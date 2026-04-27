लोनी में 35 घंटे तक बिजली कटने से लोगों को भारी परेशानी, बिजली निगम ने दिया जवाब

लोनी में भीषण गर्मी के बीच 20 से अधिक कॉलोनियों में 35 घंटे तक बिजली कटने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। बिजली निगम ने 33 केवी लाइन में फाल्ट होने को कारण बताया, लेकिन स्थानीय निवासियों ने बिजली व्यवस्था के बिगड़ने का आरोप लगाया।

लोनी में भीषण गर्मी के बीच 20 से अधिक कॉलोनियों में 30 से 35 घंटे तक बिजली कट ने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। शनिवार की रात से रविवार शाम तक इंद्रापुरी ए, बी, सी ब्लॉक, लालबाग, राजीव गार्डन, बलरामनगर, विकास कुंज, डीएलएफ, अंकुर विहार, नसबंदी कॉ लोनी , इकरामनगर, संगम विहार नाईपुरा, नंदी गार्डन, परमहंस विहार, लक्ष्मी गार्डन, जवाहरनगर, बलराजनगर, केशवनगर, जवाहरनगर पूर्वी, इंद्रा इंक्लेव, सरस्वती विहार, सुनीता विहार, सरल कुंज, प्रकाश विहार, आनंद विहार, बीनानगर, पुष्पांजलि विहार समेत अन्य कई कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति ठप रही। लोगों ने बताया कि बिजली निगम के अधिकारियों के नंबर बंद मिले और कोई समाधान नहीं मिला। विद्युत निगम के अधिकारी ने बताया कि 33 केवी की अंडरग्राउंड लाइन में फाल्ट होने से यह समस्या आई, लेकिन अन्य बिजलीघरों से आपूर्ति को सुचारू रखा गया। हालांकि, स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिजली व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब हो रही है और गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली कट ने की अवधि भी बढ़ रही है। सरस्वती विहार के निवासी देवेंद्र, रजनीश, टीटू, सुरेश, विपिन, नरेंद्र और दुर्गेश ने बताया कि गर्मी में बिजली कट ने से उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ी। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार ने कहा कि 33 केवी लाइन में फाल्ट होने से समस्या हुई, जिसे ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य बिजलीघरों से आपूर्ति को सुचारू रखा गया, लेकिन स्थानीय निवासियों ने कहा कि बिजली केवल 10 से 15 मिनट के लिए दी गई थी। इस बिजली कट ने के कारण लोगों को गर्मी में और अधिक परेशानी झेलनी पड़ी। लोग बिजली निगम के अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि बिजली व्यवस्था को सुधार दिया जाए और गर्मी के मौसम में बिजली कट ने की अवधि कम कर दी जाए। इसके अलावा, लोगों ने भीषण गर्मी के बीच बिजली कट ने को एक बड़ी समस्या बताया है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिजली आपूर्ति को सुचारू रखा जाए। इस मामले में बिजली निगम के अधिकारी ने कहा कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बिजली आपूर्ति में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए.

लोनी में भीषण गर्मी के बीच 20 से अधिक कॉलोनियों में 30 से 35 घंटे तक बिजली कटने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। शनिवार की रात से रविवार शाम तक इंद्रापुरी ए, बी, सी ब्लॉक, लालबाग, राजीव गार्डन, बलरामनगर, विकास कुंज, डीएलएफ, अंकुर विहार, नसबंदी कॉलोनी, इकरामनगर, संगम विहार नाईपुरा, नंदी गार्डन, परमहंस विहार, लक्ष्मी गार्डन, जवाहरनगर, बलराजनगर, केशवनगर, जवाहरनगर पूर्वी, इंद्रा इंक्लेव, सरस्वती विहार, सुनीता विहार, सरल कुंज, प्रकाश विहार, आनंद विहार, बीनानगर, पुष्पांजलि विहार समेत अन्य कई कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति ठप रही। लोगों ने बताया कि बिजली निगम के अधिकारियों के नंबर बंद मिले और कोई समाधान नहीं मिला। विद्युत निगम के अधिकारी ने बताया कि 33 केवी की अंडरग्राउंड लाइन में फाल्ट होने से यह समस्या आई, लेकिन अन्य बिजलीघरों से आपूर्ति को सुचारू रखा गया। हालांकि, स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिजली व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब हो रही है और गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली कटने की अवधि भी बढ़ रही है। सरस्वती विहार के निवासी देवेंद्र, रजनीश, टीटू, सुरेश, विपिन, नरेंद्र और दुर्गेश ने बताया कि गर्मी में बिजली कटने से उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ी। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार ने कहा कि 33 केवी लाइन में फाल्ट होने से समस्या हुई, जिसे ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य बिजलीघरों से आपूर्ति को सुचारू रखा गया, लेकिन स्थानीय निवासियों ने कहा कि बिजली केवल 10 से 15 मिनट के लिए दी गई थी। इस बिजली कटने के कारण लोगों को गर्मी में और अधिक परेशानी झेलनी पड़ी। लोग बिजली निगम के अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि बिजली व्यवस्था को सुधार दिया जाए और गर्मी के मौसम में बिजली कटने की अवधि कम कर दी जाए। इसके अलावा, लोगों ने भीषण गर्मी के बीच बिजली कटने को एक बड़ी समस्या बताया है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिजली आपूर्ति को सुचारू रखा जाए। इस मामले में बिजली निगम के अधिकारी ने कहा कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बिजली आपूर्ति में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए





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