लोकसभा चुनाव 2019: आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुल्तानपुर सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

गोरखपुर की अदालत ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सुल्तानपुर के सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

विधि संवाददाता, गोरखपुर । लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन के एक मामले में अदालत ने सुल्तानपुर के सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया है, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यह मामला दो मई 2019 को थाना पिपराइच, गोरखपुर में दर्ज किया गया था। आरोप यह था कि चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ( सपा ) के नेता और सांसद राम भुआल निषाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर आदर्श आचार संहिता का जानबूझकर उल्लंघन कर रहे थे। यह उल्लंघन चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और मतदाताओं को डराने-धमकाने के उद्देश्य से किया गया था, ऐसा आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने पहले भी संबंधित अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश, उन आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। इस लापरवाही को अदालत ने अत्यंत गंभीरता से लिया है और अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में पहले जारी किए गए आदेशों का पालन संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना एक गंभीर चूक है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे उल्लंघन लोकतंत्र की नींव को कमजोर करते हैं और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। मजिस्ट्रेट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए एसएसपी गोरखपुर और थाना पिपराइच के प्रभारी को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में तेजी से जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। अदालत का यह आदेश एक स्पष्ट संदेश है कि कानून सभी के लिए समान है, और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करने का मतलब है कि सांसद राम भुआल निषाद को अब अदालत में पेश होने के लिए बाध्य किया जाएगा, और उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है जब तक कि अदालत अन्यथा आदेश न दे। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करेगी कि सांसद जांच में सहयोग करें और अदालत के सामने अपना पक्ष रखें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी, ताकि मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह संदेश जाए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन को हल्के में नहीं लिया जाएगा। इस मामले से जुड़े कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है, और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। सजा में जुर्माना, कारावास या दोनों शामिल हो सकते हैं। यह मामला न केवल सांसद राम भुआल निषाद के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा। यह दर्शाता है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए अदालत ें कितनी गंभीर हैं। इस मामले पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा हो रही है, और विभिन्न दलों ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

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