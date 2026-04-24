लोहरदगा में पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत, जनजीवन अस्त-व्यस्त

वैश्विक तनाव के कारण लोहरदगा जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित, 15 पंप हो गए खाली। आवश्यक सेवाओं पर संकट की आशंका।

लोहरदगा जिले में पेट्रोल और डीजल की गंभीर किल्लत ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही में आ रही दिक्कतों का सीधा असर अब यहाँ की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर तेल की आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में स्थापित कुल 35 पेट्रोल पंपों में से लगभग आधे, यानी 15 पंप, पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। कई पंप संचालकों ने तेल की कमी के कारण अपने पंपों पर ताले लटका दिए हैं, जिससे स्थिति और भी विकट हो गई है। इस संकट का सबसे अधिक प्रभाव भारत पेट्रोल ियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के पंपों पर पड़ा है। बीपीसीएल के कई पंपों पर तो पिछले कई दिनों से तेल की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इंडियन ऑयल और एचपी के पंप भी इस किल्लत से पूरी तरह से अछूते नहीं हैं। कुछ पंप संचालक मशीनों में खराबी का बहाना बनाकर ग्राहकों को लौटा रहे हैं, जबकि कुछ केवल प्रीमियम पेट्रोल उपलब्ध होने की बात कहकर सामान्य पेट्रोल की मांग को टाल रहे हैं। इस स्थिति से पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और अग्निशमन जैसी आवश्यक सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन में भी बाधा आने की आशंका है। समय पर तेल की आपूर्ति न होने के कारण पंप संचालकों में गहरा रोष व्याप्त है। भगवानी फ्यूल्स सेंटर के संचालक ने बताया कि उन्होंने दो टैंकरों के लिए एडवांस भुगतान किया था, लेकिन चार दिनों बाद भी उन्हें केवल एक टैंकर की डिलीवरी मिली। इस कारण उन्हें 24 घंटे के लिए पंप बंद रखना पड़ा। किस्को मोड़ और पतराटोली स्थित पंपों की स्थिति भी काफी चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी खराब हैं, जहाँ कई दिनों से तेल मिलना पूरी तरह से बंद हो गया है। इससे किसानों और दैनिक यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था ठप हो गई है और लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी दिक्कतें आ रही हैं। दक्षिण छोटानागपुर पेट्रोल ियम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अपूर्व पोद्दार ने इस गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यदि तेल की आपूर्ति में तत्काल सुधार नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उन्होंने सरकार और तेल कंपनियों से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और लोहरदगा जिले में तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंप संचालकों को भी धैर्य रखने और ग्राहकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। लोहरदगा के एसडीओ अमित कुमार ने आश्वासन दिया है कि वे पेट्रोल पंपों की वर्तमान स्थिति और स्टॉक की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वे पंप संचालकों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे धैर्य रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तेल कंपनियों से नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। इस संकट के कारण जिले की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि परिवहन और अन्य व्यवसायों में बाधा आ रही है। सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल समाधान निकालना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके.

लोहरदगा जिले में पेट्रोल और डीजल की गंभीर किल्लत ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही में आ रही दिक्कतों का सीधा असर अब यहाँ की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर तेल की आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में स्थापित कुल 35 पेट्रोल पंपों में से लगभग आधे, यानी 15 पंप, पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। कई पंप संचालकों ने तेल की कमी के कारण अपने पंपों पर ताले लटका दिए हैं, जिससे स्थिति और भी विकट हो गई है। इस संकट का सबसे अधिक प्रभाव भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के पंपों पर पड़ा है। बीपीसीएल के कई पंपों पर तो पिछले कई दिनों से तेल की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इंडियन ऑयल और एचपी के पंप भी इस किल्लत से पूरी तरह से अछूते नहीं हैं। कुछ पंप संचालक मशीनों में खराबी का बहाना बनाकर ग्राहकों को लौटा रहे हैं, जबकि कुछ केवल प्रीमियम पेट्रोल उपलब्ध होने की बात कहकर सामान्य पेट्रोल की मांग को टाल रहे हैं। इस स्थिति से पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और अग्निशमन जैसी आवश्यक सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन में भी बाधा आने की आशंका है। समय पर तेल की आपूर्ति न होने के कारण पंप संचालकों में गहरा रोष व्याप्त है। भगवानी फ्यूल्स सेंटर के संचालक ने बताया कि उन्होंने दो टैंकरों के लिए एडवांस भुगतान किया था, लेकिन चार दिनों बाद भी उन्हें केवल एक टैंकर की डिलीवरी मिली। इस कारण उन्हें 24 घंटे के लिए पंप बंद रखना पड़ा। किस्को मोड़ और पतराटोली स्थित पंपों की स्थिति भी काफी चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी खराब हैं, जहाँ कई दिनों से तेल मिलना पूरी तरह से बंद हो गया है। इससे किसानों और दैनिक यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था ठप हो गई है और लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी दिक्कतें आ रही हैं। दक्षिण छोटानागपुर पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अपूर्व पोद्दार ने इस गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यदि तेल की आपूर्ति में तत्काल सुधार नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उन्होंने सरकार और तेल कंपनियों से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और लोहरदगा जिले में तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंप संचालकों को भी धैर्य रखने और ग्राहकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। लोहरदगा के एसडीओ अमित कुमार ने आश्वासन दिया है कि वे पेट्रोल पंपों की वर्तमान स्थिति और स्टॉक की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वे पंप संचालकों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे धैर्य रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तेल कंपनियों से नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। इस संकट के कारण जिले की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि परिवहन और अन्य व्यवसायों में बाधा आ रही है। सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल समाधान निकालना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके





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