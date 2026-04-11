वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वालों की खैर नहीं, रेलवे स्टेशनों पर लगेगी तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

उत्तर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने सख्त कदम उठाया है। अब पत्थरबाजी करने वालों की तस्वीरें रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाएंगी। इसके साथ ही, कवच सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वालों की शामत आने वाली है। रेलवे प्रशासन ने ऐसे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों की तस्वीरें रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाएंगी, ताकि उनकी पहचान हो सके और उन्हें सबक सिखाया जा सके। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि 2023 से अब तक उत्तर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन ों पर पत्थरबाजी की पांच घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में शामिल आरोपियों ने जो वजहें बताई हैं, वे चौंकाने वाली हैं और

लापरवाही की हद तक जाती हैं। रेलवे प्रशासन इन घटनाओं को गंभीरता से ले रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इरादा रखता है।\इन पत्थरबाजी की घटनाओं के पीछे के कारणों पर गौर करें तो पता चलता है कि आरोपियों ने अजीबोगरीब वजहों से पत्थर फेंके। डोमिनगढ़ के पास पत्थर चलाने वाले एक आरोपी ने बताया कि वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि पत्थर लगने के बाद वंदे भारत ट्रेन का शीशा कैसा दिखेगा। तरंग क्रॉसिंग के पास पत्थरबाजी करने वाले एक अन्य आरोपी ने कहा कि उसे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने गुस्से में पत्थर चलाया। 3 अगस्त 2023 को यार्ड में काम करने वाले एक कुली ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंका। 25 सितंबर 2024 को एक युवक ने बकरी कट जाने के विरोध में पत्थरबाजी की। 2 सितंबर 2025 को डोमिनगढ़ के पास एक और युवक ने पत्थरबाजी की। इन घटनाओं से रेलवे को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी है। रेलवे इन घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इन कदमों से उम्मीद है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आएगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। रेलवे स्टेशनों पर आरोपियों की तस्वीरें चस्पा करने का फैसला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।\इसके अतिरिक्त, रेलवे ट्रेनों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई अन्य कदम भी उठा रहा है। ट्रेन के इंजनों को कवच सिस्टम से लैस करने का काम शुरू हो गया है। गोरखपुर लोको शेड में दो इंजन कवच सिस्टम से लैस कर दिए गए हैं और ये ट्रायल रन में सफल रहे हैं। पहले चरण में, पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) ने 213 उपकरण आवंटित किए हैं। इन 213 कवच उपकरणों में से 60 गोरखपुर लोको शेड को, 95 गोंडा लोको शेड को और 58 सैदपुर लोको शेड को दिए गए हैं। कवच सिस्टम एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेनों की टक्कर को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा, बाराबंकी से छपरा रेल रूट पर टावर लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जल्द ही बाराबंकी से गोरखपुर होते हुए छपरा रेल रूट कवच सिस्टम से लैस हो जाएगा। 438 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मंजूरी मिलने के बाद टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। गोरखपुर से बस्ती के बीच 20 टावर लगाए जा चुके हैं। रेलवे का लक्ष्य है कि सभी प्रमुख रेल मार्गों पर कवच सिस्टम स्थापित किया जाए, ताकि ट्रेनों की सुरक्षा को और बढ़ाया जा सके। इन सुरक्षा उपायों से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ रेलवे संपत्तियों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। रेलवे का यह प्रयास यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है





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