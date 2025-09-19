लोहरदगा में प्रेम विवाह करने पहुंचे युवक पर हमला, 20 से अधिक युवकों ने किया हमला

लोहरदगा में प्रेम विवाह करने के लिए कोर्ट पहुंचे एक युवक और उसके साथियों पर 20 से अधिक युवकों ने हमला कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घटना कोर्ट परिसर के पास हुई, जिसमें युवक और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए।

जागरण संवाददाता, लोहरदगा । लोहरदगा में शुक्रवार को प्रेम विवाह करने के लिए कोर्ट में अर्जी देने पहुंचे युवक और उसके दो साथियों पर एक समुदाय विशेष के 20 से अधिक युवकों ने हमला कर दिया। घटना कोर्ट परिसर के पास अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के समीप की बताई जा रही है। पीड़ित युवक मनीष कुमार शाह, उम्र 24 वर्ष, लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के बड़गाई निवासी है। उसने सदर थाना में लिखित शिकायत देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मनीष कुमार ने बताया कि उसका पिछले पांच वर्षों से रुबेना खातून,

उम्र 24 वर्ष, से प्रेम संबंध था। रांची के आर्य समाज मंदिर में 26 अप्रैल 2025 को दोनों ने विधिवत शादी की थी। शुक्रवार को वह अपने दो दोस्तों चंद्रजीत बोदरा और मोहन बोदरा के साथ अधिवक्ता श्वेता कच्छप के चैंबर में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे। इसी दौरान करीब 20 युवकों ने अचानक हमला कर दिया।\पीड़ित के अनुसार, उन्हें गालियां दी गईं, घसीट कर रोड किनारे ले जाया गया और वहां करीब 100 लोगों की भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटा। मनीष ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल और पैसे भी छीन लिए। मारपीट में उसकी पत्नी को भी गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गई। मनीष का आरोप है कि घटना के दौरान मौके पर कई लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने मदद नहीं की और उल्टे उन्हें हमलावरों के हवाले कर दिया। बाद में किसी ने फोन कर सूचना दी तब जाकर घायल युवक-युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। पीड़ित और उसकी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग घटना की निंदा कर रहे हैं और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लगातार गश्त कर रही है।\पीड़ित ने सदर थाना पुलिस से इस मामले में तत्काल कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को गिरफ्तार करने, लूटी गई संपत्ति वापस दिलाने और उसकी पत्नी को सुरक्षित सौंपने की मांग की है। इस गंभीर मामले में सदर थाना पुलिस पीड़ित का आवेदन लेने के बाद जांच के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है, जिसमें हमलावरों की पहचान, हमले का कारण और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका शामिल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस ने यह भी कहा कि वह पीड़ित और उसकी पत्नी को हर संभव सहायता प्रदान करेगी और उन्हें सुरक्षित रखेगी। इस घटना ने प्रेम विवाह और अंतर-धार्मिक रिश्तों के प्रति समाज के दृष्टिकोण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। समाज को ऐसे मामलों में सहनशील और समावेशी होने की आवश्यकता है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। पुलिस ने यह भी अपील की है कि यदि किसी के पास इस मामले से संबंधित कोई जानकारी है तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे





Dainik Jagran

लोहरदगा हमला प्रेम विवाह मारपीट पुलिस कार्रवाई

