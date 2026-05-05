लोनी में खसरा और निमोनिया का खतरा, बच्ची की मौत से स्वास्थ्य विभाग में चिंता

गाजियाबाद के लोनी में बुखार से पीड़ित दो बच्चियों में से एक की मौत हो गई है। खसरा के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।

गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में खसरा और निमोनिया के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है। संतोषी विहार कॉ लोनी में दो बच्चियों को बुखार के बाद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से इरम नामक दो साल की बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई। प्रारंभिक डेथ रिपोर्ट में निमोनिया को कारण बताया गया था, लेकिन खसरा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को लिखित रूप से दी गई जानकारी के बाद गाजियाबाद के स्वास्थ्य अधिकारियों में तनाव का माहौल है। कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर अमित विक्रम ने इरम की मृत्यु की पुष्टि करते हुए बताया कि सेप्सिस के कारण उसकी जान गई। दूसरी बच्ची , हानिया सलमान, जिसकी उम्र एक साल है, की हालत में अब सुधार हो रहा है। इस घटना के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत संतोषी विहार इलाके में शून्य से पांच साल तक के बच्चों का एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य खसरा के संदिग्ध मामलों की पहचान करना और उनकी जांच के लिए सैंपल भेजना है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिले में खसरा के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। जनवरी से अब तक खसरा के मामलों की संख्या 129 से बढ़कर 144 हो गई है, जो कि एक चिंताजनक संकेत है। स्वास्थ्य विभाग इस स्थिति को गंभीरता से ले रहा है और खसरा के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान, स्वास्थ्य कर्मी बच्चों में खसरे के लक्षणों की जांच करेंगे और संदिग्ध मामलों में तुरंत सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजेंगे। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को खसरे का टीका अवश्य लगवाएं और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खसरा एक संक्रामक रोग है जो बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए इससे बचाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभाग का लक्ष्य है कि इस सर्वेक्षण के माध्यम से खसरा के सभी संभावित मामलों की पहचान की जा सके और उन्हें उचित उपचार प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही, विभाग खसरा के प्रसार के कारणों की भी जांच कर रहा है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी बच्चों को खसरे का टीका समय पर मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरतने का वादा किया है और नियमित रूप से जनता को स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इंदिरापुरम क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कनावनी में एक आधुनिक कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है, जो क्षेत्र की स्वच्छता में सुधार लाने में मदद करेगा। यह स्टेशन कूड़े के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाएगा और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान देगा.

गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में खसरा और निमोनिया के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है। संतोषी विहार कॉलोनी में दो बच्चियों को बुखार के बाद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से इरम नामक दो साल की बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई। प्रारंभिक डेथ रिपोर्ट में निमोनिया को कारण बताया गया था, लेकिन खसरा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को लिखित रूप से दी गई जानकारी के बाद गाजियाबाद के स्वास्थ्य अधिकारियों में तनाव का माहौल है। कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर अमित विक्रम ने इरम की मृत्यु की पुष्टि करते हुए बताया कि सेप्सिस के कारण उसकी जान गई। दूसरी बच्ची, हानिया सलमान, जिसकी उम्र एक साल है, की हालत में अब सुधार हो रहा है। इस घटना के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत संतोषी विहार इलाके में शून्य से पांच साल तक के बच्चों का एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य खसरा के संदिग्ध मामलों की पहचान करना और उनकी जांच के लिए सैंपल भेजना है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिले में खसरा के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। जनवरी से अब तक खसरा के मामलों की संख्या 129 से बढ़कर 144 हो गई है, जो कि एक चिंताजनक संकेत है। स्वास्थ्य विभाग इस स्थिति को गंभीरता से ले रहा है और खसरा के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान, स्वास्थ्यकर्मी बच्चों में खसरे के लक्षणों की जांच करेंगे और संदिग्ध मामलों में तुरंत सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजेंगे। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को खसरे का टीका अवश्य लगवाएं और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खसरा एक संक्रामक रोग है जो बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए इससे बचाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभाग का लक्ष्य है कि इस सर्वेक्षण के माध्यम से खसरा के सभी संभावित मामलों की पहचान की जा सके और उन्हें उचित उपचार प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही, विभाग खसरा के प्रसार के कारणों की भी जांच कर रहा है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी बच्चों को खसरे का टीका समय पर मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरतने का वादा किया है और नियमित रूप से जनता को स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इंदिरापुरम क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कनावनी में एक आधुनिक कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है, जो क्षेत्र की स्वच्छता में सुधार लाने में मदद करेगा। यह स्टेशन कूड़े के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाएगा और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान देगा





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