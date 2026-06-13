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वंदे भारत एक्सप्रेस में दो घंटे से अधिक देर पर मुफ्त भोजन की नई सुविधा

Railway News

वंदे भारत एक्सप्रेस में दो घंटे से अधिक देर पर मुफ्त भोजन की नई सुविधा
वंदे भारतआईआरसीटीसीमुफ्त भोजन
📆13-06-2026 14:21:00
📰Dainik Jagran
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आईआरसीटीसी ने वंदे भारत ट्रेनों में दो घंटे से अधिक विलंब होने पर फूड चॉइस यात्रियों को निःशुल्क चावल‑दाल‑अचार प्रदान करने का नियम लागू किया, जिससे यात्रा के दौरान भोजन की समस्या का समाधान हुआ।

भारतीय रेल ने वंदे भारत एक्सप्रेस में दो घंटे से अधिक देर होने पर यात्रियों को मुफ्त भोजन प्रदान करने का नया प्रावधान लागू किया है। यह पहल इण्डियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ( आईआरसीटीसी ) द्वारा की गई है, जिससे फूड चॉइस विकल्प चुनने वाले यात्रियों को चावल, दाल और अचार के रूप में निःशुल्क लंच या डिनर मिल सकेगा। इस नियम का उद्देश्य ट्रेन के विलंब के कारण यात्रियों को समय पर भोजन न मिल पाने की समस्या को दूर करना है। वंदे भारत एक्सप्रेस की 26502 नंबर की गाड़ी, जो पाटलिपुत्र के लिए चलती है, ने 7 जून को नरकटियागंज से दो घंटे से अधिक देर से रवाना होने के बाद कई यात्रियों को असुविधा का सामना करवाया। ट्रेन जब मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ी, तो फूड चॉइस टिकट वाले यात्रियों को चावल‑दाल‑अचार की थाली का इंतजाम किया गया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी तरह पिपराइच स्टेशन पर डबल रेल लाइन के नॉन‑इंटरलॉकिंग कारण से ट्रेन को चार घंटे का अतिरिक्त विलंब हुआ, फिर भी आईआरसीटीसी ने वही मुफ्त भोजन प्रदान किया। इस प्रकार, इस नई नीति से यात्रियों को निराशा के बजाय आशा मिली है। नियम के अनुसार, केवल वही यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने टिकट बुक करते समय फूड चॉइस का विकल्प चुना है। सामान्यतः गोरखपुर‑पाटलिपुत्र वंदे भारत सुबह 5:40 बजे रवाना होकर दोपहर 12:24 बजे पहुँचती है, और दोपहर के भोजन का समय अक्सर यात्रा के मध्य में आता है। इसलिए, ट्रेन के विलंब के कारण लंच का समय सफ़र के दौरान ही आ जाता है, जिससे यात्रियों को उचित भोजन नहीं मिल पाता। अब, रेल मंत्रालय के दिशा‑निर्देशों के तहत, आईआरसीटीसी को यात्रा के दौरान चावल‑दाल‑अचार प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है; यदि यह उपलब्ध नहीं हो तो पैक्ड लंच के पैकेट भी दिया जा सकता है। यह व्यवस्था गोरखपुर‑अयोध्या‑लखनऊ‑प्रयागराज सहित सभी वंदे भारत ट्रेनों पर लागू होगी, और भविष्य में पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मार्गों पर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के लिये भी यही मानक अपनाया जाएगा.

भारतीय रेल ने वंदे भारत एक्सप्रेस में दो घंटे से अधिक देर होने पर यात्रियों को मुफ्त भोजन प्रदान करने का नया प्रावधान लागू किया है। यह पहल इण्डियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा की गई है, जिससे फूड चॉइस विकल्प चुनने वाले यात्रियों को चावल, दाल और अचार के रूप में निःशुल्क लंच या डिनर मिल सकेगा। इस नियम का उद्देश्य ट्रेन के विलंब के कारण यात्रियों को समय पर भोजन न मिल पाने की समस्या को दूर करना है। वंदे भारत एक्सप्रेस की 26502 नंबर की गाड़ी, जो पाटलिपुत्र के लिए चलती है, ने 7 जून को नरकटियागंज से दो घंटे से अधिक देर से रवाना होने के बाद कई यात्रियों को असुविधा का सामना करवाया। ट्रेन जब मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ी, तो फूड चॉइस टिकट वाले यात्रियों को चावल‑दाल‑अचार की थाली का इंतजाम किया गया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी तरह पिपराइच स्टेशन पर डबल रेल लाइन के नॉन‑इंटरलॉकिंग कारण से ट्रेन को चार घंटे का अतिरिक्त विलंब हुआ, फिर भी आईआरसीटीसी ने वही मुफ्त भोजन प्रदान किया। इस प्रकार, इस नई नीति से यात्रियों को निराशा के बजाय आशा मिली है। नियम के अनुसार, केवल वही यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने टिकट बुक करते समय फूड चॉइस का विकल्प चुना है। सामान्यतः गोरखपुर‑पाटलिपुत्र वंदे भारत सुबह 5:40 बजे रवाना होकर दोपहर 12:24 बजे पहुँचती है, और दोपहर के भोजन का समय अक्सर यात्रा के मध्य में आता है। इसलिए, ट्रेन के विलंब के कारण लंच का समय सफ़र के दौरान ही आ जाता है, जिससे यात्रियों को उचित भोजन नहीं मिल पाता। अब, रेल मंत्रालय के दिशा‑निर्देशों के तहत, आईआरसीटीसी को यात्रा के दौरान चावल‑दाल‑अचार प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है; यदि यह उपलब्ध नहीं हो तो पैक्ड लंच के पैकेट भी दिया जा सकता है। यह व्यवस्था गोरखपुर‑अयोध्या‑लखनऊ‑प्रयागराज सहित सभी वंदे भारत ट्रेनों पर लागू होगी, और भविष्य में पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मार्गों पर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के लिये भी यही मानक अपनाया जाएगा

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वंदे भारत आईआरसीटीसी मुफ्त भोजन ट्रेन विलंब फूड चॉइस

 

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