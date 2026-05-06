चुनावी वादों के एक्सप्रेसवे पर राज्यों की वित्तीय स्थिति एक बड़ा संकट बन रही है। तमिलनाडु में टीवीके सरकार ने गरीबों के लिए सहायता राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का वादा किया था, जिसके लिए हर साल 36,029 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। बंगाल में भाजपा सरकार को सोनार बांग्ला बनाने के लिए बड़ी रकम का इंतजाम करना होगा। राज्यों पर लदे कर्ज और बढ़ते खर्च चुनावी वादों को पूरा करने में बड़ा चुनौती बन रहे हैं। नकद सहायता योजनाएं ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए बड़ा सहारा बन रही हैं, लेकिन ये योजनाएं राज्यों की वित्तीय सेहत पर दबाव बढ़ा रही हैं।

लोकलुभावन वादों के एक्सप्रेसवे: वित्तीय संकट और कर्ज के स्पीड ब्रेकर, जनता से किए वादे निभाएंगे कैसे?

चुनावी वादों के एक्सप्रेसवे पर राज्यों की वित्तीय स्थिति एक बड़ा संकट बन रही है। तमिलनाडु में टीवीके सरकार ने गरीबों के लिए सहायता राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का वादा किया था, जिसके लिए हर साल 36,029 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इसके अलावा, शादी सहायता के रूप में 8 ग्राम सोना, रेशमी साड़ी, मुफ्त सिलेंडर, और अन्य योजनाओं के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। बंगाल में भाजपा सरकार को सोनार बांग्ला बनाने के लिए बड़ी रकम का इंतजाम करना होगा, जिसमें हर महिला को तीन हजार महीना देने और एक करोड़ कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुरूप वेतन दिलाने का काम शामिल है। राज्यों पर लदे कर्ज और बढ़ते खर्च चुनावी वादों को पूरा करने में बड़ा चुनौती बन रहे हैं। पंजाब, पश्चिम बंगाल, और केरल जैसे राज्य बड़े राजकोषीय घाटे और ऋण का सामना कर रहे हैं। असम में भाजपा सरकार ने बाढ़ मुक्त असम मिशन शुरू करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करना होगा। साथ ही, 2 लाख सरकारी नौकरियां देने और चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का वादा भी है। नकद सहायता योजनाएं ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए बड़ा सहारा बन रही हैं, लेकिन ये योजनाएं राज्यों की वित्तीय सेहत पर दबाव बढ़ा रही हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 तक 28 में से 17 राज्यों और दिल्ली ने नकद सहायता योजनाएं अपनाई हैं। यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके मासिक खर्च का करीब 74 और शहरों में 51 फीसदी तक कवर कर रही है। हालांकि, बढ़ती उधारी बॉन्ड बाजार के लिए जोखिम बन सकती है और निवेशकों के भरोसे पर असर डाल सकती है। क्रिसिल ने कहा, नकद हस्तांतरण स्थायी समाधान नहीं है। घरेलू मांग में टिकाऊ वृद्धि तभी होगी, जब रोजगार बढ़ेगा और लोगों की आय सुधरेगी





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