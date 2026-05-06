वंदे मातरम को मिलेगा राष्ट्रगान के समान सम्मान: नए विधायी संशोधन की पूरी जानकारी

केंद्र सरकार वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की तैयारी कर रही है, जिससे इसके अपमान पर कड़ी सजा और कारावास का प्रावधान होगा।

भारत सरकार एक महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाने की तैयारी में है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा प्रदान किया जाएगा। इस बदलाव को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गीत की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसका पूर्ण सम्मान किया जाए। यदि संसद द्वारा यह संशोधन पारित कर दिया जाता है, तो वंदे मातरम के गायन या प्रस्तुति के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, अशांति फैलाने या अनादरपूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भारी जुर्माना और तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। यह प्रावधान ठीक वैसा ही होगा जैसा वर्तमान में राष्ट्रगान के संबंध में लागू है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अब राष्ट्रीय गीत को भी उसी कानूनी सुरक्षा कवच के भीतर लाना चाहती है। इस कानूनी बदलाव से पहले, सरकार ने कुछ प्रशासनिक निर्देश भी जारी किए थे, जो यह संकेत दे रहे थे कि वंदे मातरम के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में जारी आदेशों के अनुसार, आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों में अब वंदे मातरम के सभी छह छंदों को बजाने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले आमतौर पर केवल पहले दो छंदों का ही उपयोग किया जाता था। 28 जनवरी को जारी एक विस्तृत दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन दोनों को प्रस्तुत किया जाना है, तो पहले वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। साथ ही, यह अनिवार्य किया गया है कि इस दौरान उपस्थित सभी श्रोता और अधिकारी पूरे समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। यह कदम न केवल गीत के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए है, बल्कि इसे एक औपचारिक प्रोटोकॉल में बदलने की कोशिश है। वंदे मातरम का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और प्रेरणादायक है। इसकी रचना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी, जिन्होंने इसे संस्कृत और बंगाली भाषाओं के मिश्रण से लिखा था। मूल रूप से इस गीत में छह छंद थे, जिन्हें उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। यह उपन्यास 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में आए भीषण अकाल और उसके बाद हुए विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था, जिसने भारतीय जनमानस में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यह गीत क्रांतिकारियों और आम जनता के लिए ऊर्जा का स्रोत बना। इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, वर्ष 1950 में संविधान सभा ने डॉ.

राजेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान सम्मान देते हुए इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। हालांकि, उस समय केवल पहले दो छंदों को ही आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। इस संशोधन का समय राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी सरकार द्वारा इस गीत के सम्मान में आयोजित किए जा रहे साल भर के समारोहों और पश्चिम बंगाल में भाजपा की राजनीतिक स्थिति के बीच इस कदम का गहरा संबंध हो सकता है। 1971 का मूल कानून भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक-चिह्न, राष्ट्रगान और भारत के नक्शे के अपमान को रोकने के लिए बनाया गया था। अब इस दायरे में राष्ट्रीय गीत को शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब तक राष्ट्रगान के लिए तो कड़े प्रोटोकॉल थे, लेकिन वंदे मातरम के गायन के लिए ऐसा कोई आधिकारिक नियम नहीं था, जिसे अब सरकार बदलने जा रही है। अंततः, यह कदम भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रयास है। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, और जब कानून के माध्यम से इसे अनिवार्य बनाया जाता है, तो यह समाज में एक अनुशासन पैदा करता है। वंदे मातरम के सभी छह छंदों को आधिकारिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनाना उस ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करने जैसा है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी लेखनी से गढ़ा था। इस नए कानून के लागू होने के बाद, भारत के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी और देश के नागरिकों में अपनी विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी





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