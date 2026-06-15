लोक सेवा गारंटी अधिनियम पर "पत्रिका" की जांच: 7 दिन में होना था काम, 3 साल बाद भी लोग इंतज़ार में

छत्तीसगढ़ में कई विभागों में लोक सेवा गारंटी के समय‑सीमा का उल्लंघन, आवेदकों को लगातार दफ्तरों के चक्कर, दस्तावेज़ी बहाने और अधिकारियों की अनुपस्थिति की समस्या उजागर हुई।

छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय में सेवा न मिलने की समस्या पर पत्रिका ने विस्तृत जांच की। राजस्व, नगर निगम, उद्योग, वाणिज्यिक कर और अन्य प्रमुख विभागों में आवेदकों को बार‑बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दस्तावेजों की कमी का बहाना या अधिकारियों की अनुपस्थिति का हवाला देकर कई फाइलें अप्राप्त ही रह गई हैं। अधिनियम में 24 घंटे से 90 दिन तक के वैधानिक निराकरण समय का प्रावधान है, परंतु कई मामलों में यह समयसीमा कई महीने या सालों तक बढ़ जाती है। कुछ मामलों में तो तीन साल से अधिक समय तक दस्तावेज़ों की प्रतीक्षा कर नागरिकों को निराशा ही झेलनी पड़ रही है। परीक्षण में सामने आए मुख्य उदाहरणों में अभनपुर क्षेत्र के रत्नेश अग्रवाल की कहानी है, जिनके पास 2023 में जमीन की नकल के लिए आवेदन था, पर दो साल बाद भी नकल नहीं मिली। इसी तरह चंपारण के पास रहने वाली चेमन बाई साहू, जो महतारी जतन योजना के लाभ के लिए रायपुर तक 60 किलोमीटर का सफर तय करके आईं, उन्हें अब भी बैंक अकाउंट डुप्लीकेट का तकनीकी बहाना दिया जा रहा है। चंगोराभाठा के विजय कुमार को गुमाश्ता बनवाने के लिए एक महीने तक विभिन्न दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ा, और केवल 9 जून को ही उन्हें दस्तावेज़ मिला। ये व्यक्तिगत कहानियाँ राजस्व विभाग की अक्षम्य लापरवाही को उजागर करती हैं, जहाँ सीमांकन, नामांकन, बटांकन और अतिक्रमण जैसे एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं। राजस्व मंत्री की कई फटकियों के बावजूद विभागीय कार्य प्रणाली में कोई ठोस सुधार नहीं दिख रहा है। उद्योग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम की विफलता के कारण राज्य को अब नोडल एजेंसी स्थापित करनी पड़ी है, जिससे निवेश और आवेदनों की निगरानी की जा सके। जबकि लोक सेवा गारंटी के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की गई है-जैसे खसरा, खतौनी, नक्शा आदि के लिए 7 दिन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए 15 दिन, सीमांकन के लिए 30 दिन-इनकी पूर्ति में लगातार चूक देखी जा रही है। नगरीय प्रशासन में हैंडपंप सुधार और आवारा पशुओं को हटाने जैसी सेवाओं के लिए 24 घंटे, पानी की जांच के लिए 7 दिन, परिवहन विभाग में वाहन स्वामित्व अंतरण के लिए 15 दिन आदि समय सीमा के बावजूद कई मामलों में यह अवधि कई महीनों तक बढ़ जाती है। विभागों की जवाबदेही तय नहीं होने और दंड के प्रावधान के कड़ाई से लागू न होने के कारण लोक सेवा गारंटी का सपना अभी तक साकार नहीं हो पाया है.

छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय में सेवा न मिलने की समस्या पर पत्रिका ने विस्तृत जांच की। राजस्व, नगर निगम, उद्योग, वाणिज्यिक कर और अन्य प्रमुख विभागों में आवेदकों को बार‑बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दस्तावेजों की कमी का बहाना या अधिकारियों की अनुपस्थिति का हवाला देकर कई फाइलें अप्राप्त ही रह गई हैं। अधिनियम में 24 घंटे से 90 दिन तक के वैधानिक निराकरण समय का प्रावधान है, परंतु कई मामलों में यह समयसीमा कई महीने या सालों तक बढ़ जाती है। कुछ मामलों में तो तीन साल से अधिक समय तक दस्तावेज़ों की प्रतीक्षा कर नागरिकों को निराशा ही झेलनी पड़ रही है। परीक्षण में सामने आए मुख्य उदाहरणों में अभनपुर क्षेत्र के रत्नेश अग्रवाल की कहानी है, जिनके पास 2023 में जमीन की नकल के लिए आवेदन था, पर दो साल बाद भी नकल नहीं मिली। इसी तरह चंपारण के पास रहने वाली चेमन बाई साहू, जो महतारी जतन योजना के लाभ के लिए रायपुर तक 60 किलोमीटर का सफर तय करके आईं, उन्हें अब भी बैंक अकाउंट डुप्लीकेट का तकनीकी बहाना दिया जा रहा है। चंगोराभाठा के विजय कुमार को गुमाश्ता बनवाने के लिए एक महीने तक विभिन्न दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ा, और केवल 9 जून को ही उन्हें दस्तावेज़ मिला। ये व्यक्तिगत कहानियाँ राजस्व विभाग की अक्षम्य लापरवाही को उजागर करती हैं, जहाँ सीमांकन, नामांकन, बटांकन और अतिक्रमण जैसे एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं। राजस्व मंत्री की कई फटकियों के बावजूद विभागीय कार्य प्रणाली में कोई ठोस सुधार नहीं दिख रहा है। उद्योग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम की विफलता के कारण राज्य को अब नोडल एजेंसी स्थापित करनी पड़ी है, जिससे निवेश और आवेदनों की निगरानी की जा सके। जबकि लोक सेवा गारंटी के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की गई है-जैसे खसरा, खतौनी, नक्शा आदि के लिए 7 दिन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए 15 दिन, सीमांकन के लिए 30 दिन-इनकी पूर्ति में लगातार चूक देखी जा रही है। नगरीय प्रशासन में हैंडपंप सुधार और आवारा पशुओं को हटाने जैसी सेवाओं के लिए 24 घंटे, पानी की जांच के लिए 7 दिन, परिवहन विभाग में वाहन स्वामित्व अंतरण के लिए 15 दिन आदि समय सीमा के बावजूद कई मामलों में यह अवधि कई महीनों तक बढ़ जाती है। विभागों की जवाबदेही तय नहीं होने और दंड के प्रावधान के कड़ाई से लागू न होने के कारण लोक सेवा गारंटी का सपना अभी तक साकार नहीं हो पाया है





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लोक सेवा गारंटी छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग सेवा विलंब आवेदन प्रक्रिया

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