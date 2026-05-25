राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के अवसर पर 'वंदे गंगा जल संरक्षण' अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया और जल प्रबंधन और आपूर्ति व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर जस,:,:ments Sucheta कусловलाल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न अधिकारी और आम जनों को उपस्थित किया गया। इस कार्यक्रम में बांध पर बने स्काडा सिस्टम कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया और जल العربية खर्च के लिए बैठक भी हुई। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों ने जल संरक्षण अभियान में भागीदारी की। इसांक्षण ,

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार गंगा दशमी के पावन अवसर पर टोंक जिले में शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधिवत जल पूजन किया और आम जनों को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्काडा प्रणाली का अवलोकन किया और जल प्रबंधन और जल आपूर्ति व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर जस,:,:MENTS Sucheta कущिला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलदेव शिव मंदिर में जलाभिषेक किया और बांध पर बने स्काडा सिस्टम कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों ने जल संरक्षण अभियान में भागीदारी निभाने की घोषणा की। राजस्थान में ‘वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान’ शुरू; सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया जल संरक्षण का संदेश वंदे गंगा जल संरक्षण जानने के लिए आप चुनें, जानें, और सेण्ट्रल जल बोर्ड से जुड़ें: +91-119-2708124, 2708134, संपर्क स्थान: अम्बा जेटीबेस्टमेंट हेड कैंट्रा नंबर 2, राष्ट्रकूट, राजस्थान , 萨LEM_shaheen संपर्क संख्या: +91-335- 1492245, सGRAM.

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार गंगा दशमी के पावन अवसर पर टोंक जिले में शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधिवत जल पूजन किया और आम जनों को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्काडा प्रणाली का अवलोकन किया और जल प्रबंधन और जल आपूर्ति व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर जस,:,:MENTS Sucheta कущिला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलदेव शिव मंदिर में जलाभिषेक किया और बांध पर बने स्काडा सिस्टम कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों ने जल संरक्षण अभियान में भागीदारी निभाने की घोषणा की। राजस्थान में ‘वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान’ शुरू; सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया जल संरक्षण का संदेश वंदे गंगा जल संरक्षण जानने के लिए आप चुनें, जानें, और सेण्ट्रल जल बोर्ड से जुड़ें: +91-119-2708124, 2708134, संपर्क स्थान: अम्बा जेटीबेस्टमेंट हेड कैंट्रा नंबर 2, राष्ट्रकूट, राजस्थान, 萨LEM_shaheen संपर्क संख्या: +91-335- 1492245, सGRAM





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