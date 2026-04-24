लोनी में पानी का संकट: 12 वर्षों से प्यासे बैठे निवासी, सरकारी उदासीनता बनी आफत

लोनी की अमित विहार कॉलोनी के निवासी पिछले 12 वर्षों से पीने योग्य पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंचा। सरकारी लापरवाही के कारण लोग बोतलबंद पानी पर निर्भर हैं।

हरिशंकर शर्मा, लोनी (गाजियाबाद)। लोनी की अमित विहार कॉ लोनी के निवासियों का जीवन एक कठिन संघर्ष से भरा हुआ है, खासकर जब बात पीने योग्य पानी की हो। गंगाजल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार भागीरथ ने तपस्या की, उसी प्रकार ये निवासी भी पिछले 12 वर्षों से पानी के लिए जूझ रहे हैं। कॉ लोनी में 12 साल पहले ही पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश, आज तक किसी भी घर में जल धारा नहीं पहुंची है। लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबमर्सिबल पंपों या बोतलबंद पानी पर निर्भर हैं, जो कि एक महंगा और असुविधाजनक विकल्प है। नगर पालिका के अधिकारियों ने निवासियों की बार-बार की मांगों के बाद दो साल पहले एक नलकूप की बोरिंग भी करा दी थी। इससे लोगों को उम्मीद थी कि अब उन्हें पीने योग्य पानी मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद आगे की प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और यह योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। यह लापरवाही राजधानी दिल्ली से सटी इस कॉ लोनी में पानी की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने में सरकारी उदासीनता को दर्शाती है। 12 साल पहले जल-नल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई थी, जिससे लोगों को आशा हुई थी कि अब पानी के लिए उनका संघर्ष समाप्त हो जाएगा। लेकिन, यह उम्मीद जल्द ही निराशा में बदल गई। लंबे इंतजार के बाद, दो साल पहले नलकूप की बोरिंग के बाद भी, लोगों को पीने लायक पानी नहीं मिल पाया। उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए दुकानों से बोतलबंद पानी खरीदना पड़ता है, जिसमें रोजाना 100 से 150 रुपये का खर्च आता है। निवासियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन कॉ लोनी में जलापूर्ति शुरू नहीं की गई है। दो साल पहले, कॉ लोनी में जलापूर्ति के लिए एक स्थान चिन्हित किया गया था और ट्यूबवेल की बोरिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब, 24 लाख रुपये की लागत से दोबारा पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर जारी किया गया है, लेकिन लोग इस बार भी संशय में हैं कि क्या उन्हें वास्तव में पानी मिलेगा या नहीं। स्थानीय निवासी अपनी परेशानियों को साझा करते हुए बताते हैं कि पानी की सप्लाई न होने के कारण उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। उन्हें 20-20 रुपये की पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है, जो कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ है। कॉ लोनी में कुछ हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश खराब हैं। हैंडपंप की मरम्मत से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं है। पेयजल समस्या के कारण, लोगों को हैंडपंप से पानी भरकर लाना पड़ता है, और घर की ऊपरी मंजिल तक पानी ले जाना एक मुश्किल काम है। घर की महिलाओं को दिनभर पानी के लिए भटकना पड़ता है, और अगर जलापूर्ति शुरू हो जाएगी तो उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। निवासियों ने नगर पालिका में कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन हर बार अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। लोग यह भी शिकायत करते हैं कि नगर पालिका द्वारा सीवर और पानी के लिए टैक्स लिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी यहां पानी की बड़ी समस्या है। वे अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान करने का आग्रह करते हैं। कुछ निवासियों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा पानी का टैंकर नहीं भेजा जाता है, जिससे उन्हें दिनभर पानी के लिए भटकना पड़ता है और कई बार खारा पानी भी पीना पड़ता है। हालांकि, अवर अभियंता जलकल नगर पालिका परिषद, नवनीत कुमार का कहना है कि जलापूर्ति के लिए ट्यूबवेल की बोरिंग कर बिजली कनेक्शन कराया जा रहा है और जल्द ही जलापूर्ति शुरू कर समस्या का समाधान किया जाएगा। खराब हैंडपंपों को भी ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन, लोग अब तक के अनुभवों के कारण इस आश्वासन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वे उम्मीद करते हैं कि इस बार वास्तव में उन्हें पीने योग्य पानी मिलेगा और उनके जीवन में सुधार होगा.

