ने शानदार कार्य कर दो विकेट चटका। न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और उन्हें जीत के लिए 199 रनों की आवश्यकता है जो एक बहुत मुश्किल कार्य प्रतीत होता है। इंग्लैंड के पास केवल 5 विकेट जीत का रास्ता शेष है। न्यूजीलैंड के बारंबार बल, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल और सलामी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे को बड़ी पारी खेलने की आशा है। मौसम की स्थिति के बावजूद चौथे दिन इंग्लैंड को जीत के लिए मौसम साथ देने की उम्मीद है। अलग ही खबर में वैभव सुर्यवंशी द्वारा 12 वर्ष की उम्र में रणजी द्यूब्यू और 15 वर्ष में भारतीय जर्सी में चयन जैसे बड़े उपलब्धियों पर पूर्व क्रिकेट रों ने दावा किया कि अगले 20 सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट उसके कदमों में होगा.

अंग्रेजी और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे लॉर्ड्स टेस्ट मैच के तीसरे दिन का सraum दर्शकों को कभी कम ही मौसम की कठिनाई दे सका। बारिश की त pristine वजह से मैच का नतीजा निकलने में देरी हुई और केवल 21.3 ओवर काखेल ही हो सका। मौसम की अनुकूल स्थिति ने तेज गेंदबाजों को फायदा दिया और पहले दिन 16 और दूसरे दिन 17 विकेट गिरे। तीसरे दिन भी बारिश की वजह से गेंदबाजी की मदद जारी रही और इंग्लैंड की तेज गेंदबाज ओली रोबिनसन ने शानदार कार्य कर दो विकेट चटका। न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और उन्हें जीत के लिए 199 रनों की आवश्यकता है जो एक बहुत मुश्किल कार्य प्रतीत होता है। इंग्लैंड के पास केवल 5 विकेट जीत का रास्ता शेष है। न्यूजीलैंड के बारंबार बल, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल और सलामी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे को बड़ी पारी खेलने की आशा है। मौसम की स्थिति के बावजूद चौथे दिन इंग्लैंड को जीत के लिए मौसम साथ देने की उम्मीद है। अलग ही खबर में वैभव सुर्यवंशी द्वारा 12 वर्ष की उम्र में रणजी द्यूब्यू और 15 वर्ष में भारतीय जर्सी में चयन जैसे बड़े उपलब्धियों पर पूर्व क्रिकेटरों ने दावा किया कि अगले 20 सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट उसके कदमों में होगा

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लॉर्ड्स टेस्ट इंग्लैंद बनाम न्यूजीलैंड तेज गेंदबाजी ओली रोबिनसन रının रविंद्र डेवन कॉन्वे वैभव सुर्यवंशी

 

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