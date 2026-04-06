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लोनी में हनुमान जन्मोत्सव पर लव जिहाद की झांकी को लेकर विवाद, हिंदूवादी संगठनों की शोभायात्रा

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लोनी में हनुमान जन्मोत्सव पर लव जिहाद की झांकी को लेकर विवाद, हिंदूवादी संगठनों की शोभायात्रा
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📆06-04-2026 05:43:00
📰NBT Hindi News
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गाजियाबाद के लोनी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा में लव जिहाद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू रक्षा दल द्वारा निकाली गई झांकी में लव जिहाद का वीभत्स चित्रण किया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस बीच, अन्य हिंदूवादी संगठनों ने भी शोभायात्राएं निकालीं, जिनमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आधारित झांकियां शामिल थीं।

गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभायात्रा में विभिन्न झांकियां निकाली गईं, लेकिन एक झांकी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, यह विवाद लव जिहाद के चित्रण को लेकर है। झांकी में लव जिहाद को एक वीभत्स तरीके से दर्शाया गया था, जिसमें एक टोपी और दाढ़ी वाला व्यक्ति हाथ में तलवार लिए एक अन्य व्यक्ति को टुकड़ों में काटता हुआ दिखाया गया था। इस दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है और लोग इस पर तीखी

प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने इस चित्रण को भड़काऊ और समाज में विभाजन पैदा करने वाला बताया है, जबकि कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद के खतरे के प्रति जागरूकता फैलाने का एक तरीका बताया है। यह घटनाक्रम लोनी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है और स्थानीय प्रशासन इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है।\शोभायात्रा का आयोजन हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल जैसे संगठनों ने लोनी में अलग-अलग समय पर शोभायात्राएं निकालीं। इन यात्राओं में गोमाता संरक्षण, अखंड भारत, बेटी बचाओ, नशा मुक्त लोनी, और प्रदूषण मुक्त लोनी जैसे विषयों पर आधारित झांकियां शामिल थीं, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। हालांकि, हिंदू रक्षा दल द्वारा निकाली गई लव जिहाद की झांकी पर सबसे अधिक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और संगठन मंत्री अमित प्रजापति ने लोनी में शोभायात्रा का शुभारंभ किया, जबकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शोभायात्रा का श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। इस दौरान, सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक-चौबंद रखा गया था, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा।\विवादों से घिरा हिंदू रक्षा दल, लव जिहाद पर झांकी निकालने वाले संगठन हिंदू रक्षा दल पहले भी विवादों में रहा है। पिछले दिनों, संगठन पर तलवार बांटने का आरोप लगा था, जिसके बाद अध्यक्ष पिंकी चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। अब, शोभायात्रा में लव जिहाद के चित्रण को लेकर संगठन फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। हिंदू रक्षा दल का कहना है कि इस झांकी का उद्देश्य लड़कियों को प्रेम के नाम पर धोखा देने के खिलाफ जागरूक करना था। उनका दावा है कि झांकी के माध्यम से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धोखा देने और बाद में उनकी हत्या करने की घटनाओं के प्रति लोगों को सतर्क किया गया है। संगठन का मानना है कि इस तरह की झांकियां समाज में जागरूकता फैलाने और युवाओं को जागरूक करने में सहायक होती हैं। हालांकि, इस दावे को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और लोग इस झांकी के चित्रण के तरीके पर आपत्ति जता रहे हैं। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, यह देखना अभी बाकी है

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