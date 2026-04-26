लोनी में वायु प्रदूषण गंभीर: एक्यूआई 347 पहुंचा, अवैध फैक्ट्रियां मुख्य कारण

लोनी में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, जहां एक्यूआई 347 तक पहुंच गया है। अवैध फैक्ट्रियों के संचालन को मुख्य कारण बताया जा रहा है। स्थानीय लोग और विशेषज्ञ स्थिति में सुधार के लिए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद के अन्य क्षेत्रों में भी हवा की गुणवत्ता खराब है।

साहिबाबाद में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, विशेष रूप से लोनी क्षेत्र में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, रविवार को लोनी का वायु गुणवत्ता सूचकांक ( एक्यूआई ) 347 दर्ज किया गया, जो कि अत्यंत अस्वास्थ्यकर श्रेणी में आता है। यह आंकड़ा पूरे जिले में सबसे खराब है, जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। प्रदूषण के इस उच्च स्तर का मुख्य कारण लोनी में चल रही अवैध फैक्ट्रियां हैं। ये फैक्ट्रियां बिना किसी नियम-कानून का पालन किए संचालित हो रही हैं और जहरीले धुएं व रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन कर रही हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में भी अवैध फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। वे आरोप लगाते हैं कि जिम्मेदार विभाग केवल दिखावे के लिए कुछ चुनिंदा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हैं। बिजली के कनेक्शन काटे जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री संचालक तुरंत ही कनेक्शन फिर से जुड़वा लेते हैं। सील की गई फैक्ट्रियां भी कुछ दिनों बाद फिर से खुल जाती हैं। इस लापरवाही के कारण प्रदूषण का स्तर कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लोगों ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन से मांग की है कि वे आवासीय क्षेत्रों से अवैध फैक्ट्रियों को तुरंत हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करें। उनका कहना है कि जब तक यह समस्या जड़ से हल नहीं की जाएगी, तब तक लोनी में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होना संभव नहीं है। वे यह भी चाहते हैं कि नियमित निगरानी की जाए और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। गाजियाबाद जिले के अन्य क्षेत्रों जैसे इंदिरापुरम, संजय नगर और वसुंधरा में भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। इंदिरापुरम का एक्यूआई 240, संजय नगर का 232 और वसुंधरा का 270 रहा। गाजियाबाद का समग्र एक्यूआई 272 है, जो अस्वास्थ्यकर श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के अनुसार, गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जिसका एक्यूआई 316 है। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवनशैली पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि वे अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और समय-समय पर बिजली कनेक्शन काटने और फैक्ट्रियों को सील करने जैसे कदम उठा रहे हैं। हालांकि, स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं हैं और एक व्यापक और स्थायी समाधान की आवश्यकता है। वे चाहते हैं कि प्रशासन अवैध फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और उन्हें प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराए। इसके साथ ही, वे प्रदूषण नियंत्रण उपायों को मजबूत करने और लोगों को प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करने की भी मांग कर रहे हैं। प्रदूषण की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, तत्काल और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है ताकि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके.

साहिबाबाद में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, विशेष रूप से लोनी क्षेत्र में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, रविवार को लोनी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 347 दर्ज किया गया, जो कि अत्यंत अस्वास्थ्यकर श्रेणी में आता है। यह आंकड़ा पूरे जिले में सबसे खराब है, जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। प्रदूषण के इस उच्च स्तर का मुख्य कारण लोनी में चल रही अवैध फैक्ट्रियां हैं। ये फैक्ट्रियां बिना किसी नियम-कानून का पालन किए संचालित हो रही हैं और जहरीले धुएं व रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन कर रही हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में भी अवैध फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। वे आरोप लगाते हैं कि जिम्मेदार विभाग केवल दिखावे के लिए कुछ चुनिंदा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हैं। बिजली के कनेक्शन काटे जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री संचालक तुरंत ही कनेक्शन फिर से जुड़वा लेते हैं। सील की गई फैक्ट्रियां भी कुछ दिनों बाद फिर से खुल जाती हैं। इस लापरवाही के कारण प्रदूषण का स्तर कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लोगों ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन से मांग की है कि वे आवासीय क्षेत्रों से अवैध फैक्ट्रियों को तुरंत हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करें। उनका कहना है कि जब तक यह समस्या जड़ से हल नहीं की जाएगी, तब तक लोनी में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होना संभव नहीं है। वे यह भी चाहते हैं कि नियमित निगरानी की जाए और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। गाजियाबाद जिले के अन्य क्षेत्रों जैसे इंदिरापुरम, संजय नगर और वसुंधरा में भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। इंदिरापुरम का एक्यूआई 240, संजय नगर का 232 और वसुंधरा का 270 रहा। गाजियाबाद का समग्र एक्यूआई 272 है, जो अस्वास्थ्यकर श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के अनुसार, गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जिसका एक्यूआई 316 है। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवनशैली पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि वे अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और समय-समय पर बिजली कनेक्शन काटने और फैक्ट्रियों को सील करने जैसे कदम उठा रहे हैं। हालांकि, स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं हैं और एक व्यापक और स्थायी समाधान की आवश्यकता है। वे चाहते हैं कि प्रशासन अवैध फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और उन्हें प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराए। इसके साथ ही, वे प्रदूषण नियंत्रण उपायों को मजबूत करने और लोगों को प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करने की भी मांग कर रहे हैं। प्रदूषण की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, तत्काल और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है ताकि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके





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