हरिशंकर शर्मा, लोनी (गाजियाबाद)। लोनी की अमित विहार कॉलोनी के निवासियों का जीवन एक कठिन संघर्ष से भरा हुआ है, खासकर जब बात पीने योग्य पानी की हो। गंगाजल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार भागीरथ ने तपस्या की, उसी प्रकार ये निवासी भी पिछले 12 वर्षों से पानी के लिए जूझ रहे हैं। कॉलोनी में 12 साल पहले ही पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश, आज तक किसी भी घर में जल धारा नहीं पहुंची है। लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबमर्सिबल पंपों या बोतलबंद पानी पर निर्भर हैं, जो कि एक महंगा और असुविधाजनक विकल्प है। नगर पालिका के अधिकारियों ने निवासियों की बार-बार की मांगों के बाद दो साल पहले एक नलकूप की बोरिंग भी करा दी थी। इससे लोगों को उम्मीद थी कि अब उन्हें पीने योग्य पानी मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद आगे की प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और यह योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। यह लापरवाही राजधानी दिल्ली से सटी इस कॉलोनी में पानी की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने में सरकारी उदासीनता को दर्शाती है। 12 साल पहले जल-नल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई थी, जिससे लोगों को आशा हुई थी कि अब पानी के लिए उनका संघर्ष समाप्त हो जाएगा। लेकिन, यह उम्मीद जल्द ही निराशा में बदल गई। लंबे इंतजार के बाद, दो साल पहले नलकूप की बोरिंग के बाद भी, लोगों को पीने लायक पानी नहीं मिल पाया। उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए दुकानों से बोतलबंद पानी खरीदना पड़ता है, जिसमें रोजाना 100 से 150 रुपये का खर्च आता है। निवासियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन कॉलोनी में जलापूर्ति शुरू नहीं की गई है। दो साल पहले, कॉलोनी में जलापूर्ति के लिए एक स्थान चिन्हित किया गया था और ट्यूबवेल की बोरिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब, 24 लाख रुपये की लागत से दोबारा पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर जारी किया गया है, लेकिन लोग इस बार भी संशय में हैं कि क्या उन्हें वास्तव में पानी मिलेगा या नहीं। स्थानीय निवासी अपनी परेशानियों को साझा करते हुए बताते हैं कि पानी की सप्लाई न होने के कारण उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। उन्हें 20-20 रुपये की पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है, जो कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ है। कॉलोनी में कुछ हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश खराब हैं। हैंडपंप की मरम्मत से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं है। पेयजल समस्या के कारण, लोगों को हैंडपंप से पानी भरकर लाना पड़ता है, और घर की ऊपरी मंजिल तक पानी ले जाना एक मुश्किल काम है। घर की महिलाओं को दिनभर पानी के लिए भटकना पड़ता है, और अगर जलापूर्ति शुरू हो जाएगी तो उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। निवासियों ने नगर पालिका में कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन हर बार अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। लोग यह भी शिकायत करते हैं कि नगर पालिका द्वारा सीवर और पानी के लिए टैक्स लिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी यहां पानी की बड़ी समस्या है। वे अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान करने का आग्रह करते हैं। कुछ निवासियों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा पानी का टैंकर नहीं भेजा जाता है, जिससे उन्हें दिनभर पानी के लिए भटकना पड़ता है और कई बार खारा पानी भी पीना पड़ता है। हालांकि, अवर अभियंता जलकल नगर पालिका परिषद, नवनीत कुमार का कहना है कि जलापूर्ति के लिए ट्यूबवेल की बोरिंग कर बिजली कनेक्शन कराया जा रहा है और जल्द ही जलापूर्ति शुरू कर समस्या का समाधान किया जाएगा। खराब हैंडपंपों को भी ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन, लोग अब तक के अनुभवों के कारण इस आश्वासन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वे उम्मीद करते हैं कि इस बार वास्तव में उन्हें पीने योग्य पानी मिलेगा और उनके जीवन में सुधार होगा





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लोनी पानी का संकट पेयजल सरकारी लापरवाही अमित विहार कॉलोनी पाइपलाइन नलकूप बोतलबंद पानी

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