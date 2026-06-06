लॉर्ड्स टेस्ट: इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंचा, न्यूजीलैंड को 199 रन और बनाने हैं

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 199 रन और बनाने हैं। इंग्लैंड को जीत के लिए 5 विकेट चाहिए।

न्यूजीलैंड का विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करती इंग्लैंड टीम। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। बारिश की वजह से दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 55 रन बनाए हैं। उसे जीत के लिए 199 रन और बनाने हैं। इंग्लैंड को जीत के लिए 5 विकेट चाहिए। डेवोन कॉन्वे 19 और टॉम ब्लंडेल 2 रन बनाकर नाबाद लौटे। 254 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की दूसरी पारी लड़खड़ा गई। कप्तान टॉम लैथम खाता खोले बिना आउट हुए, जबकि केन विलियमसन 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रचिन रवींद्र (8) और डेरिल मिचेल (0) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। दिन के खेल में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। गस एटकिंसन और ओली रॉबिन्सन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जोश टंग को 1 सफलता मिली। इंग्लैंड की दूसरी पारी 226 रन पर ऑलआउट हो गई। पहली पारी में 27 रन की बढ़त के दम पर मेजबान टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 254 रन का टारगेट रखा। इंग्लैंड के लिए एमिलियो गे ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। जेमी स्मिथ ने 39 और ओली रॉबिन्सन ने 29 रन की पारी खेल ी। न्यूजीलैंड की ओर से नाथन स्मिथ ने 70 रन देकर 6 विकेट झटके। विलियम ओ' रूक ने 2 और काइल जैमीसन और मैट हेनरी ने 1-1 विकेट लिया। पहले टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। इंग्लैंड की पहली पारी 140 रन पर सिमट गई। हैरी ब्रूक ने 71 गेंदों में 56 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए काइल जैमीसन ने 5 और नाथन स्मिथ ने 3 विकेट लिए। जवाब में न्यूजीलैंड की पहली पारी सिर्फ 113 रन पर सिमट गई। टीम ने 12 रन तक अपने चार विकेट गंवा दिए थे। ग्लेन फिलिप्स ने 34 और काइल जैमीसन ने नाबाद 38 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट लिए, जबकि जोश टंग ने 3 और गस एटकिंसन ने 2 विकेट झटके। भारत ने तीसरा अंडर-18 हॉकी एशिया कप जीता है। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को फाइनल में 4-1 से हरा दिया। इससे पहले भारत ने 2001 और 2016 में टाइटल अपने नाम किया था.

न्यूजीलैंड का विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करती इंग्लैंड टीम। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। बारिश की वजह से दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 55 रन बनाए हैं। उसे जीत के लिए 199 रन और बनाने हैं। इंग्लैंड को जीत के लिए 5 विकेट चाहिए। डेवोन कॉन्वे 19 और टॉम ब्लंडेल 2 रन बनाकर नाबाद लौटे। 254 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की दूसरी पारी लड़खड़ा गई। कप्तान टॉम लैथम खाता खोले बिना आउट हुए, जबकि केन विलियमसन 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रचिन रवींद्र (8) और डेरिल मिचेल (0) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। दिन के खेल में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। गस एटकिंसन और ओली रॉबिन्सन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जोश टंग को 1 सफलता मिली। इंग्लैंड की दूसरी पारी 226 रन पर ऑलआउट हो गई। पहली पारी में 27 रन की बढ़त के दम पर मेजबान टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 254 रन का टारगेट रखा। इंग्लैंड के लिए एमिलियो गे ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। जेमी स्मिथ ने 39 और ओली रॉबिन्सन ने 29 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से नाथन स्मिथ ने 70 रन देकर 6 विकेट झटके। विलियम ओ' रूक ने 2 और काइल जैमीसन और मैट हेनरी ने 1-1 विकेट लिया। पहले टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। इंग्लैंड की पहली पारी 140 रन पर सिमट गई। हैरी ब्रूक ने 71 गेंदों में 56 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए काइल जैमीसन ने 5 और नाथन स्मिथ ने 3 विकेट लिए। जवाब में न्यूजीलैंड की पहली पारी सिर्फ 113 रन पर सिमट गई। टीम ने 12 रन तक अपने चार विकेट गंवा दिए थे। ग्लेन फिलिप्स ने 34 और काइल जैमीसन ने नाबाद 38 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट लिए, जबकि जोश टंग ने 3 और गस एटकिंसन ने 2 विकेट झटके। भारत ने तीसरा अंडर-18 हॉकी एशिया कप जीता है। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को फाइनल में 4-1 से हरा दिया। इससे पहले भारत ने 2001 और 2016 में टाइटल अपने नाम किया था





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