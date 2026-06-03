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लौंग से घर पर बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, चेहरे पर आएगा गजब का निखार

स्वास्थ्य और सौंदर्य News

लौंग से घर पर बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, चेहरे पर आएगा गजब का निखार
एंटी-एजिंग क्रीमलौंगघरेलू नुस्खा
📆03-06-2026 17:45:00
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घरेलू सामग्री से बनी यह एंटी-एजिंग नाइट क्रीम त्वचा के दाग-धब्बे और झुर्रियां कम करने में मदद करती है। लौंग, एलोवेरा, नारियल तेल और विटामिन E से तैयार यह क्रीम चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाती है।

त्वचा की देखभाल में घरेलू नुस्खों का अपना एक विशेष स्थान है। ऐसे में लौंग से बनी एंटी-एजिंग क्रीम आपकी त्वचा को प्राकृतिक निखार प्रदान कर सकती है। लौंग में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह न केवल झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करता है, बल्कि दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन को भी हल्का करता है। नियमित उपयोग से चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आती है, जो उम्र को छिपाने में सहायक होती है। इस क्रीम को बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको चाहिए: 1 चम्मच लौंग पाउडर, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नारियल तेल और 1-2 विटामिन E कैप्सूल। सबसे पहले लौंग को अच्छी तरह पीसकर बारीक पाउडर बना लें। फिर एक कटोरी में एलोवेरा जेल, नारियल तेल और विटामिन E ऑयल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। लौंग पाउडर को धीरे-धीरे डालते हुए मिक्स करें ताकि एक स्मूद क्रीम तैयार हो जाए। इस क्रीम को एक एयरटाइट कंटेनर में रखें और इसे रात भर फ्रिज में रखकर सेट होने दें। इस तरह आपकी होममेड एंटी-एजिंग नाइट क्रीम तैयार है। इस क्रीम के नियमित उपयोग से त्वचा को गहरा पोषण मिलता है। एलोवेरा जेल त्वचा को मॉइस्चराइज़ करता है और जलन को शांत करता है, जबकि नारियल तेल स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है। विटामिन E एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। लौंग के साथ मिलकर ये सामग्री त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है, जिससे चेहरे पर कसाव और चमक आती है। रोज रात को सोने से पहले चेहरे को साफ करके इस क्रीम को हल्के हाथों से लगाएं और लगभग 2-3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इसे पूरी रात चेहरे पर लगा रहने दें और सुबह गुनगुने पानी से धो लें। हालांकि इस क्रीम के अद्भुत फायदे हैं, लेकिन कुछ सावधानियाँ बरतना आवश्यक है। लौंग का प्रभाव तेज़ होता है, इसलिए संवेदनशील त्वचा वालों को पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। क्रीम को आंखों के आसपास लगाने से बचें। अत्यधिक मात्रा में उपयोग से जलन हो सकती है, इसलिए थोड़ी मात्रा ही लगाएं। अगर त्वचा पर लालिमा या खुजली हो, तो तुरंत उपयोग बंद कर दें। डाइट में पोषक तत्वों का ध्यान रखना और पर्याप्त पानी पीना भी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह क्रीम केवल सामान्य सलाह है और किसी त्वचा विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है.

त्वचा की देखभाल में घरेलू नुस्खों का अपना एक विशेष स्थान है। ऐसे में लौंग से बनी एंटी-एजिंग क्रीम आपकी त्वचा को प्राकृतिक निखार प्रदान कर सकती है। लौंग में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह न केवल झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करता है, बल्कि दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन को भी हल्का करता है। नियमित उपयोग से चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आती है, जो उम्र को छिपाने में सहायक होती है। इस क्रीम को बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको चाहिए: 1 चम्मच लौंग पाउडर, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नारियल तेल और 1-2 विटामिन E कैप्सूल। सबसे पहले लौंग को अच्छी तरह पीसकर बारीक पाउडर बना लें। फिर एक कटोरी में एलोवेरा जेल, नारियल तेल और विटामिन E ऑयल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। लौंग पाउडर को धीरे-धीरे डालते हुए मिक्स करें ताकि एक स्मूद क्रीम तैयार हो जाए। इस क्रीम को एक एयरटाइट कंटेनर में रखें और इसे रात भर फ्रिज में रखकर सेट होने दें। इस तरह आपकी होममेड एंटी-एजिंग नाइट क्रीम तैयार है। इस क्रीम के नियमित उपयोग से त्वचा को गहरा पोषण मिलता है। एलोवेरा जेल त्वचा को मॉइस्चराइज़ करता है और जलन को शांत करता है, जबकि नारियल तेल स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है। विटामिन E एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। लौंग के साथ मिलकर ये सामग्री त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है, जिससे चेहरे पर कसाव और चमक आती है। रोज रात को सोने से पहले चेहरे को साफ करके इस क्रीम को हल्के हाथों से लगाएं और लगभग 2-3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इसे पूरी रात चेहरे पर लगा रहने दें और सुबह गुनगुने पानी से धो लें। हालांकि इस क्रीम के अद्भुत फायदे हैं, लेकिन कुछ सावधानियाँ बरतना आवश्यक है। लौंग का प्रभाव तेज़ होता है, इसलिए संवेदनशील त्वचा वालों को पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। क्रीम को आंखों के आसपास लगाने से बचें। अत्यधिक मात्रा में उपयोग से जलन हो सकती है, इसलिए थोड़ी मात्रा ही लगाएं। अगर त्वचा पर लालिमा या खुजली हो, तो तुरंत उपयोग बंद कर दें। डाइट में पोषक तत्वों का ध्यान रखना और पर्याप्त पानी पीना भी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह क्रीम केवल सामान्य सलाह है और किसी त्वचा विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है

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