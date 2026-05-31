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लोहरामऊ मंदिर से लौट रहे तीन दोस्तों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, दो की मौत

राष्ट्रीय News

लोहरामऊ मंदिर से लौट रहे तीन दोस्तों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, दो की मौत
सड़क दुर्घटनासुलतानपुरलोहरामऊ मंदिर
📆31-05-2026 12:14:00
📰Dainik Jagran
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सुलतानपुर में लखनऊ-वाराणसी फोरलेन पर हुए सड़क हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी। चालक फरार।

सुलतानपुर जिले के लोहरामऊ मंदिर से लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंद दिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा रविवार दोपहर को लखनऊ-वाराणसी फोरलेन पर देहात कोतवाली क्षेत्र के लोहरामऊ ओवरब्रिज के पास हुआ। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर लोहरामऊ मंदिर से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वे तीनों एक विवाह के लिए कन्या देखने गए थे और घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में जबर्दस्त टक्कर मार दी। इस टक्कर में तीनों बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गए और सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचित किया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान राममूरत (40 वर्ष) और धर्मराज (लगभग 40 वर्ष) ने दम तोड़ दिया। वहीं तीसरे युवक विजय बहादुर (28 वर्ष) की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है। राममूरत अपने पीछे एक पुत्र छोड़ गए हैं, वहीं धर्मराज के तीन बेटे हैं: नीरज, धीरज और अन्नू। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फोरलेन पर अक्सर हादसे होते रहते हैं और प्रशासन को यातायात नियमों के सख्त पालन के लिए कदम उठाने चाहिए। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी चालक की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। घटना के बाद से तीनों दोस्तों के शव मिलने पर परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। विजय बहादुर को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय बाइक पर तीन सवार थे, जो कि नियमों के मुताबिक गलत था, लेकिन इस मामले में मुख्य दोष तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस जैसे हादसों को रोकने के लिए फोरलेन पर स्पीड ब्रेकर लगाए और पुलिस गश्त बढ़ाए.

सुलतानपुर जिले के लोहरामऊ मंदिर से लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंद दिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा रविवार दोपहर को लखनऊ-वाराणसी फोरलेन पर देहात कोतवाली क्षेत्र के लोहरामऊ ओवरब्रिज के पास हुआ। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर लोहरामऊ मंदिर से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वे तीनों एक विवाह के लिए कन्या देखने गए थे और घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में जबर्दस्त टक्कर मार दी। इस टक्कर में तीनों बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गए और सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचित किया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान राममूरत (40 वर्ष) और धर्मराज (लगभग 40 वर्ष) ने दम तोड़ दिया। वहीं तीसरे युवक विजय बहादुर (28 वर्ष) की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है। राममूरत अपने पीछे एक पुत्र छोड़ गए हैं, वहीं धर्मराज के तीन बेटे हैं: नीरज, धीरज और अन्नू। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फोरलेन पर अक्सर हादसे होते रहते हैं और प्रशासन को यातायात नियमों के सख्त पालन के लिए कदम उठाने चाहिए। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी चालक की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। घटना के बाद से तीनों दोस्तों के शव मिलने पर परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। विजय बहादुर को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय बाइक पर तीन सवार थे, जो कि नियमों के मुताबिक गलत था, लेकिन इस मामले में मुख्य दोष तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस जैसे हादसों को रोकने के लिए फोरलेन पर स्पीड ब्रेकर लगाए और पुलिस गश्त बढ़ाए

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सड़क दुर्घटना सुलतानपुर लोहरामऊ मंदिर स्कॉर्पियो बाइक सवार

 

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