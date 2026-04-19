लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बहस: जनसंख्या या आर्थिक प्रगति, क्या हो आधार?

लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर छिड़ी बहस में विधि विशेषज्ञ बंटे हुए हैं। संविधान जनसंख्या को आधार मानता है, पर कुछ राज्य और राजनीतिक दल भिन्न जनसंख्या वृद्धि दर का हवाला देकर विरोध कर रहे हैं। वहीं, कुछ आर्थिक प्रगति को भी आधार बनाने की वकालत कर रहे हैं।

लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर देश में गरमागरम बहस छिड़ी हुई है। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि लोकसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। हालाँकि, कई राजनीति क दल और कुछ राज्य, जनसंख्या वृद्धि दर में भिन्नता के कारण, केवल जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाने का विरोध कर रहे हैं। विधि विशेषज्ञों की राय भी बंटी हुई है। अधिकांश का मानना है कि लोकसभा सीटों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर ही होना चाहिए, जैसा कि संविधान का प्रावधान है। उनका तर्क है कि प्रत्येक वोट का मूल्य समान होना चाहिए, और यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन नहीं होता है, तो कुछ सांसदों के संसदीय क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत अधिक हो सकती है, जिससे जनसंख्या का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होगा। यह वोट के मूल्य को प्रभावित करता है, क्योंकि लोकसभा में प्रत्येक सांसद के वोट का महत्व समान होता है।

संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में लोकसभा में सीटों की संरचना, प्रतिनिधित्व और जनगणना के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इनका मूल सिद्धांत यह है कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुसार होगा और यह हर जनगणना के बाद किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की स्थिति 1976 के बाद बदल गई, जब सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसआर सिंह का मानना है कि जनसंख्या के अलावा परिसीमन का कोई अन्य उचित आधार नहीं हो सकता। उनका जोर है कि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए और इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। समय-समय पर परिसीमन एक संवैधानिक आवश्यकता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि वोट के मूल्य को प्रभावित करने वाला कोई भी कारक, जो जनसंख्या से भिन्न हो, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। एक अन्य हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, उसी के अनुसार परिसीमन किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, अन्यथा मौजूदा प्रावधानों से परे नहीं जाया जा सकता।

हालांकि, उत्तराखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की राय थोड़ी भिन्न है। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और इस मुद्दे को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। उनका तर्क है कि यदि केवल जनसंख्या को आधार बनाया जाता है, तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है और अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करके प्रगति की है, उनकी सीटों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन का सुझाव है कि परिसीमन में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि और कर योगदान, यानी आर्थिक प्रगति को भी आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन, वरिष्ठ वकील विकास पाहवा वैद्यनाथन की इस राय से सहमत नहीं हैं। पाहवा का कहना है कि केवल आर्थिक योगदान को आधार बनाना उचित नहीं है। उनका तर्क है कि यदि ऐसा हुआ, तो केवल आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग ही देश पर शासन करेगा, जो लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। कई विशेषज्ञ पाहवा की बात से सहमत हैं। उनका मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी नीतियां बनाई जानी चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह, आर्थिक विकास राज्यों और नागरिकों को समृद्ध बनाता है। हालांकि, प्रतिनिधित्व को आर्थिक स्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे संविधान निर्माताओं ने उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को चुनाव का आधार नहीं बनाया था। एक शिक्षित या अमीर मतदाता के वोट का महत्व एक गरीब मतदाता के वोट से अधिक नहीं हो सकता। ऐसा होने पर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। संघीय ढांचे में, सभी राज्यों की सीटों में समान वृद्धि का हालिया प्रस्ताव ठीक था, लेकिन प्रतिनिधित्व का सवाल अभी भी बना हुआ है





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