लौकी और सूजी से बनाएं कुरकुरे डोसा: राजस्थानी महिला की आसान रेसिपी

राजस्थानी महिला गीता चौधरी ने लौकी और सूजी से बनने वाले कुरकुरे और स्वादिष्ट डोसे की आसान रेसिपी शेयर की है। यह नाश्ता बिना खमीर उठाए कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है और पौष्टिक भी है। पूरी रेसिपी और बनाने के तरीके के बारे में जानिए।
अगर आप सुबह के नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हेल्दी होने के साथ-साथ क्रिस्पी और स्वादिष्ट भी हो, तो इस लौकी और सूजी वाले कुरकुरे डोसे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। यह नाश्ता बिना खमीर उठाए कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। राजस्थानी महिला गीता चौधरी ने इस आसान और लाजवाब डोसे की रेसिपी शेयर की है, जो बिना दाल-चावल भिगोए, बिना खमीर उठाए बनता है। लौकी में पानी, फाइबर और विटामिंस होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इस डोसे को बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लें ताकि एकदम स्मूद पेस्ट तैयार हो। फिर इस पेस्ट में एक कप और आधा कप सूजी मिलाएं। सूजी डोसे को जालीदार और कुरकुरा बनाए रखती है। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर बिना गांठ वाला घोल बनाएं। घोल में बारीक कटी प्याज, कटा हरा धनिया, हरी मिर्च, साबुत जीरा और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। घोल का सही कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है: यह बहुत पतला और छाछ जैसा होना चाहिए, जैसा कि रवा डोसा बनाने के लिए होता है। गैस पर एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें और उस पर पतला घोल फैलाएं। घोल पतला होने के कारण तवे पर सुंदर जालियां बनने लगेंगी। नीचे से हल्का सिकने लगने पर किनारों और बीच में थोड़ा कुकिंग ऑयल या घी लगाएं। मध्यम आंच पर धीरे-से सेंकें, तेज आंच पर नहीं। इस डोसा को दूसरी तरफ पल्टने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह बहुत पतला और क्रिस्पी होता है। सुनहरा भूरा होने पर तवे से उतारकर गरमा-गरम रोल कर लें। यह डोसा पौष्टिक, कुरकुरा और स्वादिष्ट है और बच्चे भी पसंद करेंगे। यह रेसिपी आपके सुबह के नाश्ते को नया और टेस्टी बनाएगी.
अगर आप सुबह के नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हेल्दी होने के साथ-साथ क्रिस्पी और स्वादिष्ट भी हो, तो इस लौकी और सूजी वाले कुरकुरे डोसे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। यह नाश्ता बिना खमीर उठाए कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। राजस्थानी महिला गीता चौधरी ने इस आसान और लाजवाब डोसे की रेसिपी शेयर की है, जो बिना दाल-चावल भिगोए, बिना खमीर उठाए बनता है। लौकी में पानी, फाइबर और विटामिंस होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इस डोसे को बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लें ताकि एकदम स्मूद पेस्ट तैयार हो। फिर इस पेस्ट में एक कप और आधा कप सूजी मिलाएं। सूजी डोसे को जालीदार और कुरकुरा बनाए रखती है। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर बिना गांठ वाला घोल बनाएं। घोल में बारीक कटी प्याज, कटा हरा धनिया, हरी मिर्च, साबुत जीरा और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। घोल का सही कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है: यह बहुत पतला और छाछ जैसा होना चाहिए, जैसा कि रवा डोसा बनाने के लिए होता है। गैस पर एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें और उस पर पतला घोल फैलाएं। घोल पतला होने के कारण तवे पर सुंदर जालियां बनने लगेंगी। नीचे से हल्का सिकने लगने पर किनारों और बीच में थोड़ा कुकिंग ऑयल या घी लगाएं। मध्यम आंच पर धीरे-से सेंकें, तेज आंच पर नहीं। इस डोसा को दूसरी तरफ पल्टने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह बहुत पतला और क्रिस्पी होता है। सुनहरा भूरा होने पर तवे से उतारकर गरमा-गरम रोल कर लें। यह डोसा पौष्टिक, कुरकुरा और स्वादिष्ट है और बच्चे भी पसंद करेंगे। यह रेसिपी आपके सुबह के नाश्ते को नया और टेस्टी बनाएगी
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